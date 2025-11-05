400 Mâ‚¬ investis pour la transition Ã©nergÃ©tique sur Lendosphere

Le cap des 400 Mâ‚¬, investis dans la transition Ã©nergÃ©tique sous forme de financement participatif, vient dâ€™Ãªtre franchi sur la plateforme de Lendosphere. Cela reprÃ©sente Ã date 766 projetsÂ : solaires, Ã©oliens, de mÃ©thanisation ou de rÃ©seaux de chaleur, financÃ©s depuis dÃ©cembre 2014 par les 43 000 inscrits de la plateforme. Quand les citoyens financent les renouvelablesÂ !

GrÃ¢ce au financement participatif, Lendosphere a dÃ©mocratisÃ© la dette privÃ©e dans les Ã©nergies renouvelables. Dans un contexte politique instable, le modÃ¨le rÃ©pond ainsi Ã une demande qui rÃ©siste bien de la part des investisseurs privÃ©s en matiÃ¨re de sens et de performance. Sa rÃ©silience repose sur les spÃ©cificitÃ©s du secteur avec un financement dâ€™infrastructures offrant une bonne soliditÃ© et un flÃ©chage direct des placements dans la transition Ã©nergÃ©tique territoriale.

Des investisseurs fidÃ¨les

Â«Â Les opÃ©rations dans les Ã©nergies renouvelables, par leurs modalitÃ©s et les valeurs extra-financiÃ¨res quâ€™elles apportent aux investisseurs privÃ©s, continuent de rÃ©pondre Ã des motivations de fond.Â Ainsi, avec un couple rendement-risque maÃ®trisÃ©, des actifs rÃ©els portÃ©s par des acteurs solides, et la transparence du flÃ©chage des investissements, le financement participatif rÃ©pond aux attentes de sens et de performance, sans greenwashing ni coÃ»t cachÃ©Â Â», souligne Laure Verhaeghe, PrÃ©sidente de Lendosphere. Entre 2024 et 2025, le rendement moyen servi aux investisseurs sâ€™Ã©tablit Ã 7,15 %, pour des maturitÃ©s moyennes comprises entre 3,5 ans et 4 ans. Lendosphere a remboursÃ© intÃ©gralement 323 projets sur les 766 financÃ©s, sans dÃ©faut Ã date. Les projets financÃ©s sont portÃ©s par des entreprises reconnues du secteur des Ã©nergies renouvelables â€“ PME, ETI ou filiales de grands groupes telles que EDF power solutions, Engie Green ou encore VALOREM, EnoÃ©, GÃ©nÃ©rale du Solaire ou IDEX. Les investissements, accessibles dÃ¨s 50 â‚¬, sont effectuÃ©s en ligne et sans frais. Â«Â Plus de 3 investisseurs sur 4 sont des utilisateurs fidÃ¨les de la plateforme, avec une rÃ©currence importante des placements, notamment grÃ¢ce aux intÃ©rÃªts versÃ©s chaque annÃ©e dans la majoritÃ© des opÃ©rations prÃ©sentÃ©esÂ Â», prÃ©cise Laure Verhaeghe.

Partage local de la valeur et dette privÃ©e

Lendosphere, filiale du groupe 123 im depuis 4 ans, a rÃ©alisÃ© fin 2024 lâ€™acquisition de Lendopolis â€“ auparavant filiale de la Banque Postale – spÃ©cialisÃ©e elle aussi dans le financement des Ã©nergies renouvelables. Les opÃ©rations du premier semestre sur Lendosphere et Lendopolis ont reprÃ©sentÃ© plus de 73 Mâ‚¬, pour 155 projets ouverts au financement au premier semestre 2025, permettant la diversification des placements. Â«Â Ces chiffres confirment la pertinence de notre modÃ¨le. Il associe dâ€™une part la capacitÃ© de lever des fonds auprÃ¨s des riverains des projets dans une logique de partage local de la valeur, et dâ€™autre part la rÃ©alisation de financements obligataires destinÃ©s Ã accompagner la croissance des entreprises du secteur. Cela nous permet dâ€™Ã©largir la typologie de nos investisseurs Ã des profilsÂ plus avertis Â», explique Laure Verhaeghe.

Une appÃ©tence confirmÃ©e pour la transition Ã©nergÃ©tique

Pour Laure VerhaegheÂ : Â«Â Au-delÃ de ces bons chiffres pour nos plateformes, nous sommes heureux dâ€™Ãªtre un indicateur concret de lâ€™appÃ©tence des FranÃ§ais pour les Ã©nergies renouvelables, Ã©tayant les sondages dâ€™opinion et en dÃ©pit des prises de position politiciennes sur ce sujet ces derniers mois.Â Â» En effet, selon la derniÃ¨re Ã©tude IFOPÂ : 68 % des FranÃ§ais souhaitent une accÃ©lÃ©ration du dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables dans les cinq prochaines annÃ©es.Â Une attente forte, portÃ©e par une opinion largement favorable Ã ces Ã©nergies :Â 84 % des FranÃ§ais en ont une image positive, un chiffre qui grimpe Ã Â 94 % chez les riverains des projets. Le succÃ¨s des campagnes prÃ©sentÃ©es sur Lendosphere et Lendopolis confirme, chaque jour, cette appÃ©tence pour une transition Ã©nergÃ©tique concrÃ¨te et positive.