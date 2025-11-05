IEA PVPS â€“ Publication de la fiche dâ€™information sur le marchÃ© PV franÃ§ais 2024

Lâ€™IEA PVPS vient de publier uneÂ fiche dâ€™information en franÃ§aisÂ consacrÃ©e auÂ National Survey Report 2024 sur les applications de lâ€™Ã©nergie solaire PV en France. Ce document offre unÂ aperÃ§u clair et synthÃ©tique du dÃ©veloppement du secteur photovoltaÃ¯que franÃ§ais, ainsi que desÂ donnÃ©es clÃ©sÂ sur lâ€™Ã©volution du marchÃ©, les installations, les tendances observÃ©es et la place du solaire dans le systÃ¨me Ã©nergÃ©tique national.

Parmi les tendances entrevuesÂ :

Un volume record de 6 GW de nouvelles installations PV a Ã©tÃ© raccordÃ©, portant la capacitÃ© cumulÃ©e Ã environ 30 GW DC (25 GW AC). Plus des deux tiers de cette nouvelle puissance proviennent dâ€™installations en toiture, rÃ©parties entre les secteurs rÃ©sidentiel, commercial et industriel.

Les prix des modules ont continuÃ© de reculer, enregistrant une baisse de 0,2 EUR/Wc dans le segment rÃ©sidentiel. Cependant, lâ€™augmentation des coÃ»ts liÃ©s au montage et aux autorisations a maintenu les coÃ»ts des systÃ¨mes Ã lâ€™Ã©chelle industrielle quasiment stables, nâ€™entraÃ®nant quâ€™une lÃ©gÃ¨re diminution du coÃ»t total.

Lâ€™intÃ©rÃªt pour les PPA dâ€™entreprise sâ€™est rÃ©duit avec la baisse des prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© sur le marchÃ©, entraÃ®nant en 2024 un volume de nouveaux contrats infÃ©rieur Ã celui enregistrÃ© en 2023.

Le pipeline de projets en France reste particuliÃ¨rement solide, avec plus de 6 GW en file dâ€™attente de raccordement au rÃ©seau, assortis de contrats prÃ©liminaires signÃ©s avec les gestionnaires de distribution, ainsi que 19 GW supplÃ©mentaires de projets ayant dÃ©jÃ obtenu les autorisations dâ€™urbanisme et environnementales. Ce portefeuille souligne le fort potentiel de croissance des mises en service dans les annÃ©es Ã venir.

Les changements attendus dans les dispositifs de soutien devraient entraÃ®ner un ralentissement des nouveaux projets rÃ©sidentiels et C&I dÃ¨s 2025, avec un impact sur les volumes de mises en service en 2026.

CÃ´tÃ© perspectives, aprÃ¨s la forte croissance de 2024, les mÃ©canismes de soutien ont Ã©tÃ© rÃ©visÃ©s dÃ©but 2025, avec une baisse de certains tarifs dâ€™achat et le passage prÃ©vu Ã des appels dâ€™offres simplifiÃ©s pour mieux contrÃ´ler le volume de projets. Cela devrait rÃ©duire la croissance du nombre dâ€™installations rÃ©sidentielles en 2025. Des assouplissements des obligations solaires sont envisagÃ©s, tandis quâ€™un important portefeuille de projets Ã grande Ã©chelle est en cours.

iea-pvps.org/wp-content/uploads/2025/08/Fact-Sheet-NSR-France-2024-French.pdf