Solis prÃ©sente ses solutions complÃ¨tes de stockage d’Ã©nergie Ã  Intersolar Europe 2026

Intersolar Hall B3, Solis dÃ©voilera ses derniers systÃ¨mes de stockage d’Ã©nergie Â« tout-en-un Â» pour applications rÃ©sidentielles et commerciales et industrielles (C&I), dont FlexAIO et EverCore, alors que l’entreprise poursuit sa transition de fabricant d’onduleurs vers fournisseur de solutions Ã©nergÃ©tiques complÃ¨tes. DÃ©tails sur cette Ã©volution stratÃ©giqueÂ !

Fort de 20 ans d’expÃ©rience en Ã©lectronique de puissance, Solis prÃ©sentera un portefeuille ESS complet pour applications rÃ©sidentielles, commerciales et industrielles, combinant production solaire, stockage par batterie, contrÃ´le intelligent, monitoring et support local au sein d’un Ã©cosystÃ¨me connectÃ©.

PrÃ©sentation de FlexAIO : Batterie, Onduleur et Intelligence en un seul appareil

Parmi les nouveautÃ©s rÃ©sidentielles de Solis figure FlexAIO, le nouveau systÃ¨me de stockage d’Ã©nergie haute tension empilable, flexible et Â« tout-en-un Â» de l’entreprise. ConÃ§u pour les applications monophasÃ©es et triphasÃ©es, FlexAIO intÃ¨gre la technologie onduleur, le stockage par batterie, la gestion intelligente de l’Ã©nergie et un design compact empilable pour simplifier l’installation et le fonctionnement quotidien. Disponible de 6 Ã 54 kWh, et extensible jusqu’Ã 324 kWh, FlexAIO offre aux installateurs et aux utilisateurs finaux une plateforme flexible qui peut s’adapter Ã mesure que les besoins Ã©nergÃ©tiques Ã©voluent. Le systÃ¨me prend Ã©galement en charge le contrÃ´le Ã©nergÃ©tique intelligent via Solis AI, aidant les utilisateurs Ã optimiser la maniÃ¨re dont l’Ã©nergie solaire est stockÃ©e, utilisÃ©e, importÃ©e et exportÃ©e.

Un portefeuille de stockage complet pour les foyers et les entreprises

Dans son portefeuille ESS Ã©largi, Solis prÃ©sentera une gamme complÃ¨te de solutions conÃ§ues pour rÃ©pondre Ã diffÃ©rents besoins de stockage d’Ã©nergie rÃ©sidentiels, commerciaux et industriels. Cela inclut IntelliHome et FlexHome, deux solutions de stockage rÃ©sidentiel dÃ©veloppÃ©es pour offrir aux propriÃ©taires un plus grand choix en matiÃ¨re d’utilisation quotidienne de l’Ã©nergie, d’alimentation de secours et d’expansion future. Pour les applications rÃ©sidentielles de plus grande envergure, ainsi que commerciales et industrielles, Solis prÃ©sentera Ã©galement FlexCore-ID et FlexCore-OD. Ces systÃ¨mes de stockage d’Ã©nergie empilables pour intÃ©rieur et extÃ©rieur sont conÃ§us pour supporter des projets de plus grande capacitÃ©, offrant une installation flexible, des fonctionnalitÃ©s de sÃ©curitÃ© robustes et une gestion thermique intelligente pour les environnements exigeants.

EverCore : Stockage d’Ã©nergie C&I intÃ©grÃ© pour les entreprises

Un point clÃ© de l’exposition de Solis sera EverCore, la solution de stockage d’Ã©nergie C&I Â« tout-en-un Â» de 261 kWh de l’entreprise. DÃ©veloppÃ©e pour les entreprises Ã la recherche d’une approche plus intÃ©grÃ©e de la production solaire, du stockage, de la conversion de puissance et de la gestion intelligente de l’Ã©nergie, EverCore combine stockage par batterie, technologie onduleur et contrÃ´le EMS en un seul systÃ¨me cohÃ©rent. ConÃ§u pour rÃ©duire la complexitÃ© du systÃ¨me et soutenir les performances Ã long terme, EverCore offre aux utilisateurs commerciaux une plateforme Ã©nergÃ©tique complÃ¨te pour gÃ©rer plus efficacement la production, le stockage et l’utilisation de l’Ã©nergie. GrÃ¢ce Ã sa conception intÃ©grÃ©e et au rÃ©seau de support local de Solis, EverCore est conÃ§u pour aider les entreprises Ã dÃ©ployer des solutions de stockage d’Ã©nergie plus intelligentes et plus fiables avec une plus grande confiance.

Les clients ne choisissent pas seulement un systÃ¨me, mais un partenaire Ã long terme

ParallÃ¨lement Ã ses systÃ¨mes de batterie, Solis prÃ©sentera sa gamme complÃ¨te d’onduleurs hybrides et de onduleurs raccordÃ©s au rÃ©seau, couvrant les applications rÃ©sidentielles, commerciales, industrielles et Ã l’Ã©chelle des services publics. Ensemble, ces solutions dÃ©montrent comment Solis est dÃ©sormais en mesure d’accompagner les clients sur l’ensemble du parcours Ã©nergÃ©tique : de la production d’Ã©nergie solaire, Ã son stockage, son contrÃ´le et son optimisation.

Cette approche de solution complÃ¨te est Ã©galement soutenue par les Ã©quipes locales de Solis Ã travers l’Europe, qui travaillent en Ã©troite collaboration avec les installateurs, les distributeurs, les EPC et les partenaires de projet pour fournir des conseils sur les produits, des formations, un support technique et un service aprÃ¨s-vente adaptÃ©s aux besoins du marchÃ© local. Pour les clients, cela signifie qu’ils ne choisissent pas seulement un systÃ¨me, mais un partenaire Ã long terme dotÃ© de la technologie, de l’expertise et du soutien nÃ©cessaires Ã la rÃ©ussite des projets.

EncadrÃ©

ContrÃ´le Ã©nergÃ©tique plus intelligent avec SolisCloud et Solis AI

SolisCloud, soutenu par Solis AI, joue un rÃ´le central dans cet Ã©cosystÃ¨me complet. Au-delÃ du simple monitoring, Solis AI aide les utilisateurs Ã prendre automatiquement des dÃ©cisions Ã©nergÃ©tiques plus intelligentes en prÃ©voyant la production, en apprenant les habitudes de consommation et en optimisant le moment oÃ¹ l’Ã©nergie est stockÃ©e, utilisÃ©e, importÃ©e ou exportÃ©e.Â Pour les propriÃ©taires, cela signifie un contrÃ´le plus simple et une plus grande sÃ©rÃ©nitÃ©. Pour les entreprises, cela crÃ©e une maniÃ¨re plus intelligente de gÃ©rer des besoins Ã©nergÃ©tiques complexes, des changements tarifaires et des exigences opÃ©rationnelles.

Les visiteurs peuvent rencontrer l’Ã©quipe de Solis Ã Intersolar Europe 2026, Hall B3, Stand B3.430, du 23 au 25 juin Ã Munich.