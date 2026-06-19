Câ€™EST A LIRE/ Corinne Lepage : Le discrÃ©dit Ã©cologique ou comment sortir du backlash

Alors que les dÃ©rÃ¨glements climatiques sâ€™accÃ©lÃ¨rent, que les atteintes Ã la biodiversitÃ© se multiplient et que les consÃ©quences sanitaires de la dÃ©gradation de lâ€™environnement deviennent chaque jour plus visibles, un phÃ©nomÃ¨ne paradoxal sâ€™impose dans le dÃ©bat publicÂ : la montÃ©e de lâ€™Ã©cophobie. Jamais les alertes scientifiques nâ€™ont Ã©tÃ© aussi nombreuses. Jamais les menaces pesant sur le vivant nâ€™ont Ã©tÃ© aussi documentÃ©es. Pourtant, jamais lâ€™Ã©cologie nâ€™a semblÃ© aussi contestÃ©e, caricaturÃ©e ou rejetÃ©e.

Cette rÃ©action de rejet ne doit rien au hasard. Elle sâ€™alimente de la montÃ©e des populismes, de la dÃ©fiance envers la science, des stratÃ©gies de dÃ©sinformation, de la pression de certains intÃ©rÃªts Ã©conomiques, mais aussi du sentiment de dÃ©classement et dâ€™abandon ressenti par une partie croissante de nos concitoyens.

Elle prospÃ¨re aussi sur les fractures sociales, territoriales et culturelles qui traversent nos dÃ©mocraties. Dans le mÃªme temps, lâ€™Ã©cologie politique peine Ã convaincre au-delÃ de son propre camp en laissant la dÃ©fense concrÃ¨te du vivant sâ€™effacer derriÃ¨re dâ€™autres combats. Elle contribue ainsi Ã Ã©loigner lâ€™opinion publique de la cause environnementale.

Le rÃ©sultat est inquiÃ©tant, car au moment oÃ¹ la protection du vivant devrait constituer un impÃ©ratif partagÃ©, elle devient un sujet de confrontation. Or, la question Ã©cologique ne pourra Ãªtre rÃ©solue contre la sociÃ©tÃ©. Elle ne pourra lâ€™Ãªtre quâ€™avec elle. Câ€™est pourquoi Corinne Lepage appelle Ã reconstruire un rÃ©cit capable de rassembler plutÃ´t que de diviser.

-Â Â Un rÃ©cit fondÃ© sur la santÃ©, parce que chacun est concernÃ© par la qualitÃ© de lâ€™air, de lâ€™eau et de lâ€™alimentation.

-Â Un rÃ©cit fondÃ© sur la sÃ©curitÃ©, parce que les catastrophes climatiques, les pÃ©nuries de ressources et les risques sanitaires affectent dÃ©sormais directement nos vies.

-Â Â Un rÃ©cit fondÃ© sur lâ€™Ã©conomie et lâ€™innovation, parce que la transition Ã©cologique peut Ãªtre un puissant moteur de crÃ©ation, dâ€™emplois, de souverainetÃ© et de prospÃ©ritÃ©.

Au-delÃ des clivages politiques, plusieurs questions demeurentÂ :

-Â Â Comment reconquÃ©rir le terrain politique, social et affectif abandonnÃ© Ã lâ€™indiffÃ©rence Ã lâ€™Ã©gard du vivantâ€‰?

- Â Comment redonner confiance dans la possibilitÃ© dâ€™un avenir meilleurâ€‰?

-Â Comment resensibiliser lâ€™opinion publique, et dâ€™abord la jeunesse, non pas en faveur dâ€™un Ã©cologisme partisan, mais en faveur de la construction dâ€™un avenir dÃ©sirable, crÃ©dible et partagÃ©â€‰?

Car le vÃ©ritable enjeu nâ€™est pas de sauver lâ€™Ã©cologie. Il est de rÃ©concilier notre sociÃ©tÃ© avec lâ€™avenir.

Ã€ propos de lâ€™auteur.

Depuis plus de quarante ans, Corinne Lepage est lâ€™une des voix les plus constantes et les plus indÃ©pendantes de la dÃ©fense de lâ€™environnement en France. Avocate, ancienne ministre de lâ€™Environnement, elle a menÃ© de nombreux combats juridiques et citoyens pour la protection de la santÃ©, des ressources naturelles et des gÃ©nÃ©rations futures. Reconnue pour son franc-parler et sa libertÃ© de ton, elle nâ€™a jamais hÃ©sitÃ© Ã dÃ©noncer les renoncements, les incohÃ©rences ou les intÃ©rÃªts particuliers qui compromettent la protection du vivant, quels quâ€™en soient les auteurs ou les sensibilitÃ©s politiques.

Son engagement repose sur une conviction simpleÂ : la prÃ©servation du vivant nâ€™est ni une idÃ©ologie ni un combat partisan. Elle constitue la condition mÃªme de notre avenir commun. DÃ©fenseure dâ€™une Ã©cologie humaniste, exigeante et dÃ©mocratique, Corinne Lepage plaide depuis toujours pour une rÃ©conciliation entre progrÃ¨s, responsabilitÃ© et respect du vivant sous toutes ses formes.

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Infos

AuteurÂ : Corinne LEPAGE

TitreÂ : Le discrÃ©dit Ã©cologique ou comment sortir du backlash

Editions TRACTS – Gallimard -

En librairie le 25Â juin 2026

PrixÂ : 3,90 euros