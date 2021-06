Le Groupe UNITe refinance une partie de ses actifs renouvelables afin d’accélérer son développement

Depuis plus de 35 ans, le groupe UNITe se consacre à la production et la promotion d’une électricité locale et durable. Ainsi UNITe développe, construit et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens et des installations photovoltaïques. Afin d’accélérer son développement, le groupe a procédé au refinancement d’une partie de son portefeuille. Détails !

Le groupe UNITe a finalisé une opération de financement pour un montant total de 65M€, co-arrangée par Société Générale et Bpifrance, deux partenaires historiques de l’entreprise. Cette opération a permis le refinancement d’un portefeuille constitué de 27 centrales hydroélectrique et 3 parcs éoliens d’une capacité totale de 57MW réparties sur l’ensemble du territoire français. A travers cette opération structurante, Société Générale et Bpifrance réaffirment leur soutien auprès du groupe UNITe et démontrent une nouvelle fois leur volonté d’accompagner les acteurs de la Transition Ecologique et Energetique.

“Nous sommes ravis d’accompagner UNITe dans cette nouvelle opération, gage de la confiance créée depuis plusieurs années avec cet acteur de la transition énergétique dont nous sommes convaincus du potentiel de croissance. En l’accompagnant, la banque poursuit son objectif de lever 120 milliards d’euros entre 2019 et 2023 à partir d’une palette de solutions de financements durables (crédits, obligations, conseil).” déclare Olivier Musset, Responsable Mondial du Groupe Énergie chez Société Générale. Pour Charles-Eric Baltoglu, Directeur régional de Bpifrance Lyon, “Cette opération consolide le partenariat historique que nous avons noué avec UNITe et illustre parfaitement le rôle moteur de Bpifrance dans la Transition Energétique et Ecologique des entreprises, en tant que Banque du Climat”.

“Nous sommes ravis de la confiance que la Société Générale et BPIFrance nous renouvellent en s’engageant dans ce refinancement. Cette opération s’inscrit dans notre plan de croissance, qui va permettre à nos équipes d’atteindre l’objectif de doubler notre capacité de production respectueuse de l’environnement” soulignent Alexandre Albanel et Stéphane Maureau, dirigeants du groupe UNITe.