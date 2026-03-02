OmbriÃ¨re solaire Closura. ProcÃ©dÃ© Closun sous ETN validÃ©, un atout stratÃ©gique majeur pour les installateurs et exploitants

AprÃ¨s avoir marquÃ© le marchÃ© avec la premiÃ¨re ombriÃ¨re solaire en aluminium, Closura franchit une nouvelle Ã©tapeÂ avec lâ€™obtention dâ€™une E.T.N. (EnquÃªte de Technique Nouvelle) portant sur sonÂ procÃ©dÃ© CLOSUNÂ appliquÃ© aux ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques sur charpentes nues. Dans un contexte dâ€™accÃ©lÃ©ration rÃ©glementaire, cette reconnaissance renforce la sÃ©curitÃ©, la conformitÃ© et lâ€™assurabilitÃ© des projets photovoltaÃ¯ques.

Closura propose un systÃ¨me de fixation des panneaux photovoltaÃ¯ques sur toiture dâ€™abri ou structure porteuse intÃ©grant au moins un module solaire. Pour les professionnels de la pose, cela signifie un systÃ¨me constructif optimisÃ©, une fiabilitÃ© mÃ©canique validÃ©e et une solution diffÃ©renciante sur un marchÃ© en forte tension rÃ©glementaire. Un systÃ¨me de fixation innovantÂ !

Lâ€™aluminium, une alternative stratÃ©gique de lâ€™acier

Pour les maÃ®tres dâ€™ouvrage (GMS, enseignes nationales, sites tertiaires, collectivitÃ©s), câ€™est lâ€™assurance dâ€™un investissement pÃ©renne, sÃ©curisÃ© et techniquement maÃ®trisÃ©. Souvent conÃ§ues en acier, les ombriÃ¨res solaires trouvent avec lâ€™aluminium un matÃ©riau durable, lÃ©ger et esthÃ©tique. Les structures Closura, en aluminium qualitÃ© marine, offrent :

une rÃ©sistance naturelle Ã la corrosion, une grande lÃ©gÃ¨retÃ© facilitant la pose, une stabilitÃ© dans le temps,

un matÃ©riau recyclable Ã lâ€™infini,

un laquage poudre sans solvants ni COV, garanti jusquâ€™Ã 25 ans.

La structure aluminium est Ã©galement garantie 25 ans.

ETN validÃ©eÂ un gage indispensable pour lâ€™assurabilitÃ© et la conformitÃ©

CetteÂ ETN (EnquÃªte de Technique Nouvelle)Â dÃ©livrÃ©e par un bureau de contrÃ´le indÃ©pendant, atteste que le procÃ©dÃ© :

respecte les rÃ¨gles de lâ€™art,

a fait lâ€™objet dâ€™essais dÃ©taillÃ©s (mÃ©caniques, feu, infiltrationâ€¦),

dispose de conditions de mise en Å“uvre prÃ©cises,

est accompagnÃ© de schÃ©mas et notices techniques validÃ©s.

AssurabilitÃ© et conformitÃ© :Â un cadre clair et sÃ©curisÃ©

Dans son pÃ©rimÃ¨tre strict dâ€™application, lâ€™ETN permet lâ€™assurabilitÃ© de lâ€™installation, la conformitÃ© rÃ©glementaire, lâ€™accÃ¨s aux dispositifs dâ€™aide lorsque requis, une sÃ©curisation juridique du projet.

Deux solutions selon les besoins du chantier

1. Lâ€™ombriÃ¨re solaire prÃªte Ã Ã©quiper

Structure aluminium Ã Ã©quiper avec les panneaux au choixÂ ou les modules photovoltaÃ¯ques Closura.

Installation par un professionnel photovoltaÃ¯que agrÃ©Ã©.

2. Lâ€™ombriÃ¨re solaire plug & play

Solution complÃ¨te intÃ©grant panneaux, micro-onduleurs et cÃ¢blage.

ConÃ§ue pour Ãªtre raccordÃ©e directement, sans intervention dâ€™un installateur photovoltaÃ¯que agrÃ©Ã©.

Puissance jusquâ€™Ã 7,5 kWc selon dimensions.

Une rÃ©ponse concrÃ¨te aux obligations rÃ©glementaires

Depuis la loi Climat et RÃ©silience (2021) puis la loi APER (2023),Â les parkings extÃ©rieurs de plus de 1 500 mÂ² devront Ãªtre Ã©quipÃ©s dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques sur au moins 50 % de leur surface entre 2026 et 2028. Closura rÃ©pond Ã cette obligation avec une gamme complÃ¨te dâ€™ombriÃ¨res solaires en aluminium, conÃ§ues pour sâ€™adapter Ã toutes les configurations de parking et Ã toutes les stratÃ©gies dâ€™investissement.

ProfilÃ©s aluminium dÃ©veloppÃ©s et fabriquÃ©s en interne, une maÃ®trise totale du systÃ¨me

Closura conÃ§oit et fabrique ses propres profilÃ©s aluminium,Â dÃ©veloppÃ©s par son bureau dâ€™Ã©tudes pendant plus dâ€™un an. Le rÃ©sultat :Â un design Ã©purÃ© sans nervures visibles, de grandes dimensionsÂ adaptÃ©es aux projets contemporains, et une conception Â« Ã capoter Â» facilitant le montage et assurant une finition soignÃ©e. La structure repose sur quatre poteaux de 110 mm, avecÂ pose possible par scellement direct ou platines renforcÃ©es. De nombreuses optionsÂ (suppression de poteau dâ€™angle, prise pour recharge VE, passerelle Ã©nergÃ©tique, gouttiÃ¨res intÃ©grÃ©es, claustra). Cette maÃ®trise industrielle garantitÂ une solution esthÃ©tique, technique et optimisÃ©e pour la pose.

EncadrÃ©

Fabrication franÃ§aise et traÃ§abilitÃ© complÃ¨te

Closura conÃ§oit, extrude, laque et fabrique la majoritÃ© de ses profilÃ©s en France. Une maÃ®trise totale de la chaÃ®ne de valeur qui garantit qualitÃ©, rÃ©activitÃ© et traÃ§abilitÃ© â€” des critÃ¨res devenus stratÃ©giques dans les appels dâ€™offres publics et privÃ©s.