SOLPANET et EDILIANS, une alliance de raison

A Nordbat, EDILIANS annonce un partenariat stratÃ©gique avec SOLPLANET pour renforcer son offre solaire tout en valorisant son savoir-faire historique des tuiles en terre cuite du Nord de la France et sa science des systÃ¨mes dâ€™intÃ©gration solaire avec notamment EASY ROOF ADVANCEÂ !

Du 11 au 13 fÃ©vrier se tiendra la 14Ã¨me Ã©dition du salon NORDBAT Ã Lille Grand Palais, non loin de trois des usines dâ€™EDILIANS ancrÃ©es localement dans ce territoire (Phalempin, Wardrecques et Saint-Germer de Fly). Au-delÃ de ses tuiles plates typiques de la rÃ©gion Hauts de France Ã lâ€™Appellation de terroir Phalempin, lâ€™expert historique de la toiture depuis plus de 200 ans et acteur du solaire depuis plus de 20 ans mettra en avant, sur son stand, une offre solaire encore plus complÃ¨te, performante et innovante grÃ¢ce au lancement en dÃ©cembre 2025 de lâ€™EASY ROOF ADVANCE, systÃ¨me de fixation en surimposition, ainsi quâ€™au partenariat stratÃ©gique conclu avec SOLPLANET, spÃ©cialiste reconnu pour ses solutions de stockage par batteries et onduleurs.

Partenariat avec SOLPLANET, la meilleure expÃ©rience possible en matiÃ¨re dâ€™Ã©nergie solaire

EntrÃ© en vigueur en mars 2025, un arrÃªtÃ© a recentrÃ© le soutien aux panneaux solaires sur les maisons individuelles Ã lâ€™autoconsommation. La prime Ã lâ€™installation versÃ©e par lâ€™Etat a ainsi Ã©tÃ© rabotÃ©e alors que le tarif de vente du surplus de lâ€™Ã©lectricitÃ© a Ã©tÃ© divisÃ© par 3. RÃ©sultat, vendre sa production dâ€™Ã©lectricitÃ© ne prÃ©sente plus un grand intÃ©rÃªt pour les particuliers. Câ€™est pourquoi EDILIANS a annoncÃ©, ces derniers jours, un partenariat stratÃ©gique avec SOLPLANET, spÃ©cialiste reconnu des solutions de stockage par batteries et onduleurs, reposant sur des valeurs communes dâ€™innovation, de fiabilitÃ© et dâ€™engagement environnemental, avec la volontÃ© de rendre lâ€™Ã©nergie solaire accessible Ã tous. GrÃ¢ce Ã lâ€™union de ces deux expertises, EDILIANS et SOLPLANET proposent une offre solaire globale, de la production, au stockage, jusquâ€™Ã la gestion et la consommation dâ€™Ã©nergie. Elle combine toiture solaire, onduleurs performants ainsi que stockage dâ€™Ã©nergie intelligent. Le tout, avec la garantie de qualitÃ© des produits SOLPLANET, en adÃ©quation avec les exigences de durabilitÃ© et de performance dâ€™EDILIANS.

Â«Â Un vÃ©ritable groupe industriel qui nous ouvre de nouveaux horizonsÂ Â»

Avec lâ€™accompagnement des client finaux comme des professionnels inscrit dans lâ€™ADN respectif de ces entreprises, ce partenariat prÃ©sente de nombreux avantages tout dâ€™abord pour les distributeurs et les installateurs grÃ¢ce Ã :

â€¢ une offre clÃ© en main (toiture, solaire, onduleurs, batteries) avec la possibilitÃ© de nâ€™acheter que du stockage ou des onduleurs si besoin,

â€¢ une simplification des projets grÃ¢ce Ã une solution cohÃ©rente et compatible, â€¢ lâ€™accÃ¨s Ã des produits testÃ©s, fiables et reconnus,

â€¢ un renforcement de leur expertise technique et commerciale.

Quant aux clients finaux, au-delÃ dâ€™avoir lâ€™assurance de rÃ©aliser un investissement pÃ©renne et orientÃ© vers lâ€™avenir Ã©nergÃ©tique, ils bÃ©nÃ©ficient dâ€™une installation solaire plus performante et durable, dâ€™une meilleure autoconsommation grÃ¢ce au stockage dâ€™Ã©nergie ainsi que de la sÃ©curitÃ© dâ€™un systÃ¨me conÃ§u par des experts reconnus. Â« Nous sommes fiers dâ€™unir nos expertises pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique et accompagner nos partenaires vers des solutions solaires toujours plus innovantes et maximisant lâ€™autoconsommation Â», confie Sylvain Viellepeau, Directeur Commercial Solaire EDILIANS TECH. Â« Je suis ravi de ce nouveau partenariat avec un vÃ©ritable groupe industriel qui nous ouvre de nouveaux horizons et des marchÃ©s auxquels nous nâ€™avions pas accÃ¨s avant Â» ajoute Eric Magistrello, Directeur Europe du Sud de SOLPLANET.

EncadrÃ©

EASY ROOF ADVANCE sÃ©lectionnÃ© pour Le Concours de la Meilleure Innovation pour son vÃ©ritable gain de temps sans compromis sur la qualitÃ© et la sÃ©curitÃ©

Le salon NORDBAT est Ã©galement lâ€™occasion pour EDILIANS de mettre en avant EASY ROOF ADVANCE, systÃ¨me de montage solaire qui fait gagner un temps prÃ©cieux sur les chantiers. GrÃ¢ce Ã ses composants ingÃ©nieux, EASY ROOF ADVANCE sâ€™adapte Ã tous les types de toitures et garantit une pose rapide, prÃ©cise et durable de solutions photovoltaÃ¯ques en surimposition. En exclusivitÃ©, les professionnels pourront tester sur le stand ce systÃ¨me complet qui rÃ©unit tous les Ã©lÃ©ments pour garantir une installation solaire optimisÃ©e et robuste, Ã savoir :

â€¢ EDICLIP, un clip prÃ©montÃ© sur tous les crochets et fixations pour un montage solide et rapide,

â€¢ un rail unique quelle que soit la fixation, disponible en gris ou noir en deux longueurs (2,40 m ou 3,55 m),

â€¢ des crochets rÃ©glables en aluminium ou inox, pour une pose prÃ©cise et efficace sur tous les chantiers,

â€¢ une large embase (150 mm) avec 4 paliers de rÃ©glage vertical qui assure un positionnement optimal des crochets, quelle que soit la toiture,

â€¢ des brides simples et doubles noires pour un meilleur rendu esthÃ©tique. Elles se clipsent aisÃ©ment et directement Ã lâ€™endroit souhaitÃ© sans vis, mÃªme sur lâ€™Ã©clisse,

â€¢ une Ã©clisse qui se pose sans vis et assure la continuitÃ© de la mise Ã la terre.