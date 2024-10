TRIBUNE/Il nâ€™y a pas une seconde Ã  perdre si le Royaume-Uni veut construire une industrie des batteries de classe mondiale

Par Richard Moore, expert en batteries chez Greenpower Park

Le dernier rapport de la Faraday Institution sur les gigafactories britanniques de batteries estime qu’elles pourraient créer 35 000 emplois d’ici 2040, ainsi que 65 000 autres dans la chaîne d’approvisionnement. Problème : le Royaume-Uni n’avance pas assez vite. Il est temps de passer des paroles aux actes et de renforcer la capacité de fabrication dont nous avons besoin pour garantir que le Royaume-Uni non seulement rattrape son retard, mais devienne un leader mondial.

Il s’agit d’un problème majeur, car comme le montre très clairement le rapport de l’Institution Faraday sur le potentiel de production de véhicules électriques et de batteries au Royaume-Uni jusqu’en 2040, le Royaume-Uni prend rapidement du retard dans la course mondiale visant à construire ces actifs d’importance stratégique qui sont vitaux pour rendre les transports plus efficaces et durables, en réduisant les émissions, en améliorant la qualité de l’air et en respectant les engagements de zéro émission nette.

La construction de chaque giga-usine prenant environ cinq ans, il n’y a pas de temps à perdre, et en déterminant la voie à suivre, nous apprenons une dure leçon tirée du passé : la batterie lithium-ion a été inventée au Royaume-Uni, mais l’importance stratégique de leur fabrication au Royaume-Uni a été négligé. C’est pourquoi nous ne disposons aujourd’hui que d’une seule gigafactory opérationnelle d’une capacité inférieure à 2 GWh. Et d’ici 2030, date à laquelle le nouveau gouvernement travailliste s’est engagé à interdire la vente de véhicules à moteur à combustion, le Royaume-Uni ne devrait en avoir que trois en service.

Cela représente environ la moitié de ce qui est nécessaire, car la demande du Royaume-Uni devrait atteindre près de 110 GWh par an en 2030, soit l’équivalent de six grandes giga-usines fonctionnant à 90 % de leur capacité. Cela se compare également très défavorablement aux 40 qui devraient être opérationnels en Europe d’ici là, et aux plus de 400 dans le monde.

Même si nous démarrions les travaux aujourd’hui, les sites supplémentaires dont nous avons besoin au Royaume-Uni ne feraient qu’augmenter les volumes de production au moment où les derniers véhicules essence et diesel quitteront les showrooms. Cela signifie que de nombreux véhicules électriques fabriqués au Royaume-Uni utiliseront des cellules importées, alors que le Royaume-Uni ne sera pas en mesure d’exporter ces articles de grande valeur vers d’autres pays. Le problème est aggravé par les exigences de la réglementation sur les règles d’origine qui, à partir de 2027, obligeront les véhicules électriques fabriqués ici à utiliser des cellules fabriquées au Royaume-Uni ou en Europe afin d’éviter de nouveaux droits de douane lorsqu’ils sont vendus en Europe.

Et bien sûr, outre le transport routier, il y aura une énorme demande pour les cellules nécessaires à l’électrification d’autres industries telles que les secteurs de l’aviation et de la marine. Il est absolument vital pour notre avenir que nous disposions d’une industrie des batteries de classe mondiale ici au Royaume-Uni, ainsi que d’une chaîne d’approvisionnement robuste, transparente et durable pour la servir. Et nous devons être conscients du fait que, alors que le Royaume-Uni ne devrait produire que 53 % de la capacité dont il aura besoin en 2030, le gap devrait s’élargir, avec seulement 29 % de capacité d’ici 2040, date à laquelle nous besoin d’environ 200 GWh d’approvisionnement1.

La transition des moteurs à combustion interne fonctionnant aux combustibles fossiles à la mobilité électrique alimentée par les énergies renouvelables ne représente rien de moins qu’un changement de paradigme, et nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de gaspiller l’opportunité de placer le Royaume-Uni comme force motrice derrière ce changement. Greenpower Park, le Centre d’électrification et d’énergie propre du Royaume-Uni, est un centre d’excellence pionnier en matière d’électrification, de technologie et de fabrication de batteries. Avec la West Midlands Gigafactory comme locataire principal, elle bénéficie d’un accès inégalé à la main-d’œuvre la plus qualifiée du pays.

Ce site révolutionnaire est le premier du genre, offrant une solution tout-en-un pour la recherche, l’industrialisation, la fabrication, les tests, le recyclage et la logistique électrifiée des batteries, conçue pour favoriser l’écosystème croissant des batteries au Royaume-Uni. Basée au cœur des compétences automobiles du pays, elle se trouve à l’épicentre de la transition du pays vers l’électrification et est synonyme de fabrication de véhicules électriques et de batteries.

Les industries automobile et manufacturière coulent dans le sang de générations de travailleurs dans les West Midlands et continueront de le faire à l’avenir avec la création de Greenpower Park. Située plus près de presque toutes les usines de constructeurs automobiles que toute autre giga-usine proposée au Royaume-Uni, elle est également adjacente au centre britannique d’industrialisation des batteries de renommée mondiale ainsi qu’à neuf universités et leurs 220 000 étudiants. Greenpower Park représente une collaboration unique entre le monde universitaire, l’industrie, le gouvernement et des partenaires internationaux pour créer un écosystème complet spécialement conçu pour stimuler le développement, la croissance et l’innovation accélérés dans le secteur de la mobilité électronique.

Nous pensons que nous pouvons jouer un rôle central en aidant à surmonter le problème de la demande de cellules de batterie qui se posera au cours de la prochaine décennie et au-delà. Mais pour y parvenir, nous devons agir maintenant, et cela implique de mettre en place des programmes d’incitation pour accélérer les conversations avec les investisseurs potentiels et nous permettre d’atteindre nos objectifs dans les délais d’investissement exigeants des fabricants de batteries – et dans les cycles de développement de produits des constructeurs automobiles.

Nous avons mis tous les éléments en place pour permettre que cela se produise, et nous sommes le seul site Gigafactory proposé au Royaume-Uni avec le statut de zone d’investissement. Cela offre un ensemble d’incitations convaincantes pour les investisseurs, notamment un allégement du droit de taxe foncière, un allégement de 100 pour cent des taux d’affaires sur les locaux nouvellement occupés, des déductions de capital de 100 pour cent la première année pour les dépenses liées aux nouvelles installations et machines, des cotisations d’assurance nationale à taux zéro pour les employeurs et sur 36 mois pour chaque nouvel emploi créé, une allocation pour les structures et bâtiments améliorés et un soutien supplémentaire pour la chaîne d’approvisionnement et le développement des compétences, l’innovation et la R&D. Nous sommes convaincus qu’avec un investissement étranger de 2,5 milliards de livres sterling, nous pouvons construire notre Gigafactory de pointe et créer 6 000 emplois hautement qualifiés.

Nous sommes également très encouragés par l’engagement du nouveau gouvernement britannique à investir directement dans l’industrie via le National Wealth Fund, à récompenser les entreprises qui construisent leurs chaînes d’approvisionnement manufacturières au Royaume-Uni via le British Jobs Bonus et, en bref, à « assurer l’avenir de l’industrie automobile britannique. » Nous exhortons le Premier ministre à tenir ses promesses et à nous aider à jouer pleinement notre rôle.

Le Royaume-Uni a toujours été un leader dans la conception et le développement de technologies de pointe, mais n’a pas toujours exploité son potentiel en les produisant en masse. Avec les cellules de batterie et les Gigafactories, nous avons une opportunité sans précédent de changer cela. Mais nous devons agir maintenant si nous voulons nous en emparer. Dans cinq ans, nous voulons que le Royaume-Uni soit un fournisseur compétitif de cellules de batterie à l’échelle mondiale et qu’il garantisse la chaîne d’approvisionnement en énergie propre pour l’avenir, sans nous demander pourquoi nous nous sommes laissés encore plus distancer.