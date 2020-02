Intersolar Europe 2020 : les nouvelles tendances des centrales photovoltaÃ¯ques

Avec une croissance attendue de 14%, le marché photovoltaïque mondial devrait cette année atteindre 142 gigawatts (GW) de puissance nouvellement installée. C’est ce dont font état les prévisions publiées en janvier 2020 par le cabinet IHS Markit. Ainsi, d’ici fin 2020, 43 pays devraient disposer d’une puissance photovoltaïque installée supérieure au gigawatt. Principaux moteurs de ce développement : les centrales photovoltaïques (PV), de grandes installations d’une puissance supérieure au mégawatt (MW). Mais les nouvelles tendances ne s’arrêtent pas là : outre la taille des installations, les technologies actuelles sont également concernées. Nombreux sont les nouveaux parcs solaires à être équipés de suiveurs, également appelés systèmes de poursuite, qui suivent la course du soleil et accroissent ainsi le rendement. Les installations PV flottantes implantées sur les plans d’eau connaissent elles aussi une croissance mondiale, mais également européenne.

Les PPA font florès en Espagne

Les centrales photovoltaïques aux faibles coûts de production allant de moins de 2,5 à 5 eurocentimes le kilowattheure sont aujourd’hui presque toujours nettement plus compétitives que les centrales traditionnelles. C’est pourquoi l’Europe voit elle aussi se multiplier les installations ne nécessitant aucune subvention et dont le financement est souvent assuré par des contrats de fourniture directe sur le long terme, également appelés Power Purchase Agreements ou PPA. L’Espagne comme précurseur : c’est en effet dans ce pays que l’on installe actuellement des parcs solaires financés par des PPA, tels que le Talayuela d’une puissance de 300 mégawatts implanté en Estrémadure.

Systèmes de poursuite : une popularité grandissante !

En outre, les grands parcs solaires sont à ce jour équipés de suiveurs (systèmes de poursuite) qui accroissent davantage le rendement car ils orientent automatiquement les modules PV en fonction de la position du soleil. Les systèmes de poursuite à axe unique sont particulièrement appréciés. En 2018, avec un volume d’installation de plus de 20 GW, leur nombre aurait augmenté de plus de 40 pour cent selon le cabinet IHS Markit. Selon les prévisions dudit cabinet, un tiers de l’ensemble des installations photovoltaïques au sol implantées à travers le monde devrait être équipé de systèmes de poursuite au cours des cinq années à venir. Les États-Unis restent le pays concentrant la plus forte demande en systèmes de poursuite PV et devraient au cours des cinq prochaines années englober plus de 40 pour cent du marché mondial des systèmes de poursuite. Cependant, c’est en Europe, au Proche-Orient et en Afrique (EMEA) que la croissance de la demande devrait être la plus forte.

Premières installations PV flottantes implantées en Europe

Conformément à la tendance mondiale, l’Europe connaît également une augmentation du nombre d’installations photovoltaïques flottantes principalement implantées sur les eaux inutilisées telles que les lacs artificiels et les plans d’eau. Considérées à ce jour comme une technologie de niche, les installations PV flottantes offrent un immense potentiel. Un parc solaire d’une puissance de 24,7 mégawatts (MW) reposant sur une sous-construction flottante voit actuellement le jour aux Pays-Bas, sur un lac artificiel. En octobre 2019, la plus importante installation photovoltaïque flottante d’Europe à ce jour, d’une puissance de 17 MW, a été mise en service dans le Sud de la France à Piolenc. Cette installation d’une superficie de 47 hectares se trouve sur le lac d’une carrière de pierre désaffectée. Fin 2019, on estimait à 2 gigawatts (GW) la puissance totale des installations PV flottantes implantées à travers le monde. Selon la Banque mondiale, l’Europe représenterait à elle seule un potentiel de 204 GW si 10 pour cent des étendues d’eau douce artificielles telles que les mines de lignite désaffectées étaient utilisés.

Solaire flottant et hydraulique : une synergie qui matche

Les installations PV flottantes présentent de nombreux avantages : elles permettent tout d’abord d’utiliser des étendues d’eau inutilisées pour la transition énergétique. L’implantation croissante d’installations photovoltaïques flottantes permet également de détendre le débat partiellement houleux sur l’utilisation des sols dans les pays membres de l’UE. Le surcoût actuel que génèrent les installations PV flottantes par rapport aux installations photovoltaïques au sol de même taille vaut la peine si l’on tient compte de l’important potentiel en termes d’espace, du rendement accru dû au refroidissement à eau supplémentaire et de la facilité d’installation. Les experts annoncent même une baisse considérable des coûts d’installation dans un futur proche. Il convient par ailleurs de souligner le caractère intéressant du concept qui consiste à former une unité à partir d’installations solaires flottantes et de centrales implantées sur des lacs artificiels. Le fait d’allier l’énergie solaire à l’énergie hydraulique permet de réduire les frais d’investissement comparés à ceux engendrés par des installations qui seraient distinctes pour la simple et bonne raison que l’infrastructure électrique n’est mise en place qu’une fois et peut être utilisée pour les deux systèmes. Une telle alliance a des effets positifs, en particulier dans les régions chaudes : en effet, l’eau reflète la lumière du soleil, ce qui rend les cellules solaires plus efficaces. L’eau refroidit par ailleurs les cellules solaires, ce qui augmente leur degré d’action et d’efficacité. De plus, les modules solaires recouvrent l’eau et l’ombragent, si bien que l’eau s’évapore en plus faible quantité, ce qui permet de maîtriser le niveau d’eau en fonction des saisons.

Les centrales photovoltaïques et autres nouveautés techniques au cœur de l’Intersolar Europe Conference et vedettes de l’espace d’exposition

L’édition 2020 de l’Intersolar Europe Conference sera une bonne occasion de s’informer de manière intensive et approfondie sur les centrales photovoltaïques et plus particulièrement sur les installations PV flottantes. Les différents aspects des installations PV flottantes seront abordés et discutés lors de sessions diverses : parmi les thèmes qui y seront abordés figurent notamment les meilleures pratiques dans le domaine de l’exploitation et de la maintenance, la standardisation, le financement et la négociabilité, la conception technique des systèmes de flottaison, leur ancrage ainsi que les premiers rapports de suivi des installations PV flottantes implantées en mer. Les sessions Floating PV proposées dans le cadre de l’Intersolar Europe Conference se dérouleront parallèlement au salon Intersolar Europe le mercredi 17 juin 2020 de 9h à 17h30 à l’ICM (Internationales Congress Center München), salle 11. Intersolar Europe fait le lien entre les différents secteurs du nouveau monde de l’énergie et se tiendra du 17 au 19 juin 2020 à la Messe München dans le cadre du plus grand carrefour européen du secteur de l’énergie The smarter E Europe.

