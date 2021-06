La sociÃ©tÃ© QCELLS reconnue Â« Top Performer Â» par PVEL pour la sixiÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive

La gamme de panneaux Q.PEAK DUO de QCELLS a été classée « Top Performer » pour l’édition 2021 au classement de fiabilité des modules photovoltaïques. Ceci confirme le statut de « Top Performer » de Q CELLS.

L’entreprise Q CELLS vient d’être reconnue « Top Performer » pour la sixième année consécutive selon la grille de fiabilité des panneaux photovoltaïques 2021, publiée par PV Evolution Labs (PVEL), un des laboratoires d’essai et de certification mondialement reconnu dans l’industrie solaire.

Un label de qualité

En tant que laboratoire d’essai indépendant, PVEL sélectionne les panneaux photovoltaïques des principaux fabricants et les teste dans le cadre de son programme de qualification (Product Qualification Program, PQP) et publie son rapport annuel de fiabilité des panneaux photovoltaïques, à partir des résultats de ces tests. Ce rapport (PV Module Reliability Scorecard) est reconnu comme l’une des comparaisons grand public les plus précises sur la fiabilité et les performances des panneaux photovoltaïques. Le statut de « Top Performer » (accordé aux entreprises les mieux classées) est considéré dans toute l’industrie comme un label réputé de qualité et de fiabilité des produits.

Une garantie de durabilité

Cette année, Q CELLS, de nouveau, a été reconnu « Top Performer » pour sa gamme de panneaux Q.PEAK DUO. Ces panneaux solaires Q.PEAK DUO sont fabriqués à l’aide de la technologie brevetée Q.ANTUM, qui est basée sur la technologie PERC (Passivated Emitter and Rear Cell) ultramoderne. Afin d’assurer une qualité et une fiabilité élevées de ses produits, toute la gamme Q.ANTUM reste dans la démarche qualité Q CELLS. Ce qui impose d’excellentes performances en matière d’anti-DIP (dégradation induite par le potentiel), anti-DIL (dégradation induite par la lumière) et anti-LeTID (dégradation induite par la lumière et les températures élevées), et en « Hot-Spot Protect » (protection contre la surchauffe) afin de garantir la durabilité dans le temps. Une autre caractéristique de Q.ANTUM est la « Tra.QTM Technology ». Cette technologie unique de marquage au laser permet d’identifier et tracer chaque cellule produite dans l’entreprise ; une garantie contre les contrefaçons. De plus, Q CELLS est la première entreprise à obtenir le programme de certification TÜV Rheinland Quality Controlled PV (QCPV). Q CELLS a adopté la certification Quality Controlled PV comme norme officielle de certification, dans le but de consolider sa position de leader en matière de qualité. Cette stratégie s’appuie sur une série de tests, qui, non seulement, est la plus complète et la plus rigoureuse à ce jour, mais qui est la seule certification de toute l’industrie à inclure des tests indépendants et aléatoires sur site, en cours de production, en plus de tests obligatoires.

Top Performer par PVEL pour la sixième année consécutive

Tristan Erion-Lorico, directeur modules photovoltaïques chez PVEL, nous confie : “Q CELLS continue à démontrer sa régularité en termes de fiabilité et de qualité en obtenant, cette année, le label de « Top Performer » pour la sixième année consécutive selon la grille de fiabilité du PVEL. Nous sommes impatients de tester les panneaux Q CELLS en continu à l’avenir. » Hee Cheul (Charles) Kim, PDG de Q CELLS, a déclaré : « Nous sommes heureux d’être reconnus, une nouvelle fois, en tant que Top Performer par PVEL pour la sixième année consécutive. Cette reconnaissance est le résultat d’efforts permanents pour améliorer la qualité et la fiabilité de nos produits. Grâce à notre extraordinaire technologie Q.ANTUM, et au principal programme de certification industriel, QCPV, Q CELLS contribue à améliorer l’intégrité et la performance de ses produits pour les années à venir. »