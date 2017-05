Enphase Energy, finaliste de l'award Intersolar 2017, prÃ©sente sa solution de stockage sur le salon Intersolar

A l’occasion de sa participation au salon InterSolar 2017 de Munich, du 31 mai au 2 juin, Enphase Energy, entreprise spécialiste des technologies solaires résidentielles, présentera sa solution de stockage d’énergie, récemment lancée sur les marchés français et suisse : la batterie AC. Cette solution est un élément essentiel du système énergétique résidentiel global proposé par Enphase : la Home Energy Solution. Enphase Energy est finaliste de l’Award Intersolar 2017 avec sa batterie AC et présentera ainsi sa solution lors d’une prise de parole le Mercredi 31 Mai à 10h45 sur le stand A4.530.

Parmi les avantages de la Home Energy Solution, on peut noter :

Une solution unique 100% intégrée pour l’autoconsommation avec batterie. Enphase est en effet l’un des seuls fabricants à proposer une solution intégrale allant de la conversion de l’énergie par les micro-onduleurs jusqu’au stockage (grâce à sa batterie) en passant par le pilotage via sa nouvelle passerelle de communication : l’Envoy-S Metered.

Une architecture modulaire et évolutive faite pour répondre aux besoins d’autoconsommation, seule garantie d’une rentabilité globale optimale : La Home Energy Solution repose sur des batteries de petite puissance répondant aux besoins actuels d’autoconsommation. De nouvelles batteries peuvent être ajoutées à tout moment sans remise en question de l’installation électrique.

Une intégration avec tous les systèmes de production d’énergie solaire photovoltaïque, compatible avec les nouvelles centrales solaires ainsi qu’avec les existantes, à base d’onduleurs Enphase ou non.

De l’énergie solaire disponible toute la journée : La Home Energy Solution permet avant tout de consommer l’énergie solaire photovoltaïque stockée. Elle permet également de gérer des stratégies de consommation plus complexes comme par exemple l’optimisation de la charge de la batterie en fonction des tarifs du réseau électrique.

Un stockage de 3,6 kWh installé par une personne en moins d’une demi-journée (trajet compris dans un rayon d’une heure à 1h30 de route).

Des caractéristiques techniques les meilleures du marché : une profondeur de décharge supérieure à 95 %, une garantie à 10 ans ou 7 300 cycles, une garantie de rendement à 10 ans supérieure à 80 %.

Une solution la plus sûre du marché : Certifiée par le TÜV Rheinland, une architecture tout AC.

Les experts Enphase seront présents sur le stand pour présenter cette solution en détail. La batterie AC sera à découvrir sur le stand Enphase Energy (stand B3.380) ainsi que sur les stands des partenaires : GSE (A3.154) et Archelios (A3.536). Peter van Berkel EMEA General manager et Robert Gruijters EMEA Marketing Director seront présents tout au long du salon pour évoquer la stratégie d’Enphase et leur vision du marché européen ainsi que pour présenter plus en détail la batterie AC.

