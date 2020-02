Tribune/Le Green Deal de l’UE: une opportunitÃ© en or pour une stratÃ©gie industrielle europÃ©enne en matiÃ¨re dâ€™Ã©nergie solaire

Par Christian Westermeier, président de SolarPower Europe

Alors que nous envisageons une année 2020 fastueuse, il est clair qu’il n’y a jamais eu de moment plus excitant pour travailler dans le secteur de l’énergie solaire. Le Green Deal européen promet de transformer notre société, notre économie et notre politique afin d’atteindre la neutralité climatique avant 2050. Les jalons climatiques et énergétiques identifiés dans le cadre du Green Deal nécessiteront une montée en puissance massive des énergies renouvelables, et le solaire est amorcé et prêt à livrer.

Assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Europe

En tant que technologie renouvelable la moins chère, la plus évolutive et la plus propre, l’énergie solaire est le choix évident pour inaugurer une nouvelle ère de production d’énergie européenne. Le renforcement de cet argument réside dans le fait que l’Europe est le berceau des technologies et de l’innovation solaires de pointe, avec des instituts de recherche et des fabricants de renommée mondiale. Cependant, afin de tirer pleinement parti de ce potentiel solaire, nous avons besoin d’une stratégie industrielle globale pour la chaîne de valeur solaire européenne, avec un accent particulier sur la fabrication. Une stratégie industrielle permettra d’éliminer les obstacles aux investissements sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de fournir un accès à un financement spécial, de simplifier et de normaliser les exigences administratives et d’offrir un soutien stratégique aux projets industriels solaires de pointe.

La Commission européenne devant annoncer son plan de stratégie industrielle début mars, le moment est venu de faire pression pour l’inclusion de l’industrie solaire et renouvelable en tant que chaînes de valeur stratégiques par le Forum stratégique de la Commission pour un projet important d’intérêt européen commun (IPCEI). Cela permettrait non seulement aux entreprises solaires européennes de renforcer leur leadership industriel, mais également d’assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Europe. Dans le contexte du Green Deal européen, les décideurs politiques de l’UE ont véritablement une occasion en or de mettre en œuvre cette stratégie industrielle qui repositionnera l’Europe en tête de la dynamique mondiale des technologies solaires.

Le projet de pointe Silver Frog : 2 GW / an

SolarPower Europe a été un pionnier dans le plaidoyer pour une stratégie industrielle pour le solaire dans l’UE. En 2016, l’association a lancé le groupe de travail sur la compétitivité industrielle et ses membres ont assisté à des réunions de haut niveau axées sur la compétitivité industrielle et les stratégies de l’offre. En mai 2019, le groupe de travail a organisé le 4ème forum de haut niveau de l’industrie à Intersolar Europe et a présenté un ensemble de recommandations clés à la Commission pour développer cette stratégie. En octobre 2019, SolarPower Europe a donné son avis sur un projet IPCEI intitulé «Silver Frog», qui proposait la construction d’une installation de production solaire photovoltaïque de pointe de 2 GW / an qui se concentrerait sur la production d’hydrogène 100% renouvelable.

«Au cœur du Green Deal, il y aura une stratégie industrielle »

En novembre 2019, SolarPower Europe, l’Association européenne des instituts de recherche (EUREC), 17 associations solaires nationales et 10 grands instituts de recherche européens ont signé une lettre conjointe appelant à l’adoption d’une stratégie industrielle pour l’énergie solaire. Une stratégie industrielle permettra au secteur solaire de réaliser son potentiel, créant plus de 500 000 emplois solaires d’ici 2030, de soutenir le déploiement de technologies solaires de pointe s’appuyant sur la R&D pionnière de l’Europe et en veillant davantage à ce que les technologies européennes soient présentes dans tous les principaux marchés émergents du monde. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a déjà promis que la politique industrielle devait aller de pair avec le Green Deal européen, déclarant que «au cœur du [Green Deal], il y aura une stratégie industrielle qui permettra à nos entreprises – grandes et petites – d’innover et développer de nouvelles technologies tout en créant de nouveaux marchés. Nous serons des normalisateurs mondiaux. C’est notre avantage concurrentiel. Et la meilleure façon d’assurer des conditions équitables. »

Plus de 500 000 emplois solaires d’ici 2030 et 1,73 million d’ici 2050

Le moment est venu de mettre cette vision en pratique, avec une stratégie industrielle globale et robuste pour le solaire. L’année dernière, nous étions très fiers d’annoncer que l’énergie solaire dans l’UE avait augmenté de plus de 100%, avec un total de 16,7 GW d’installations. Cela a fait de 2019 l’année de croissance la plus forte pour l’énergie solaire dans l’UE depuis 2010. Nos perspectives du marché de l’UE prévoient des installations record dans les années à venir, avec un record de 24,3 GW d’énergie solaire ajoutée en 2022 et de 26,8 GW ajoutés en 2023. Ce boom des installations entraînera des centaines de milliers d’emplois locaux et hautement qualifiés en Europe. Selon les projections de l’Université LUT de Finlande, rien qu’en Europe, l’énergie solaire pourrait créer au moins 500 000 emplois d’ici 2030 et 1,73 million d’ici 2050, ce qui signifie que l’énergie solaire représentera 51% de tous les emplois énergétiques européens; cela fait du solaire la technologie énergétique la plus exigeante en travail.

Bienvenue dans la « décennie solaire »

Nous appelons déjà les années 2020 la «décennie solaire» et maintenons notre objectif de faire en sorte que plus d’énergie soit produite par l’énergie solaire que toute autre source d’énergie d’ici 2030. Une stratégie industrielle pour la chaîne de valeur solaire européenne stimulera l’innovation solaire, les services et la fabrication en Europe, libérant tout le potentiel du solaire pour ouvrir la voie à la neutralité climatique avant 2050. Les perspectives sont prometteuses, l’avenir est ensoleillé et nous sommes prêts à livrer.