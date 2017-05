Tribune/Solar Edge : la fonctionnalitÃ© Â« derriÃ¨re-le-compteur Â»

Sur de nombreux marchés, le PV a déjà atteint la parité réseau. Alors pourquoi cette solution n’est-elle pas plus adoptée ? Pourquoi l’industrie PV est-elle tenue à l’écart ? Les réponses avec Lior Handelsman, vice-président. Stratégie Marketing et Produit, fondateur de SolarEdge en 2006.

Etant donné que la production énergétique d’un système PV ne correspond pas à la consommation d’énergie type du propriétaire, l’industrie dépend des structures tarifaires relatives à l’énergie produite mais non consommée. Sur la plupart des marchés du solaire, ces structures sont généralement des accords de comptage net ou des tarifs de rachat. Avec un comptage net et un tarif de rachat, le propriétaire reçoit un crédit du fournisseur pour la production d’énergie excédentaire. Ces crédits permettent au propriétaire de faire baisser sa facture d’électricité. Dans l’ensemble, le marché du PV français est plus évolué. De ce fait, les subventions relatives au tarif de rachat et à l’autoconsommation incluant l’option de vente de l’énergie excédentaire aux fournisseurs français sont les moteurs économiques les plus puissants pour l’installation de systèmes à énergie solaire. Cela signifie que même si l’obtention de la parité réseau est importante, un facteur principal pour l’efflorescence du PV dépend toujours des concepteurs tarifaires.

Prendre en main le contrôle de l’énergie

Les concepteurs tarifaires ont, par le passé, créé une valeur pour l’énergie solaire devant être équivalente ou supérieure à la valeur de l’électricité fournie par le réseau. Dans l’espoir de faire évoluer les anciens marchés du comptage net et du tarif de rachat, les concepteurs tarifaires intègrent aujourd’hui de nouveaux concepts tels que la plage horaire, les frais liés à la demande, le quota d’exportation zéro, et font fluctuer les tarifs payés par les fournisseurs pour la production de PV. A mesure qu’ils évoluent, les dépenses inhérentes à l’électricité injectée dans le réseau pourraient ne pas être les mêmes en fonction de l’heure de la journée et pourraient différer du prix de l’électricité achetée sur le réseau. Ces différences peuvent faire diminuer la valeur de l’énergie solaire si elle est immédiatement injectée dans le réseau. Mais grâce à la technologie « derrière-le-compteur », dotée d’onduleurs intelligents et d’un stockage à bas prix, l’industrie peut surmonter cet obstacle et les propriétaires de système peuvent prendre en main le contrôle de leur énergie.

Améliorer l’autosuffisance énergétique

En ajoutant à leurs systèmes PV la fonctionnalité « derrière-le-compteur », les propriétaires d’installation peuvent augmenter leur autoconsommation et améliorer leur autosuffisance énergétique. Il existe différentes manières d’atteindre cet objectif pour le propriétaire. Ajouter une batterie à un système PV est l’un des meilleurs moyens d’augmenter le volume d’autoconsommation. Dans un système de stockage plus PV, l’onduleur intelligent coordonne la production PV, la consommation et la charge de la batterie afin de générer un rendement économique maximal. Selon la structure tarifaire, l’onduleur décidera d’alimenter le réseau en énergie ou de la stocker pour une utilisation ultérieure. Par exemple, la solution StorEdge™ de SolarEdge est programmée pour décharger la batterie de façon optimale afin de parvenir à l’objectif programmé, telle que la baisse de la facture électrique, le gain de plage horaire ou la maximisation de l’autoconsommation. Des structures tarifaires plus récentes et plus complexes récompensent les propriétaires d’installation qui peuvent stocker l’énergie PV intelligemment pour des applications réseau quotidiennes.

Le compteur, un élément majeur

Le compteur lui-même est également un autre élément majeur dont le système « derrière-le-compteur » a besoin. Le compteur effectue le suivi de l’importation et de l’exportation de l’énergie vers et depuis le réseau et de la consommation. Sur la base de ces relevés, l’onduleur gère la production PV et la charge/décharge de la batterie. Sans le compteur, l’onduleur ne sait pas s’il doit injecter l’énergie dans le réseau ou simplement dans l’habitation. Installer un compteur donne également un aperçu des tendances d’autoconsommation au propriétaire, étant donné que l’information peut être affichée sur le portail de supervision SolarEdge. Même sans batterie, les propriétaires de système peuvent compenser l’impact de la conception tarifaire et augmenter leur autoconsommation. Une des manières les plus simples pour les propriétaires de système d’autoconsommer plus est de gérer la consommation – en changeant les tendances de consommation afin de faire correspondre les pics de production PV avec les consommations telles que les chauffe-eaux, les climatiseurs et les pompes de piscine. Les propriétaires de système peuvent prendre le contrôle de leur consommation d’énergie via les solutions du contrôle de la consommation qui dirige l’énergie PV vers les appareils lorsque la demande de l’habitation est basse ou lorsque les tarifs sont bas. Les onduleurs intelligents proposent maintenant le contrôle de la gestion de la consommation qui peut être coordonné avec la production PV d’un propriétaire.

Les nouvelles technologies rendent possible un modèle décentralisé

En France, le propriétaire de système utilisant ces solutions de contrôle de l’appareil peut obtenir jusqu’à 30 % de crédit d’impôt, sous réserve qu’il remplisse les conditions d’un tel avantage fiscal. Dans la mesure où les propriétaires de système tirent profit de la fonctionnalité « derrière-le-compteur », si le fournisseur est disposé à travailler avec l’industrie du PV, des chaînes de valeur supplémentaires pourraient alors être créées. Le bénéfice premier et le plus apparent est la stabilisation du réseau. Régulation de la tension, contrôle de fréquence et alimentation/réserves électriques, chacun correspond à des chaînes de valeur possibles. Par exemple, en créant des « centrales électriques » PV associées à du stockage, la consommation depuis le réseau peut être réduite aux heures de pointe. Cela diminue le besoin d’investissements du fournisseur en production, transmission et distribution. Alors que la production d’électricité traditionnelle repose sur d’importantes sources pour la production d’énergie et le stockage, l’avenir de la production d’électricité pourrait être bien différent. C’est là que la fonctionnalité « derrière-le-compteur » joue un rôle et que la production distribuée peut devenir une réalité. Les nouvelles technologies rendent possible un modèle décentralisé, constitué de mini centrales électriques et accroissent la valeur ajoutée en positionnant la production et le stockage d’énergie à l’endroit où elle est consommée. Associées à des avancées au niveau de l’infrastructure de communication, des contrôles d’onduleur, de la puissance de calcul et de la technologie d’onduleur intelligent, de nombreuses possibilités supplémentaires existent pour la production et le stockage « derrière-le-compteur ». Ces technologies pourraient finalement être le chaînon technologique manquant qui libère le potentiel de la parité réseau de l’énergie solaire.

