Trina Solar : 7Ã¨me certification Â«Top PerformerÂ» consÃ©cutive par PVEL pour ses modules Ã  haute fiabilitÃ©

Trina Solar a de nouveau été classé parmi les meilleurs fabricants mondiaux dans le rapport 2021 du tableau de bord de fiabilité des modules photovoltaïques pour les performances exceptionnelles de ses produits. Le rapport a été récemment publié par PV Evolution Labs (PVEL), le principal laboratoire de test PV indépendant, et comprend les derniers résultats des tests annuels mondiaux. Trina Solar a reçu cette distinction pour la septième fois consécutive depuis la mise en place du test PVEL.

La reconnaissance est basée sur les résultats du programme de qualification des produits (PQP), présentés dans le tableau de bord de fiabilité des modules photovoltaïques 2021 émis par PVEL, à la suite d’inspections strictes en usine qui ont eu lieu au cours des 18 derniers mois. En se concentrant sur l’évaluation des performances des modules photovoltaïques en termes de cyclage thermique, de chaleur humide, de charge mécanique dynamique, de dégradation induite par le potentiel, de fichiers PAN, etc., le PQP a été conçu pour reconnaître indépendamment les fabricants de PV «Top Performer» qui dépassent leur concurrents sur la base de la comparaison de la qualité et de la durabilité de leurs produits. PVEL a à ce jour testé plus de 400 nomenclatures uniques de plus de 50 fabricants. Ses fiches d’évaluation de la fiabilité des modules photovoltaïques fournissent aux acheteurs d’équipements photovoltaïques et aux investisseurs de centrales électriques des données de référence indépendantes et cohérentes sur la fiabilité et les performances qui soutiennent une gestion efficace des fournisseurs.

Le rapport complet du tableau de bord 2021 a été officiellement lancé via deux webinaires le 26 mai. Lors des webinaires, les 210 modules de Trina Solar ont été présentés, car le laboratoire a également inclus les modules grand format soumis à des tests PQP cette année. Tristan Erion-Lorico, responsable de l’activité des modules photovoltaïques chez PVEL, a déclaré: «Trina Solar a été reconnue comme« Top Performer » dans chaque édition de la carte de pointage de la fiabilité des modules photovoltaïques de PVEL – une réalisation formidable. » Cao Bo, directeur général adjoint de Trina Solar, a déclaré: “Avec plus de 20 ans d’accumulation de savoir-faire technique, Trina Solar s’engage pour la durabilité à travers la fourniture de modules de haute puissance, hautement efficaces et performants avec une qualité éprouvée. Plus important encore, nos modules hautement fiables et ultra-haute puissance, tels que le module Vertex, ont fait leurs preuves en matière de réduction des coûts d’équilibre des systèmes (BOS) et de coût nivelé de l’électricité (LCOE), et d’augmentation de la production d’électricité, et ainsi créer une valeur plus élevée pour nos clients à travers le monde. »

Trina Solar : 7ème certification «Top Performer» consécutive par PVEL pour ses modules à haute fiabilité

