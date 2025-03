SDEHG : PrioritÃ© Ã  la rÃ©novation de lâ€™Ã©clairage public et la production dâ€™Ã©nergie renouvelable

Les élus du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) se sont réunis le 20 mars dernier à Labastidette pour faire le bilan des réalisations 2024 et adopter le budget 2025. Les élus ont également adopté une motion sur le cadre réglementaire et administratif des projets photovoltaïques. Détails !

Face à la diminution des recettes et aux incertitudes budgétaires, les élus ont décidé d’ajuster la trajectoire stratégique du SDEHG pour poursuivre, malgré les nouvelles difficultés, une politique forte en faveur du service public local de l’énergie, aller plus loin dans la transition énergétique, mais aussi préparer le « SDEHG de demain ».

2025 : Mobilisation des crédits pour l’éclairage public et la production d’énergie renouvelable

Thierry Suaud, Président du SDEHG rappelle que « plus que jamais, il est fondamental de choisir les futurs axes d’interventions du SDEHG en pensant à la sobriété énergétique, à la production locale d’énergie, à la préservation de l’environnement et également aux économies financières générées par ces interventions sur les dépenses de fonctionnement des communes ». Ainsi, les élus du SDEHG ont décidé d’adopter le budget 2025 prévoyant 60 millions d’euros de travaux d’investissement, établi sur les objectifs suivants :

Donner la priorité à l’accélération de la rénovation de l’éclairage public avec le programme LED++ en maintenant le rythme de rénovation à 25 000 points lumineux par an, soit une fin du programme au troisième trimestre 2028.

Développer les projets de production d’énergie renouvelable en autoconsommation.

Adopter un plan d’économie 2025 en limitant les rénovations classiques d’éclairage public, sauf vétusté particulière, aux installations de plus de 30 ans et en étalant dans le temps le géoréférencement du réseau d’éclairage public et la prise de participation dans les projets photovoltaïques.

Améliorer la qualité de service, l’innovation et les projets qui en découlent.

Une motion adoptée pour alerter le gouvernement sur le PV

Les élus du SDEHG ont également adopté une motion pour alerter le gouvernement sur le cadre réglementaire et administratif des projets photovoltaïques. Le gouvernement a récemment annoncé son intention de revoir les tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque. Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations photovoltaïques sur toiture, d’une puissance comprise entre 100 et 500 kWc, serait abaissé de 105 à 95 euros par MWh. Cette diminution s’ajoute à celles déjà intervenues en 2024, où le tarif est passé de 121 à 105 euros. Par ailleurs, le gouvernement envisage de remplacer l’obligation d’achat pour le segment supérieur à 200 kWc par un système d’appels d’offres, dont les modalités restent à préciser. Les petites puissances, inférieures à 9 kWc, ne sont pas épargnées par ces ajustements : à partir de 2026, le tarif d’achat du surplus d’électricité injecté sur le réseau passerait de 126,90 euros à seulement 40 euros par MWh. Par leur motion, les élus du SDEHG alertent le gouvernement sur les impacts que pourrait avoir cette décision sur la politique énergétique française, sur les consommateurs, sur les acteurs de la filière solaire et sur les collectivités. Ils sollicitent une réelle simplification administrative pour les projets photovoltaïques, notamment ceux en autoconsommation, mais aussi une plus grande stabilité des tarifs de rachat de l’énergie sur une période de moyen terme de 3 ans.