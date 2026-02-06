TRIBUNE/PPE3 : les EnR sacrifiÃ©es sur lâ€™autel du dogmatisme ? par Alix Lajoie, prÃ©sidente du groupe Photosol

Il y a quelques mois, lâ€™AssemblÃ©e nationale rÃ©affirmait son soutien aux EnR, rejetant massivement une proposition de moratoire sur tout nouveau projet dâ€™installation de production dâ€™Ã©lectricitÃ© dâ€™origine Ã©olienne et photovoltaÃ¯que. Le SÃ©nat adoptait, lui, un texte projetant Ã horizon 2030 une part croissante dâ€™Ã©lectricitÃ© de sources renouvelables, pour atteindre 200 TWh, et un objectif dâ€™Ã©lectricitÃ© dâ€™origine nuclÃ©aire Ã hauteur de 360 TWh, tout en sanctuarisant la relance du nuclÃ©aire avec lâ€™engagement dâ€™ici 2026 d’au moins six rÃ©acteurs de type EPR2 et huit supplÃ©mentaires dâ€™ici 2030.

Que sâ€™est-il passÃ© pour que le gouvernement renie cette feuille de route claire et indispensable, laissant prÃ©sager un moratoire de fait pour lâ€™Ã©olien et le solaire photovoltaÃ¯queÂ : deux sources dâ€™Ã©nergie parmi les plus compÃ©titives en termes de coÃ»ts, sÃ»re et fiable,Â contributrices, souvent de faÃ§on significative, au budget des collectivitÃ©s et pourvoyeuses de dizaines de milliers dâ€™emplois. Ã€ quels arguments fallacieux, lâ€™avenir Ã©nergÃ©tique de la France sera-t-il sacrifiÃ©Â ? Au mieux, les premiers EPR2 seront en service vers 2040, alors que la part de lâ€™Ã©lectricitÃ© dans notre consommation dâ€™Ã©nergie devrait reprÃ©senter 40% Ã 45% dâ€™ici 2035 selon RTE.

Il est absurde dâ€™opposer EnR Ã©lectriques et nuclÃ©aire. Lâ€™un et lâ€™autre sont un atout pour la stratÃ©gie Ã©nergÃ©tique nationale, couplÃ©s Ã la sobriÃ©tÃ© et Ã lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique. Toute politique en matiÃ¨re dâ€™infrastructures Ã©nergÃ©tiques doit Ãªtre menÃ©e sur un temps long et exige de la stabilitÃ©, Ã rebours du stop-and-go que la filiÃ¨re nuclÃ©aire a connu avec la PPE2 et que les EnR pourraient connaÃ®tre avec la PPE3.

Aujourdâ€™hui le nuclÃ©aire fournit les deux tiers de notre production dâ€™Ã©lectricitÃ©, les EnR â€“ hydraulique, Ã©olien et photovoltaÃ¯que principalement â€“ plus de 25%. Câ€™est loin dâ€™Ãªtre nÃ©gligeableÂ ! Et dans moins de 5 ans, la production dâ€™Ã©nergie solaire dans le monde aura Ã©tÃ© multipliÃ© par 4 et dans 10 ans, lâ€™Ã©nergie solaire sera devenue la premiÃ¨re source dâ€™Ã©lectricitÃ©.Â OÃ¹ en sera la FranceÂ ?

Rien de plus biaisÃ© que les caricatures rÃ©pÃ©tÃ©es Ã lâ€™envie sur la dÃ©pendance Ã©conomique des EnR. Nos investissements en la matiÃ¨re doivent Ãªtre mis en perspective avec les impacts budgÃ©taires dâ€™une sous-capacitÃ© Ã©lectrique (le coÃ»t de la pÃ©nurie de 2022 est estimÃ© Ã 72 Mdsâ‚¬) et, plus structurellement, avec le coÃ»t de nos importations fossiles qui reprÃ©sente encore plus de 60 Mdsâ‚¬ par an.

Rien de plus inconsistant que de convoquer notre souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique sans engager les conditions de notre souverainetÃ© industrielle et agricole. Or, disposer dâ€™un kWh Ã un prix parmi les plus bas favorise la compÃ©titivitÃ© de nos entreprises.Â Les EnR y participent activement et contribuent dÃ©jÃ Ã lâ€™Ã©quilibre du systÃ¨me Ã©lectrique avec la rÃ©volution Ã grande Ã©chelle du stockage dâ€™Ã©nergie par batteries.

Rien de plus incohÃ©rent que de freiner la rÃ©industrialisation verte de nos territoires Ã travers une PPE3 aux objectifs rabotÃ©s et dâ€™encourager, dans le mÃªme temps, deux grands projets dâ€™usines de panneaux photovoltaÃ¯ques, en Moselle et Ã Fos-sur-Mer, avec Ã la clÃ© plusieurs milliers dâ€™emplois.

Quant Ã lâ€™agrivoltaÃ¯sme, sâ€™il nâ€™a pas vocation Ã sauver lâ€™agriculture franÃ§aise, il sâ€™avÃ¨re un levier de rÃ©silience pour nombre dâ€™exploitations. Avec un objectif annuel rÃ©duit Ã 1,5-2 GW, y compris en toiture, combien dâ€™entre elles, ne tireront pas parti de cet atout ? Beaucoup tropÂ !Â Ce serait de surcroÃ®t un nouveau coup portÃ© aux territoires ruraux dont certains sont en grande souffrance et les premiers concernÃ©s par les retombÃ©es Ã©conomiques liÃ©es au dÃ©veloppement de la filiÃ¨re solaire.

Rien de plus choquant, enfin, que de tenir les EnR pour variable dâ€™ajustement, quand les effets du rÃ©chauffement climatique devraient nous alerter sur lâ€™urgence Ã mener lâ€™Ã©lectrification des usages. RTE y insisteÂ : le scÃ©nario dit de Â« dÃ©carbonation rapide Â» consistant Ã accÃ©lÃ©rer la concrÃ©tisation des projets de dÃ©carbonation et dâ€™Ã©lectrification est bien plus efficace que celui visant Ã ralentir le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables.

Â«Â Mon obsession est de bÃ¢tir la puissance Ã©nergÃ©tique de la FranceÂ Â», a dÃ©clarÃ© derniÃ¨rement le ministre de lâ€™Ã‰conomie, des Finances et de la SouverainetÃ© industrielle, Ã©nergÃ©tique et numÃ©rique. AprÃ¨s avoir jugÃ© indispensable la construction de nouveaux rÃ©acteurs nuclÃ©aires et de parcs Ã©oliens en mer, il serait injustifiable dâ€™exclure le solaire photovoltaÃ¯que de cette dynamique.

Si la filiÃ¨re des Ã©lectriques renouvelables craint lâ€™abandon du scenario dit R4 de RTE qui fixait notamment un objectif de 54 GW de solaire Ã horizon 2030 – pour 31 GW installÃ©s Ã fin 2025 -, câ€™est-Ã -dire, ironie dâ€™une programmation Ã©nergÃ©tique sans cesse dÃ©calÃ©e depuis plus de deux ans, la valeur que le SÃ©nat avait entÃ©rinÃ©e lâ€™Ã©tÃ© dernier, ayons conscience quâ€™il aurait pour consÃ©quence de nous Ã©loigner de lâ€™objectif de Â«Â zÃ©ro Ã©mission netteÂ Â» dâ€™ici Ã 2050.

Ã€ nos Ã©lus et au gouvernement dâ€™en dÃ©cider au travers dâ€™une PPE ambitieuse et crÃ©dibleâ€¦ Faute de quoi, ils engageront le Â«Â grand bond en arriÃ¨reÂ Â» du renouvelable franÃ§ais. Et avec lui, la fragilisation de notre souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique, un gÃ¢chis Ã©conomique, industriel et agricole, et le signal malvenu dâ€™une capitulation Ã©cologique.