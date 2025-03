Enercoop, acteur de la transition Ã©nergÃ©tique solidaire : des engagements concrets pour lutter contre la prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique

Enercoop, producteur et fournisseur d’énergies renouvelables est un acteur militant, qui agit et s’engage pour une transition énergétique citoyenne et locale. Dans la continuité de cet engagement, Enercoop défend une ambition plus large : celle d’une société plus juste et solidaire. Face à cet enjeu majeur, Enercoop agit à travers 6 initiatives concrètes. Avec les énergies renouvelables comme moyen d’action !

En France, 12 millions de foyers souffrent de précarité énergétique, rencontrant des difficultés à répondre à leurs besoins essentiels en énergie. Pour ces ménages, le logement devient une source d’inconfort et de risques pour la santé. Cette situation pourrait s’aggraver, avec l’annonce dans le projet de loi finances d’une réduction de 20 % du budget alloué au chèque énergie en 2025, qui passera de 900 à 720 millions d’euros, limitant ainsi l’accès à cette aide essentielle pour les ménages en difficulté. Selon la loi Grenelle 2, la précarité énergétique concerne les personnes qui “éprouvent dans leur logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de leurs besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’habitat”. En hiver, ces foyers doivent faire face à des logements mal isolés, victimes de pertes thermiques, tandis qu’en été, ils subissent des températures excessives. Au-delà de l’inconfort, cette situation impacte la santé physique et mentale. Dans ce contexte, Enercoop en tant que coopérative d’intérêt collectif a décidé d’agir en offrant des solutions solidaires et engagées, pour les plus vulnérables. Enercoop agit concrètement contre la précarité énergétique

En cohérence avec son modèle coopératif, Enercoop s’est doté de plusieurs leviers d’actions concrètes :

- En soutenant le fonds de dotation Energie Solidaire qui finance des associations locales qui accompagnent les ménages en difficulté. C’est près de 400 000 euros versés par les coopératives Enercoop en 2023 et 2024. Le financement de projets d’aide aux foyers précaires grâce à l’engagement de ses client⋅es, qui peuvent opter pour le micro-don sur leur facture. Plus de 195 000 euros ont été collectés en 2024 par Énergie Solidaire notamment grâce à ces micro-dons.

- Enercoop dispose d’une équipe dédiée à l’accompagnement de ses clients en situation de vulnérabilité. Avec un large éventail d’actions, cette équipe facilite notamment le paiement des factures en proposant des solutions de règlements adaptées, en accompagnant ses clients dans leurs démarches administratives (CCAS, services publics) pour lutter contre le non-recours. L’équipe s’implique également dans des dispositifs publics comme le dispositif Slime (Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie) de la Ville de Paris.

- Enercoop s’engage auprès de collectifs spécialisés en tant que membre du réseau RAPPEL (Réseau des Acteurs contre la Pauvreté et la Précarité Énergétique dans le Logement) depuis 2021, et est membre de l’Observatoire Parisien de la Précarité Énergétique.

La coopérative va encore plus loin en proposant une remise solidaire sur l’abonnement de ses client⋅es bénéficiaires du chèque énergie, allant jusqu’à 15 euros par mois. Pour plus de 80 % des clients concernés, cette remise revient à supprimer le coût de l’abonnement sur la facture. Et parce que la sobriété énergétique est aussi essentielle pour une transition énergétique réussie, Enercoop met à disposition gratuitement son outil, “Mes Watts en Direct”, à tous ses client⋅es en situation de vulnérabilité de permettant de mieux suivre leur consommation et de réaliser jusqu’à 18 % d’économies sur leur facture.

Un engagement pour une transition solidaire

Depuis 2019, Enercoop soutient ses producteurs d’énergie renouvelable en octroyant à certains, des primes pour mener des actions en faveur de la solidarité sur leur territoire. Ces primes permettent de soutenir des associations locales de lutte contre la précarité énergétique. Depuis 2021, près de 120 000 € ont été investis. Au-delà du soutien direct aux ménages, Enercoop participe activement à des initiatives européennes visant à renforcer la solidarité énergétique. La coopérative prend part au projet ASSERT, soutenu par l’UE, pour fournir un accompagnement spécialisé, aux collectivités, aux organismes parapublics et semi-publics, ainsi qu’aux associations et ONG qui opèrent sur le terrain pour la réduction de la vulnérabilité énergétique des personnes avec un handicap physique. Enfin, Enercoop a participé au projet CEES visant à recenser les solutions des communautés énergétiques européennes pour lutter contre la précarité énergétique. Ce projet a notamment permis de financer la création de l’équipe relation client⋅es dédiée à la solidarité. En mettant en place ces actions concrètes, Enercoop prouve qu’adhérer à son modèle, c’est bien plus qu’être un simple consommateur d’électricité renouvelable : c’est contribuer à un mouvement collectif qui place l’humain et la solidarité au cœur de la transition énergétique depuis 20 ans.