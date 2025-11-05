Tribune/La maintenance Ã©lectrique, clÃ© de voÃ»te de la performance et de la rentabilitÃ© des centrales solaires et Ã©oliennesÂ !

par Karim Yousfi, Responsable MarchÃ©, et Mayeul Ayite, Directeur Maintenance dâ€™Eâ€™nergys

Pour rÃ©duire ses Ã©missions de 40 % dâ€™ici 2030, la France accÃ©lÃ¨re sa production dâ€™Ã©nergie renouvelable. En 2024, elle a atteint un record de 148 TWh, soit 27,6 % de la production totale dâ€™Ã©lectricitÃ©, portÃ© par une production hydraulique exceptionnelle et une forte croissance des filiÃ¨res solaire et Ã©olienne (70 TWh). La performance et la rentabilitÃ© des centrales renouvelables franÃ§aises reposent non seulement sur la disponibilitÃ© des ressources â€“ soleil et vent â€“ mais aussi sur la fiabilitÃ© des Ã©quipements. Dans ce contexte, la maintenance Ã©lectrique, basse et haute tension, constitue un maillon stratÃ©gique souvent sous-estimÃ© pour garantir la continuitÃ© de service, sÃ©curiser et Ãªtre en conformitÃ©, optimiser la rentabilitÃ© et protÃ©ger la valeur des actifs.

La maintenance Ã©lectrique, condition clÃ© de la continuitÃ© de serviceÂ !

Dans le solaire comme dans lâ€™Ã©olien, les exploitants poursuivent le mÃªme objectif, produire un maximum dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable en limitant autant que possible les pannes et arrÃªts techniques. Les Ã©quipements Ã©lectriques â€“ onduleurs, transformateurs, postes de transformation â€“ reprÃ©sentent les organes vitaux de ces installations. Toute dÃ©faillance de ces Ã©quipements entraÃ®ne une interruption immÃ©diate de la production et, de facto, un manque Ã gagner. La maintenance Ã©lectrique sâ€™impose comme un levier clÃ© pour garantir une production fluide et rÃ©duire les arrÃªts non planifiÃ©s, protÃ©ger des Ã©quipements coÃ»teux et prolonger leur durÃ©e de vie. Autre atout majeur, la maintenance Ã©lectrique garantit Ã lâ€™exploitant de capter toute lâ€™Ã©nergie disponible dans chaque centraleÂ !

La maintenance Ã©lectrique, pilier de la sÃ©curitÃ© et de la conformitÃ© rÃ©glementaireÂ !

La pression rÃ©glementaire et assurancielle impose aux exploitants de dÃ©montrer lâ€™entretien constant de leurs centrales. Les assureurs exigent des preuves dâ€™entretien rÃ©gulier pour couvrir les risques de panne et les autoritÃ©s exigent des contrÃ´les stricts dans le respect de la rÃ©glementation en vigueur. Dans ce contexte, les exploitants doivent effectuer une maintenance prÃ©ventive voire prÃ©dictive pour anticiper les dÃ©faillances, dans le cadre de plans pluriannuels cadrÃ©s. La valorisation et lâ€™exploitation de la data issue des capteurs y joue un rÃ´le clÃ©, premiÃ¨re Ã©tape avant le recours Ã lâ€™IA. La maintenance Ã©lectrique contribue Ã©galement Ã la sÃ©curitÃ© des biens et des personnes. Des dÃ©fauts Ã©lectriques peuvent en effet provoquer des incendies, des Ã©lectrocutions ou autres incidents graves. Des interventions rÃ©guliÃ¨res rÃ©duisent ces risques au maximum et assurent la disponibilitÃ© des installations en toute conformitÃ© rÃ©glementaire.

La maintenance Ã©lectrique, levier de performance et de rentabilitÃ©Â !

Au-delÃ de la sÃ©curitÃ©, la maintenance Ã©lectrique constitue un vÃ©ritable outil de performance Ã©conomique. Des installations Ã©lectriques bien entretenues maximisent le rendement Ã©nergÃ©tique, rÃ©duisent les rÃ©parations dâ€™urgence coÃ»teuses, prolongent la durÃ©e de vie des Ã©quipements et optimisent leur cycle de remplacement. Chaque kWh prÃ©servÃ© grÃ¢ce Ã une maintenance efficiente se traduit en revenus supplÃ©mentaires pour lâ€™exploitant. Ainsi, la maintenance Ã©lectrique ne doit plus Ãªtre perÃ§ue comme une simple dÃ©pense opÃ©rationnelle, mais comme un levier de compÃ©titivitÃ© et un multiplicateur de valeur. Elle sÃ©curise les revenus via une disponibilitÃ© maximale, accroÃ®t la rÃ©silience des actifs et aligne lâ€™exploitation des centrales sur les standards de performance et de durabilitÃ© attendus.

La maintenance Ã©lectrique selon Eâ€™nergys, partenaire unique sur lâ€™ensemble de la chaÃ®ne

Sur un marchÃ© en forte expansion, Eâ€™nergys, se positionne comme le seul opÃ©rateur de maintenance Ã©lectrique de niveau 4 Ã disposer de la certification ISO 9001 et CEFRI de type E â€“ management efficace de la radioprotection, gage dâ€™excellence et de qualitÃ©. Fort de son expertise Multimarque sur toute la chaÃ®ne Ã©lectrique et son ancrage national â€“6 agences en France -, Eâ€™nergys intervient avec une grande rÃ©activitÃ©, soit un dÃ©lai dâ€™intervention en moins de 4 heures. Seule vÃ©ritable alternative aux constructeurs, Eâ€™nergys propose une rÃ©ponse globale et unique alliant proximitÃ©, rapiditÃ© et excellence technique. Sa promesse est un maintien en condition opÃ©rationnelle de la globalitÃ© de la chaÃ®ne Ã©lectrique avec 0 coupure d’Ã©lectricitÃ©. Aujourdâ€™hui, Eâ€™nergys assure la maintenance Ã©lectrique de plus de 90 centrales solaires et 20 centrales Ã©oliennes en France.

La maintenance Ã©lectrique au cÅ“ur de lâ€™enjeu de transition Ã©nergÃ©tique

Chaque kWh prÃ©servÃ© reprÃ©sente un gain direct pour lâ€™exploitant et un pas supplÃ©mentaire vers la transition Ã©nergÃ©tique. Investir dans ce domaine reprÃ©sente le meilleur moyen de prÃ©server la fiabilitÃ© des Ã©nergies renouvelables et dâ€™accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique franÃ§aise. Car la rÃ©ussite de cette transition ne repose pas uniquement sur la construction de nouvelles centrales, mais surtout sur la capacitÃ© Ã maintenir les installations existantes au meilleur niveau de performance. Avec Eâ€™nergys, partenaire fiable et rÃ©actif, la maintenance Ã©lectrique devient un levier stratÃ©gique au service des exploitants et, plus largement, de la transition Ã©nergÃ©tique nationale.