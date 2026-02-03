Amarenco engage le repowering de Claudia, lâ€™une des plus grandes infrastructures de stockage dâ€™Ã©nergie dâ€™Europe

Amarenco, acteur historique dans le secteur des Ã©nergies renouvelables, franchit une nouvelle Ã©tape majeure dans le dÃ©veloppement du stockage dâ€™Ã©nergie en France avec le repowering (augmentation de la capacitÃ© de stockage en MWh) de son actif Claudia, situÃ© Ã Saucats en Gironde.

Initialement conÃ§u comme un projet de stockage dâ€™Ã©nergie par batteries (BESS) dâ€™une heure en 2024 (date de raccordement de lâ€™actif 1h) dans le cadre de lâ€™appel dâ€™offres AOLT de RTE et des services systÃ¨me de rÃ©serve primaire, Claudia Ã©volue vers une capacitÃ© Ã©nergÃ©tique de deux heures. Cette transformation stratÃ©gique vise Ã mieux rÃ©pondre aux besoins actuels et futurs du systÃ¨me Ã©lectrique franÃ§ais et europÃ©en, marquÃ©s par la montÃ©e en puissance des Ã©nergies renouvelables et la nÃ©cessitÃ© accrue de flexibilitÃ© du rÃ©seau.

Un projet de stockage repensÃ© pour les nouveaux Ã©quilibres du systÃ¨me Ã©lectrique

Le repowering de Claudia permet de faire Ã©voluer lâ€™actif dâ€™une configuration de 105 MW / 100 MWh (1h) vers 94 MW / 188 MWh (2h), doublant ainsi sa durÃ©e de stockage. Cette Ã©volution renforce significativement la capacitÃ© du site Ã fournir des services essentiels au rÃ©seau Ã©lectrique : stabilisation de la frÃ©quence, gestion des dÃ©sÃ©quilibres, valorisation des variations intra-journaliÃ¨res et accompagnement de lâ€™intÃ©gration massive des Ã©nergies renouvelables. Avec une durÃ©e de stockage dÃ©sormais alignÃ©e sur les nouveaux standards europÃ©ens â€“ gÃ©nÃ©ralement compris entre deux et quatre heures â€“ Claudia 2h gagne en flexibilitÃ© et en pertinence Ã©conomique, tout en prolongeant la durÃ©e de vie de lâ€™actif dâ€™environ quinze ans grÃ¢ce Ã la rÃ©utilisation des infrastructures existantes.

Une architecture technologique hybride, inÃ©dite et sÃ©curisÃ©e

Le projet Claudia 2h se distingue par lâ€™intÃ©gration simultanÃ©e de deux technologies de batteries lithium-ion : NMC (Nickel ManganÃ¨se Cobalt) et LFP (Lithium Fer Phosphate). Ces technologies sont dÃ©ployÃ©es sur des containers distincts et indÃ©pendants, disposant de rÃ©seaux Ã©lectriques sÃ©parÃ©es, afin de maximiser la rÃ©silience, la sÃ©curitÃ© et lâ€™optionalitÃ© dâ€™exploitation. Le recours renforcÃ© Ã la technologie LFP, reconnue pour son niveau de sÃ©curitÃ© Ã©levÃ© et certifiÃ©e selon le standard UL 9540A, sâ€™inscrit dans une exigence accrue de sÃ»retÃ© industrielle. Ã€ terme, le site comptera environ 80 conteneurs de batteries.

Un actif clÃ© pour la sÃ©curitÃ© et la rÃ©silience du rÃ©seau

Avec Claudia 2h, Amarenco renforce la contribution de ses actifs Ã la stabilitÃ© et Ã la rÃ©silience du rÃ©seau Ã©lectrique franÃ§ais. Le repowering permettra notamment de soutenir le dÃ©ploiement de nouveaux services systÃ¨me avancÃ©s, tels que les fonctions de grid forming, essentielles Ã la reconstitution du rÃ©seau en cas dâ€™incident majeur. Dans un contexte de volatilitÃ© accrue des prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© et de transformation rapide des marchÃ©s, la valeur du projet Claudia repose sur la flexibilitÃ© des actifs de stockage, la complÃ©mentaritÃ© entre batteries et Ã©nergies renouvelables et des partenariats avec des opÃ©rateurs, contractants EPC/O&M, offtakers et acteurs financiers.

Â«Â Claudia est une brique stratÃ©gique pour notre dÃ©veloppement en EuropeÂ Â»

Les travaux de repowering ont dÃ©butÃ© en juillet 2025. Les premiÃ¨res livraisons de conteneurs sont prÃ©vues au printemps 2026, suivies des phases dâ€™installation, de raccordement, puis de tests et de certification jusquâ€™Ã lâ€™automne 2026. La mise en service commerciale est attendue en fÃ©vrier 2027. Â«Â Au-delÃ de sa contribution directe Ã la flexibilitÃ© et la rÃ©silience du systÃ¨me Ã©lectrique franÃ§ais, Claudia est une brique stratÃ©gique pour notre dÃ©veloppement en Europe. Il nous permet de capitaliser sur des savoir-faire concrets en matiÃ¨re de conception, dÃ©veloppement, raccordement, construction et exploitation. La France est devenue le centre dâ€™excellence et d’innovation de notre activitÃ© stockage en pleine expansion dans toutes nos gÃ©ographies oÃ¹ les besoins en flexibilitÃ© du rÃ©seau deviennent critiques Â» prÃ©cise Xavier Messing, Directeur du DÃ©veloppement, AMARENCO.

Un nouveau montage financier et institutionnel solide

Le repowering sâ€™accompagne dâ€™un refinancement du projet de 65Â millions dâ€™euros, illustrant la maturitÃ© atteinte par lâ€™actif Claudia. La dette est dÃ©sormais portÃ©e par SociÃ©tÃ© GÃ©nÃ©rale et Rabobank, en tant que Â«Â mandated lead arrangerÂ Â», prÃªteur et LC Bank, SociÃ©tÃ© GÃ©nÃ©rale assurant Ã©galement les fonctions dâ€™agent et de teneur de compte, tandis que la Caisse des DÃ©pÃ´ts et Consignations entre au capital du projet Ã hauteur de 49%, aux cÃ´tÃ©s dâ€™Amarenco qui conserve 51%.Â Â«Â Nous sommes fiers dâ€™accompagner Amarenco dans cette nouvelle Ã©tape du projet Claudia, qui confirme lâ€™accÃ©lÃ©ration du stockage dâ€™Ã©nergie comme pilier de la transition Ã©lectrique. Pionnier du financement du stockage sur batteries en France, SociÃ©tÃ© GÃ©nÃ©rale soutient les innovations qui ouvrent la voie Ã une transition Ã©nergÃ©tique plus rapide, plus flexible et plus robusteÂ Â» souligne Nicolas Lorinet, Responsable du marchÃ©Â des Ã©nergies renouvelables en France, SOCIÃ‰TÃ‰ GÃ‰NÃ‰RALE

Des revenus sÃ©curisÃ©s et une exploitation optimisÃ©e

Le projet bÃ©nÃ©ficie dâ€™un cadre dâ€™exploitation de long terme offrant Ã Amarenco une forte visibilitÃ© sur ses revenus futurs, au travers dâ€™un contrat de tolling fourni par ENGIE. Cette structuration renforce la soliditÃ© financiÃ¨re de lâ€™actif et confirme la pertinence Ã©conomique des infrastructures de stockage de grande taille. Â« AprÃ¨s avoir Ã©tÃ© pionnier en France, dÃ¨s 2021, dans le dÃ©veloppement du plus grand actif de stockage en France, nous sommes extrÃªmement ravis de maintenant rÃ©aliser un des plus grands repowering dâ€™Europe afin de fournir les services essentiels au rÃ©seau. Cela constitue une Ã©tape importante dans notre feuille de route 2030 qui repose sur lâ€™exÃ©cution de notre portefeuille de projets en sâ€™appuyant Ã la fois sur des partenariats structurants et sur des appels dâ€™offres rÃ©guliers. Cette approche couvrira lâ€™ensemble des parties prenantes clÃ©s de l’exÃ©cution â€” financeurs, fabricants de solutions de stockage, contractants gÃ©nÃ©raux, agrÃ©gateurs et acquÃ©reurs de projets â€” dans un contexte de marchÃ© europÃ©en de lâ€™Ã©nergie en forte mutation et dâ€™innovations technologiques continues dans le stockage Â» conclut FrÃ©dÃ©ric Maenhaut, Directeur GÃ©nÃ©ral Groupe, AMARENCO.