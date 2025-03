TRIBUNE/Production dâ€™Ã©nergie, Ã  la croisÃ©e des chemins entre la croissance de la demande et la durabilitÃ©

Par Ivan EHOUO-DIOMAN, Field Product Manager chez Eaton

La hausse rapide des demandes énergétiques, la complexité croissante des réglementations industrielles et la tâche difficile de moderniser les infrastructures électriques restent des priorités majeures pour les services publics de l’énergie en 2025. Gouvernements et experts industriels cherchent à réduire les impacts environnementaux liés à la production d’énergie tout en répondant à une demande croissante due à l’électrification – dans les bâtiments, les transports et bien d’autres secteurs – ainsi qu’à l’augmentation de la capacité des datacenters pour les applications d’intelligence artificielle (IA). Face à ces défis prioriser les investissements stratégiques et adopter l’innovation permettra au secteur de mener la transition vers un avenir énergétique plus flexible. Cet avenir reposera sur une orchestration des sources d’approvisionnement, incluant des énergies renouvelables commerciales et domestiques, et sur un équilibre entre offre et demande, soutenu par des logiciels de plus en plus intelligents pour garantir la fiabilité au quotidien.

Les grandes thématiques de 2025

Les principaux thèmes façonnant le secteur en 2025 incluent une avancée rapide vers la décarbonisation – en grande partie motivée par des impératifs de conformité réglementaire –, un accent sur la modernisation du réseau pour gérer une croissance de la charge sans précédent et améliorer la fiabilité, ainsi qu’une transformation numérique continue pour construire des systèmes énergétiques plus adaptatifs et sécurisés.

La demande mondiale d’électricité devrait croître de 3,4 % par an jusqu’en 2026, selon l’Agence internationale de l’énergie, nécessitant un rythme de changement soutenu et une gestion efficace des données. Une adoption accrue des jumeaux numériques et de l’informatique en périphérie dans le secteur des services publics est à prévoir, alors que les plateformes logicielles évoluent pour fournir une vue détaillée et une gestion efficace des bordures de réseau, essentielles à une gestion moderne des infrastructures électriques.

S’adapter aux réglementations sans SF6

À l’approche du milieu des années 2020, l’élan de décarbonisation va s’intensifier car les entreprises de services publics sont soumises à des pressions pour atteindre des objectifs de durabilité stricts, qu’elles s’imposent à elles-mêmes ou qu’elles soient fixées par les autorités de régulation. Elles s’efforceront donc davantage de réduire les émissions et d’augmenter la part des énergies renouvelables dans leurs portefeuilles.

Les changements réglementaires servent de catalyseurs essentiels à la transformation. L’un des plus importants en Europe cette année sera le règlement révisé de l’UE sur les gaz fluorés, qui entrera en vigueur en janvier 2026 et interdira l’utilisation de l’hexafluorure de soufre (SF6) dans toutes les nouvelles installations d’appareillage de commutation à moyenne tension jusqu’à 24 kV.

Le SF6 a un potentiel de réchauffement planétaire 23 500 fois supérieur à celui du CO₂, mais il a longtemps été un élément essentiel de l’appareillage électrique en raison de ses propriétés isolantes. Le secteur de l’énergie est responsable d’une grande partie des émissions mondiales de SF6. En Europe, la nouvelle réglementation de l’UE changera cette situation et il est possible, voire probable, que certaines entreprises de services publics en dehors de l’UE choisissent de bénéficier de la disponibilité accrue de solutions de remplacement sans SF6, même si c’est simplement pour profiter de l’efficacité prouvée et des autres avantages de l’appareillage de commutation sans SF6, y compris les faibles besoins de maintenance.

Modernisation du réseau

Les engagements pris au niveau mondial pour atteindre l’objectif « zéro émission » des Nations unies d’ici à 2050 ont incité de nombreux pays à mettre en place des politiques visant à encourager la réduction des émissions, souvent par l’adoption de sources d’énergie renouvelables. Cela signifie que le déploiement de technologies telles que les pompes à chaleur géothermiques et aérothermiques et les véhicules électriques (VE) dotés d’une infrastructure de recharge intelligente est en augmentation.

Ces initiatives, associées à l’augmentation exponentielle des datacenters à forte consommation d’énergie pour servir l’industrie de l’IA, exercent une pression énorme sur les réseaux. En Europe, la demande d’électricité devrait augmenter de 1 % à 7 % par an dans toutes les régions d’ici à 2030, les datacenters représentant jusqu’à 5 % de la consommation d’électricité en Europe d’ici à la fin de la décennie.

La modernisation du réseau nécessite des investissements ciblés pour soutenir l’intégration des ressources énergétiques distribuées (DER), l’automatisation avancée, ainsi qu’une variété de solutions de stockage de l’énergie. Il ne fait aucun doute que les services publics doivent réaliser ces investissements et, ce faisant, ils amélioreront la flexibilité du réseau. Le résultat très souhaitable sera des réseaux énergétiques plus résilients, capables de gérer des flux d’énergie divers et une réduction des pannes qui sont devenues si préoccupantes dans de nombreuses régions du monde.

Les technologies numériques jouent un rôle crucial dans la modernisation des réseaux. En mettant en œuvre des outils d’analyse avancée et de connaissance de la situation, les services publics seront mieux à même de gérer la congestion et de maximiser l’efficacité de l’infrastructure existante en repérant les difficultés potentielles avant qu’elles ne deviennent un problème.

La transformation numérique

En fait, la transformation numérique est déjà passée du statut d’aspiration à celui de nécessité. Les technologies telles que les jumeaux numériques et l’informatique de pointe permettent aux entreprises de services publics d’optimiser leurs opérations, de réduire les temps d’arrêt et de mieux gérer leurs actifs en temps réel, et c’est pourquoi elles prendront de plus en plus d’importance au fil de la décennie.

Les jumeaux numériques – répliques virtuelles de systèmes physiques – permettent aux opérateurs de systèmes de simuler divers scénarios, d’optimiser les performances et d’identifier les vulnérabilités potentielles, tandis que l’informatique de pointe améliore la connaissance de la situation, permettant une prise de décision localisée et des réponses plus rapides aux anomalies du réseau. Soutenues par des plateformes logicielles, ces technologies sont sans aucun doute déjà considérées comme des compléments essentiels au développement de l’industrie.

La cybersécurité restera – et doit rester – une pierre angulaire de la stratégie numérique dans le secteur des services publics, car la dépendance accrue à l’égard des outils numériques et le mode de fonctionnement de la production d’énergie décentralisée augmentent le risque de cyberattaques. En mettant en œuvre des cadres de sécurité robustes, les services publics peuvent toutefois protéger l’infrastructure. L’intégration continue d’outils pilotés par l’IA et de plateformes basées sur le cloud dans les opérations des services publics d’électricité permettra d’améliorer encore l’adaptabilité, la flexibilité et l’efficacité du réseau jusqu’à la fin des années 2020 et au-delà – l’objectif ultime pour tous.