Parrot World : un parc nature de loisir qui fait sa transition Ã©nergÃ©tique avec des ombriÃ¨res solaires

Parc animalier immersif dÃ©diÃ© Ã la protection de la nature, Parrot World poursuit son engagement dans le dÃ©veloppement durable en Ã©quipant son parking dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques. De quoi mettre en cohÃ©rence lâ€™objet mÃªme du site et la pratique des loisirsÂ ! Â Â

SituÃ© Ã CrÃ©cy-la-Chapelle, Ã 30 min de Paris, Parrot World est connu pour la singularitÃ© de ses missions : sensibiliser et protÃ©ger des espÃ¨ces dâ€™AmÃ©rique du Sud dans un cadre naturel et respectueux de lâ€™environnement. Dans ce contexte, que le parc a souhaitÃ© poursuivre son engagement avec lâ€™installation dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques sur son parking visiteurs. Parrot World a ainsi fait le choix pour ce projet de sâ€™adosser Ã Urbasolar, producteur dâ€™Ã©nergie photovoltaÃ¯que, disposant dâ€™une grande expÃ©rience technique et logistique dans la rÃ©alisation dâ€™ouvrages solaires sur des parcs de loisirs. Les travaux qui ont dÃ©marrÃ© en dÃ©cembre 2025 devraient se clÃ´turer Ã lâ€™Ã©tÃ© 2026.

La production dâ€™une Ã©nergie verte et durable sur site