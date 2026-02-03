Politique solaire : la Plaine de lâ€™Ain poursuit son approche locale et coopÃ©rative

Souvent associÃ© aux enjeux du nuclÃ©aire et aux projets dâ€™EPR, le territoire de la CommunautÃ© de communes de la Plaine de lâ€™Ain dÃ©veloppe Ã©galement, Ã lâ€™Ã©chelle de ses communes rurales, une politique solaire fondÃ©e sur lâ€™action locale et la coopÃ©ration citoyenne. DÃ©tailsÂ !

Cinq ans aprÃ¨s les premiÃ¨res installations photovoltaÃ¯ques, la collectivitÃ© Plaine de lâ€™Ain (CCPA) dresse un bilan dâ€™Ã©tape dâ€™une dÃ©marche structurÃ©e autour dâ€™un partenariat Ã©troit avec la Centrale Villageoise Plâ€™Ain dâ€™Ã‰nergie, acteur central du dÃ©ploiement du solaire local.

Plâ€™Ain dâ€™Energie, une coopÃ©rative au service de la politique solaire locale

En parallÃ¨le des projets dâ€™envergure nationale, la CCPA agit Ã lâ€™Ã©chelle qui est la sienne : accompagner les communes volontaires, mobiliser les habitants et soutenir des projets Ã©nergÃ©tiques adaptÃ©s aux rÃ©alitÃ©s rurales. Pour traduire cette orientation politique en rÃ©alisations concrÃ¨tes, la collectivitÃ© sâ€™appuie sur un modÃ¨le coopÃ©ratif associant citoyens et collectivitÃ©s, incarnÃ© par la coopÃ©rative Plâ€™Ain dâ€™Ã‰nergie. OrganisÃ©e sous forme de sociÃ©tÃ© coopÃ©rative dâ€™intÃ©rÃªt collectif (SCIC), celle-ci regroupe aujourdâ€™hui plus de 200 sociÃ©taires et une quinzaine de bÃ©nÃ©voles pour conduire les Ã©tudes techniques et Ã©conomiques nÃ©cessaires aux projets photovoltaÃ¯ques et assurer un rÃ´le dâ€™animation et de pÃ©dagogie auprÃ¨s des habitants. Les installations photovoltaÃ¯ques portÃ©es par Plâ€™Ain dâ€™Ã‰nergie sont financÃ©es majoritairement par les citoyens, sous forme de parts sociales dâ€™un montant unitaire de 100 euros. Cette dÃ©marche permet aux habitants dâ€™investir une part de leur Ã©pargne dans des projets locaux, avec un objectif de rentabilitÃ© modÃ©rÃ©e, sous forme de dividendes compris entre 1,5 % et 2 % par an, votÃ©s chaque annÃ©e en assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale. Lâ€™actionnariat repose ainsi sur un principe dÃ©mocratique, selon lequel chaque sociÃ©taire dispose dâ€™une voix, quel que soit le nombre de parts dÃ©tenues. La CCPA est entrÃ©e au capital de la coopÃ©rative Plâ€™Ain dâ€™Ã‰nergie en 2021 puis Ã nouveau en 2025, affirmant ainsi son soutien institutionnel au modÃ¨le. Pour accompagner la mobilisation citoyenne et amorcer les premiers projets photovoltaÃ¯ques sur le territoire, la premiÃ¨re souscription consistait Ã abonder Ã hauteur de 1 â‚¬ chaque euro investi par les citoyens. En 2025, la collectivitÃ© a mobilisÃ© 140 000 â‚¬ en compte courant dâ€™associÃ© afin dâ€™accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement des premiÃ¨res opÃ©rations dâ€™autoconsommation collective.

Des bÃ¢timents publics Ã lâ€™autoconsommation collective : une montÃ©e en puissance progressive

La politique solaire du territoire sâ€™est dâ€™abord traduite par lâ€™Ã©quipement de bÃ¢timents publics en installations photovoltaÃ¯ques. A partir de ce premier socle de production locale, la CCPA et Plâ€™Ain dâ€™Ã‰nergie ont engagÃ© une nouvelle Ã©tape avec le dÃ©veloppement de projets dâ€™autoconsommation collective associant bÃ¢timents publics et habitants. Sur la commune de Cleyzieu, une installation photovoltaÃ¯que dâ€™environ 36 kWc alimente aujourdâ€™hui des Ã©quipements communaux ainsi que 27 foyers situÃ©s dans un rayon de 10 km. Lâ€™Ã©lectricitÃ© produite localement est proposÃ©e Ã un tarif dâ€™environ 13,5 centimes dâ€™euro par kilowattheure, permettant aux foyers participants de rÃ©aliser un gain estimÃ© entre 10 et 22 % sur leur facture, tout en conservant leur fournisseur habituel pour le complÃ©ment de consommation. Cette premiÃ¨re opÃ©ration rÃ©ussie, la commune de Cleyzieu et ses habitants rÃ©flÃ©chissent Ã dâ€™autres opÃ©rations. Une seconde opÃ©ration dâ€™autoconsommation collective est en cours de dÃ©ploiement sur la commune de Souclin. Elle doit permettre dâ€™alimenter environ 40 foyers supplÃ©mentaires, confirmant la volontÃ© de la collectivitÃ© et de la Centrale Villageoise Plâ€™Ain dâ€™Ã‰nergie dâ€™inscrire ces projets dans la durÃ©e et de les Ã©tendre Ã dâ€™autres communes du territoire. Quatre Ã cinq nouvelles installations sont ainsi actuellement Ã lâ€™Ã©tude ou en prÃ©paration sur dâ€™autres communes rurales du territoire.

EncadrÃ©

Le cadastre solaire, un outil pour Ã©largir la dynamique

Pour accompagner cette montÃ©e en puissance et sensibiliser les habitants, la CCPA a financÃ© la mise en place dâ€™un cadastre solaire intercommunal, publiÃ© au printemps 2024. Accessible aux habitants, aux communes et aux acteurs Ã©conomiques, cet outil permet dâ€™Ã©valuer le potentiel solaire des toitures, dâ€™estimer la production annuelle possible et dâ€™apprÃ©hender les ordres de grandeur Ã©conomiques dâ€™un projet photovoltaÃ¯que. Depuis son dÃ©ploiement, sept rÃ©unions publiques ont Ã©tÃ© organisÃ©es entre 2024 et 2025, en lien avec Plâ€™Ain dâ€™Ã‰nergie, afin de prÃ©senter lâ€™outil et dâ€™orienter les habitants vers des dÃ©marches individuelles ou collectives. Douze nouvelles rÃ©unions sont dâ€™ores et dÃ©jÃ programmÃ©es en 2026. Le cadastre solaire se rÃ©vÃ¨le Ãªtre un trÃ¨s bon support pour communiquer, dÃ©construire certaines fausses informations et entamer des rÃ©flexions. Le duo Centrale Villageoise et Cadastre solaire constitue ainsi une vraie impulsion pour la diversification de lâ€™approvisionnement Ã©nergÃ©tique.

Les donnÃ©es retraitÃ©es issues du cadastre mettent en Ã©vidence un gisement solaire potentiel net estimÃ© Ã environ 1,2 TWh par an Ã lâ€™Ã©chelle du territoire soit 3 Ã 4 fois plus que les objectifs du PCAET.Â