Technideal propose des shelters photovoltaÃ¯ques multi applications : tertiaire, industriel ou agricole

Les shelters photovoltaïques Technideal sont spécifiquement conçus pour recevoir l’ensemble des équipements destinés à la conversion de l’énergie produite par les champs solaires et à la protection électrique des sites photovoltaïques. En matière de manutention et d’intégration, les shelters sont livrés directement sur palette avec anneaux de levage. Selon projet, les shelters peuvent être livrés : • non assemblés • pré-assemblés • pré-montés/câblés Sur le plan des caractéristiques techniques :

Produit modulable avec la possibilité d’additionner les shelters

Puissance solaire : jusqu’à 120 kWc

Modèles sur-mesure et personnalisation toutes options

Compatible multi-marques onduleurs

Cloisonnement du TGBT

Tôles de protection anti-UV

L’installation des shelters est rapide et facile. Il s’agit d’une solution économique et durable pour ce qui st du montage et du câblage La conception en parois grillagées de 40 x 40 mm est en acier galvanisé à chaud. Les TGBT à la norme NF C15-100 / UTE C15-712-1 sont réalisés dans les ateliers de Technideal. Durée de vie attendue : jusqu’à 20 ans.