Technique solaire a construit sa premiÃ¨re centrale solaire en Inde

Le 31 mars 2017, Technique Solaire a mis en service son premier projet en Inde, dans l’état d’Uttarakhand. Cette centrale solaire, d’une puissance totale de 5.5 MWc, est lauréate d’un appel d’offres d’Etat remporté par sa filiale locale en octobre 2015. Cette installation représente un investissement d’environ 4M€ et produit l’équivalent de la consommation locale de 13 500 habitants. Après de longs mois de travail pour la sécurisation du foncier et le financement du projet, les travaux auront duré moins de trois mois.

La mise en service de cette centrale solaire concrétise la stratégie du Groupe et le positionne parmi les premiers acteurs français à réussir une implantation dans ce pays. En effet, le groupe Technique Solaire avait initié sa stratégie de développement International avec la création, en 2014, d’une filiale en Inde (JLTM Energy). Ce premier projet en Inde démontre la capacité de Technique Solaire et de ses équipes à mettre en œuvre des projets solaires, dans un environnement international complexe et très concurrentiel et cela, de la phase de développement jusqu’à la phase d’exploitation. Dans le cadre du financement de ce projet Technique Solaire a pu s’appuyer sur l’accompagnement de ses partenaires financiers historiques (BPI France et Crédit Agricole).

Fort de ce premier succès, et de l’ambition du gouvernement indien de développer l’énergie solaire avec un objectif de 100 GW d’ici 2022, Technique Solaire compte développer plus de 200 MWc de projets en Inde dans les années à venir. En parallèle, le groupe continue d’étudier son implantation dans un ou deux autres pays.

Encadré

Technique Solaire en bref

Créé en 2008, le groupe Technique Solaire est spécialisé dans le développement, le financement, la construction et l’exploitation d’unités de production d’énergie renouvelable (solaire et méthanisation) en France et également à l’international. Le groupe compte une cinquantaine de collaborateurs et exploite plus de 40 MWc de centrales photovoltaïques.

