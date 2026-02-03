TRIBUNE/Optimisation : La puissance invisible derriÃ¨re la transition Ã©nergÃ©tique par Frank HÃ¤ger, Directeur de l’Ã©nergie chez Gurobi

Dans le secteur de l’Ã©nergie, la prise de dÃ©cision est d’autant plus complexe que les facteurs Ã prendre en compte sont nombreux.Â Chaque choix stratÃ©gique, comme celui d’Ã©quilibrer les coÃ»ts avec la fiabilitÃ© et la durabilitÃ©, dÃ©pend d’innombrables variables et d’une incertitude croissante. Pourtant, les dirigeants doivent-ils simplement accepter ces risques croissants ? Non, ils n’ont pas Ã le faire, car ils peuvent s’appuyer sur une discipline qui a prouvÃ© son efficacitÃ© : l’optimisation mathÃ©matique. Elle joue dÃ©jÃ un rÃ´le clÃ© dans la rÃ©ussite de notre transition Ã©nergÃ©tique.

De la prÃ©diction Ã la prescription

L’optimisation mathÃ©matique consiste Ã modÃ©liser un problÃ¨me pour identifier la dÃ©cision optimale Ã prendre, en tenant compte des objectifs Ã atteindre, des variables Ã intÃ©grer et des contraintes Ã respecter. Alors que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique compilent et analysent des bases de donnÃ©es pour identifier des modÃ¨les et prÃ©dire ce qui peut arriver, l’optimisation mathÃ©matique va encore plus loin. Ã€ partir de la modÃ©lisation du problÃ¨me Ã rÃ©soudre, un logiciel d’optimisation mathÃ©matique – appelÃ© communÃ©ment solveur – combine les diffÃ©rentes analyses prÃ©dictives de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique afin de comparer toutes les solutions possibles en fonction de chaque changement de variable dans un contexte prÃ©alablement modÃ©lisÃ©. Ses calculs lui permettent d’identifier et de prescrire, en un temps record, la solution optimale parmi des milliards d’actions possibles. Parfois, le nombre de choix combinatoires possibles dÃ©passe le nombre d’atomes dans lâ€™univers.

Passer du trilemme de l’Ã©nergie Ã lâ€™action

Les acteurs du secteur de l’Ã©nergie sont confrontÃ©s au “trilemme de l’Ã©nergie” : comment assurer un approvisionnement continu en Ã©lectricitÃ© tout en optimisant les coÃ»ts de production et de consommation et en rÃ©duisant les Ã©missions de CO 2.Â L’optimisation mathÃ©matique est particuliÃ¨rement adaptÃ©e pour relever ce dÃ©fi.Â Elle joue un rÃ´le essentiel dans la planification de la production d’Ã©nergie en dÃ©terminant exactement quelles centrales Ã©lectriques doivent fonctionner et Ã quel moment. Les opÃ©rateurs europÃ©ens de rÃ©seaux de transport et de distribution d’Ã©lectricitÃ© utilisent des solveurs pour prÃ©venir les pannes, intÃ©grer la production d’Ã©nergie renouvelable et dÃ©terminer la meilleure stratÃ©gie de rÃ©partition de l’Ã©nergie en temps quasi rÃ©el. L’optimisation mathÃ©matique rend les dÃ©cisions plus fiables, ce qui est d’autant plus important que chaque choix interagit avec d’innombrables autres et que les consÃ©quences de dÃ©cisions non optimales sont considÃ©rables, tant sur le plan Ã©conomique qu’environnemental. Sans lâ€™optimisation, nous serions exposÃ©s Ã des risques accrus de coupures d’Ã©lectricitÃ© et les coÃ»ts de lâ€™Ã©nergie augmenteraient considÃ©rablement.Â L’optimisation mathÃ©matique est la technologie de base pour les opÃ©rateurs, les services publics, les rÃ©gulateurs et les autres acteurs du marchÃ© de l’Ã©nergie.Â Elle leur permet de gÃ©rer une complexitÃ© sans prÃ©cÃ©dent en Ã©valuant rigoureusement les compromis entre des objectifs concurrents et en prenant des dÃ©cisions optimales mathÃ©matiquement prouvÃ©es.

De meilleures donnÃ©es – de meilleures dÃ©cisions

Cependant, l’efficacitÃ© de l’optimisation mathÃ©matique dÃ©pend de la qualitÃ© des donnÃ©es d’entrÃ©e : prÃ©visions de la demande, signaux de prix, conditions mÃ©tÃ©orologiques, capacitÃ© de production Ã un moment donnÃ©, etc.Â Des imprÃ©cisions mineures peuvent entraÃ®ner des diffÃ©rences majeures dans les rÃ©sultats. Cette sensibilitÃ© est Ã la fois un dÃ©fi et un avantage, car elle met en Ã©vidence les points de donnÃ©es les plus importants et les domaines dans lesquels la collaboration et la coordination sont essentielles. Le dÃ©ploiement Ã grande Ã©chelle de l’optimisation mathÃ©matique est donc facilitÃ© par la collaboration entre diffÃ©rentes organisations afin de garantir une modÃ©lisation solide, d’effectuer des tests de scÃ©nario et d’affiner continuellement les donnÃ©es. Cette collaboration ne se contente pas d’amÃ©liorer les opÃ©rations ; elle rend la transition Ã©nergÃ©tique plus mesurable, plus solide et plus exploitable.

La voie Ã suivre

Ceux qui associent l’optimisation mathÃ©matique avancÃ©e Ã des donnÃ©es de haute qualitÃ© et Ã une vision collaborative ne se contenteront pas de gÃ©rer l’incertitude, ils la maÃ®triseront. L’optimisation contribue Ã garantir un avenir oÃ¹ la fiabilitÃ©, la durabilitÃ© et l’accessibilitÃ© financiÃ¨re sont vÃ©ritablement Ã©quilibrÃ©es.