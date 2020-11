Akuo met en service la plus grande centrale photovoltaÃ¯que dâ€™Afrique de lâ€™Ouest

Projet phare du Groupe Akuo, la centrale solaire de 50 MWc de Kita au Mali a injecté en mars 2020 ses premiers kilowattheures sur le réseau malien. Située à environ 180 km à l’Ouest de Bamako, dans la région de Kayes, la centrale est désormais la plus grande d’Afrique de l’Ouest en exploitation.

Par son ampleur, la centrale de Kita couvre les besoins en alimentation électrique de 120 000 foyers maliens, tout en évitant l’émission de plus de 52 000 tonnes de CO2 chaque année.

Un pas de plus vers la transition énergétique du Mali

Ainsi, la centrale solaire de Kita participe activement à l’augmentation du taux d’électrification dans le pays, paramètre essentiel pour le développement économique et social. Ce projet de grande envergure conforte ainsi le pays, signataire du protocole de Kyoto en 1995, dans son engagement dans la lutte contre le changement climatique et lui permet de se rapprocher de ses objectifs nationaux en matière d’énergie renouvelable en 2030. Par ailleurs, la centrale contribue à la réduction de la dépendance du pays à l’hydroélectricité, actuellement sous la menace du changement climatique, mais également vis-à-vis des énergies fossiles importées et de l’utilisation du bois combustible provenant de forêts naturelles intérieures.

Un volet agricole et social de premier plan

Au-delà de la dimension écologique et énergétique, et conformément à la démarche intrinsèque du Groupe Akuo d’accroitre les retombées positives pour les populations locales, la centrale de Kita revêt une dimension agricole et sociale. L’aménagement d’une parcelle de 5 ha, adjacente à la concession a permis la mise à disposition d’une zone maraichère à destination des populations voisines de la centrale. Des formations aux techniques d’amélioration de maraichage biologique sont dispensées en continu par les équipes de la Fondation Akuo. Après avoir fourni jusqu’à 350 emplois locaux durant la phase de chantier, c’est 120 – et à terme près de 200 – emplois féminins durables qui sont ainsi créés.

Une centrale construite et exploitée par une équipe malienne

Le financement de la centrale a été effectué auprès de la BOAD (Banque Ouest Africaine de Développement), la BNDA (Banque Nationale du Développement Agricole), FMO (Société néerlandaise de financement du développement) et EAIF (Emerging Africa Infrastructure Fund), un fonds d’investissement géré par Ninety One pour la partie bancaire. PASH Global est quant à lui le coactionnaire d’Akuo sur ce projet. Réalisé avec succès malgré le contexte instable du pays par un personnel de construction majoritairement africain, le projet solaire de Kita est aujourd’hui exploité par une équipe exclusivement malienne, affirmant ainsi son ancrage local et les bénéfices directs qu’il génère pour les citoyens maliens. Pierre-Antoine Berthold – Directeur Akuo Energy Afrique déclare : « Grâce à l’expertise reconnue du Groupe Akuo, couvrant toutes les technologies de production et les nombreux avantages complémentaires offerts aux populations locales par le type de projets que nous concevons, nous souhaitons aujourd’hui accélérer notre développement en Afrique en visant un gigawatt de centrales utilisant des énergies renouvelables à moyen terme. Ce premier projet de taille démontre en particulier la viabilité du modèle de l’Agrinergie dans la région du Sahel. » Kofi Owusu Bempah et Vine Mwense – Co-fondateurs de PASH ajoute : « Nous sommes ravis d’avoir co-investi pour une part de 49,9% dans ce prestigieux projet, le premier du genre au Mali. »