EnerGaïa 2026 : la 20ème édition du rendez-vous de référence des EnR pour bâtir ensemble le nouveau système énergétique

Après une 19ème édition marquée par une fréquentation record et une mobilisation de l’ensemble de la filière des énergies renouvelables, le Forum EnerGaïa donne rendez-vous aux professionnels les 9 et 10 décembre 2026 au Parc des Expositions de Montpellier pour célébrer sa 20ème édition. Un événement majeur !

Depuis deux décennies, EnerGaïa s’impose comme le rendez-vous professionnel de référence des énergies renouvelables en France et en Europe. Plus qu’un salon, le Forum est devenu un véritable lieu de convergence stratégique où se rencontrent industriels, collectivités, développeurs, investisseurs, institutionnels, chercheurs et porteurs de projets pour construire ensemble les réponses énergétiques de demain.

Une dynamique de croissance qui confirme le rôle central d’EnerGaïa

La 19ème édition du Forum, organisée les 10 et 11 décembre 2025, a une nouvelle fois confirmé la place incontournable d’EnerGaïa dans le paysage énergétique européen. Véritable baromètre national de la filière, l’événement a réuni plus de 22 600 professionnels sur deux jours, dans un contexte marqué par la publication du projet de Stratégie nationale bas carbone (SNBC 3). Avec plus de 560 exposants dont 26% d’internationaux, plus de 100 tables rondes, conférences et pitchs exposants, ainsi que l’ouverture de deux halls supplémentaires (soit 7 halls d’expositions), le Forum poursuit sa montée en puissance et renforce son rayonnement international. Cette dynamique s’inscrit dans une croissance continue : en trois ans, EnerGaïa a doublé son nombre d’exposants. En 2024 déjà, le salon enregistrait une hausse de fréquentation de 32 %, avec près de 22 000 participants issus de 58 pays et 60 % d’exposants fidèles. 1 À travers l’ensemble des filières représentées — production, stockage, distribution, mobilité, bâtiment, agriculture, industrie — EnerGaïa couvre aujourd’hui toute la chaîne de valeur des énergies renouvelables et fédère l’écosystème dans toute sa diversité. « Pour cette 20e édition, EnerGaïa entend confirmer son rôle de plateforme de référence pour les énergies renouvelables. Plus qu’un salon, le Forum est devenu un lieu stratégique où se rencontrent les acteurs qui construisent concrètement le futur énergétique. Cette édition anniversaire sera marquée par des interactions renforcées, de nouveaux temps forts business et une ouverture internationale accrue afin de favoriser les coopérations et les retours d’expérience à l’échelle internationale », souligne Caroline Gignon, responsable du Forum

EnerGaïa. 2026 : « Bâtir ensemble le nouveau système énergétique »

Pour cette édition anniversaire, EnerGaïa dévoile en avant-première son fil rouge 2026 : « Bâtir ensemble le nouveau système énergétique ». Ce thème traduit une transformation profonde et déjà engagée du modèle énergétique français et européen. Face aux enjeux de décarbonation, de souveraineté énergétique et de résilience des territoires, il ne s’agit plus seulement d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables, mais bien de repenser l’ensemble du système énergétique : production, distribution, stockage, usages et gouvernance. Le « nouveau système énergétique » se caractérise notamment par :

• une montée en puissance des énergies renouvelables, plus décentralisées

• une hybridation des solutions (électriques, thermiques, gaz, hydrogène) qui fonctionnement de plus en plus en complémentarité

• un rôle accru des territoires, des industriels et des citoyens dans la production et la gestion de l’énergie

• une place centrale de la flexibilité, du stockage et des réseaux intelligents pour garantir l’équilibre du système.

Selon Caroline Gignon « Nous sommes entrés dans la construction active d’un système énergétique dont les renouvelables ne sont plus une composante d’appoint mais un pilier structurant. Ce changement d’échelle exige une capacité collective à bâtir un système énergétique fiable, décarboné et souverain. Cette transformation ne pourra se faire qu’en mobilisant les acteurs de la filière réunis à EnerGaïa – industriels, collectivités, financeurs, régulateurs, aménageurs, territoires – qui détiennent les leviers essentiels de cette construction : planification, financement, acceptabilité et compétences. C’est tout le sens du fil rouge de cette 20e édition : Bâtir ensemble le nouveau système énergétique. » À l’occasion de ses 20 ans, EnerGaïa affirme ainsi son ambition : être le carrefour où les acteurs publics et privés bâtissent collectivement l’architecture énergétique française et européenne de demain.

Un rendez-vous business et stratégique unique

Au fil des éditions, EnerGaïa s’est imposé comme un accélérateur de projets et de coopérations. Le Forum offre aux professionnels :

• un espace d’affaires privilégié favorisant les rencontres qualifiées ;

• un programme de tables rondes de haut niveau ;

• des retours d’expérience concrets et des solutions opérationnelles ;

• la présence de l’ensemble de la chaîne de valeur des EnR, des grands groupes aux start up innovantes.

Cette capacité à réunir décideurs publics, industriels, financeurs, développeurs et territoires fait la singularité et la force du Forum.

3e édition des Trophées de l’innovation

Cette initiative vise à valoriser les solutions concrètes, audacieuses et reproductibles portées par les exposants du Forum, en plaçant l’innovation au cœur de la transformation énergétique. Cinq prix seront remis dans quatre catégories :

• Prix International : pour un projet à fort potentiel de développement à l’international

• Prix Déployabilité : pour une solution à mise en œuvre rapide et accessible

• Prix Écosystème : pour une dynamique territoriale ou collaborative exemplaire • Prix Circularité : pour une approche intégrant l’économie circulaire ou permettant des avancées significatives en la matière.

La Région Occitanie remettra également un Prix Spécial « Coup de Cœur » parmi les projets nominés. Les candidatures ouvriront mi-juin 2026, les exposants et co-exposants auront jusqu’au 2 octobre 2026 pour déposer leur dossier. Les exposants nominés seront invités à présenter leur innovation lors de sessions de pitchs organisées pendant le Forum, avant la remise des prix qui se tiendra le jeudi 10 décembre 2026 sur le salon.

Encadré

Une reconnaissance qui accélère les projets

Récompensée par le Prix Circularité lors de la première édition des Trophées de l’Innovation en 2024, la société Theven Energy a vu son innovation ECOLOGENE® gagner en visibilité et en crédibilité auprès de l’écosystème. « Cette distinction a immédiatement renforcé notre crédibilité et apporté une confiance supplémentaire dans nos échanges avec les prospects et partenaires. Dès le salon, elle a généré des rendez-vous et des contacts qualifiés qui se concrétisent aujourd’hui, notamment autour de plusieurs projets de vente. L’innovation récompensée en 2024 a même été adaptée spécifiquement pour ENEDIS, devenu client, avec une solution présentée lors du Forum EnerGaïa 2025. Cette reconnaissance met aussi en lumière notre engagement en faveur de l’économie circulaire et de la seconde vie des batteries électriques, avec un impact environnemental considérablement réduit par rapport aux groupes électrogènes traditionnels », souligne son président Vincent Théven. Lauréate du Prix Écosystème lors de la première édition des Trophées de l’Innovation du Forum EnerGaïa, SerenySun a été distinguée pour « Notre énergie La Soie », la plus grande communauté d’énergie renouvelable de la métropole lyonnaise, développée à Vaulx-en-Velin en partenariat avec la foncière INEA, autour d’un modèle d’autoconsommation collective associant entreprises, acteurs publics et particuliers. Cette initiative inclusive permet aux professionnels et aux particuliers de bénéficier d’une énergie locale à un tarif maîtrisé, sans investissement ni installation. « Être distingués par un salon de référence comme EnerGaïa a constitué une véritable reconnaissance pour notre modèle. Cette distinction a renforcé la crédibilité du projet auprès des acteurs locaux, très fiers de voir leur territoire mis à l’honneur, tout en offrant une visibilité médiatique importante à notre démarche. Elle nous a permis de montrer qu’un modèle de circuit court de l’énergie, inclusif et sobre, est non seulement possible mais duplicable sur d’autres territoires. Depuis, “Notre énergie La Soie” est devenu un véritable projet ambassadeur qui accompagne notre développement partout en France. Le projet a également remporté le Grand Prix Infrastructure Durable des Green Solutions Awards International lors de la COP30 à Belém. La participation à ces trophées demande du temps et de l’investissement, mais elle joue un rôle essentiel pour faire émerger et diffuser des innovations concrètes au service des dynamiques locales » souligne Alice Gaubert, directrice développement de SerenySun Energies.