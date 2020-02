Amarenco entre au capital de CrÃ©ole Ã‰nergie Solaire

Amarenco entre au capital de Créole Energie Solaire, expert en énergie solaire en zone insulaire, afin d’implanter durablement son activité en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane .Et Créole Energie Solaire de devenir filiale sous le nom d’Amarenco Créole Energie !

Créole Energie Solaire, dont le siège est situé à Petit-Bourg en Guadeloupe depuis 2018, est une société spécialisée en conduite d’opérations et développement de projets photovoltaïques. Son fondateur, Laurent Pflumio, travaille dans le secteur photovoltaïque dans les Caraïbes, en Guyane et dans l’Océan Indien depuis près de 15 ans. Fin 2019, avec plus 10 MWc de projets développés et 10 collaborateurs à son actif, Créole Energie Solaire a su s’imposer très rapidement comme un des acteurs en solaire photovoltaïque dans les Caraïbes. Partenaire historique de Créole Energie Solaire depuis sa création, Amarenco portait jusqu’à présent le financement des projets de la société.

Amarenco est un acteur clé de la transition énergétique en France et à l’international. Producteur indépendant d’énergie photovoltaïque depuis 2013, le groupe accompagne les agriculteurs, les collectivités et les industriels qui souhaitent bénéficier d’avantages compétitifs grâce à l’énergie solaire, en optimisant leur efficacité énergétique et en diminuant leur empreinte carbone. Depuis plusieurs années, le développement d’Amarenco s’accompagne d’une présence de plus en plus importante dans les DOM-TOM et Corse, avec des bureaux à La Réunion, en Corse, et donc maintenant en Guadeloupe.

Une avancée stratégique majeure pour le Groupe Amarenco.

Solutions agri-solaire, toitures, hangars, ombrières, centrales au sol, serres… Amarenco développe dans le monde entier des solutions photovoltaïques innovantes avec ou sans stockage adaptées à tous les besoins. En entrant dans le capital de Créole Energie Solaire et en faisant de cette entreprise leur nouvelle filiale dans les Caraïbes, le groupe Amarenco impose une nouvelle fois sa volonté de s’implanter durablement dans les zones insulaires, régions particulièrement stratégiques pour le groupe.

« Cette entrée au capital est le résultat de plusieurs années de partenariat entre Amarenco et Créole Energie Solaire sur de nombreux projets, et d’une véritable relation de confiance entre nous. Grâce à l’alliance de nos compétences, nous allons pouvoir unir maitrise du terrain, solidité financière, connaissances et innovation dans le secteur photovoltaïque. La nouvelle filiale d’Amarenco sera donc à même de proposer des produits adaptés au secteur des Caraïbes afin de pérenniser notre développement dans cette région stratégique » déclarent Olivier Carré et Laurent Pflumio, respectivement président d’Amarenco France et directeur de la nouvelle filiale d’Amarenco « Amarenco Créole Energie » en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane.