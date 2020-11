Trina Solar achÃ¨tera 85 millions de mÃ¨tres carrÃ©s de verre photovoltaÃ¯que Ã  Almaden

Trina Solar et Changzhou Almaden, viennent de signer un contrat d’achat massif de verre photovoltaïque. Selon le contrat, du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2022, Trina Solar achètera un total de 85 millions de mètres carrés de verre photovoltaïque à Almaden. La valeur totale estimée du contrat est d’environ 2,1 milliards de yuans chinois (taxes incluses).

Le verre photovoltaïque acheté cette fois-ci sera principalement utilisé pour la production des modules à très haute puissance Vertex de Trina Solar. Les modules de la série Vertex sont basés sur des plaquettes de silicium de 210 mm et adoptent des technologies avancées telles que les multi-jeux de barres, la coupe non destructive et le conditionnement haute densité. Ils se caractérisent par une basse tension et une puissance de chaîne élevée, ce qui améliore considérablement les performances anti-fissuration et la résistance aux points chauds. Vertex est excellent pour réduire les coûts du système et le coût par kWh. Les séries Vertex sont les produits photovoltaïques du futur et la clé de la baisse des prix de la production d’énergie photovoltaïque.

À l’heure actuelle, la série Vertex dispose de nombreuses lignes de production avec une chaîne d’approvisionnement complète. Il fournit des solutions de produits personnalisées pour différents scénarios d’application. Vertex a reçu une large attention et a été bien accueilli par le marché mondial, comme le prouve plus de 2 GW de commandes dans le monde. Une capacité de production de près de 10 GW a été atteinte cette année pour le module Vertex. Pour répondre à la demande croissante du marché, Trina Solar prévoit d’augmenter sa capacité de production de Vertex à 21 GW d’ici 2021 et 31 GW d’ici 2022.

Chen Ye, vice-présidente adjointe de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des achats chez Trina Solar, a déclaré: “Nous sommes très heureux de signer ce contrat d’approvisionnement alors que le verre photovoltaïque est en si forte demande. La coopération peut encore augmenter la production de modules et mieux répondre aux besoins des clients. ”

Zhou Mingxing, directeur général de la division de verre solaire d’Almaden, a déclaré: “Trina Solar est un chef de file de l’industrie et un excellent partenaire. Nous fournirons des produits de qualité avec la quantité requise en temps opportun conformément au contrat, et espérons continuer d’approfondir la coopération avec Trina Solar à l’avenir. “