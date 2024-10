Entreprise/Revolt.eco, le nouvel assistant numÃ©rique des installateurs photovoltaÃ¯ques

Installer une centrale solaire, même de 3 kWc, n’est pas une sinécure ! Les démarches techniques et administratives peuvent être complexes et particulièrement fastidieuses pour les installateurs. Pour simplifier la vie des professionnels, Revolt.eco a développé une plateforme de référence qui permet de réduire le temps de gestion d’un projet par deux ou trois. Et comme dit l’adage, le temps, c’est de l’argent !

Comme toute idée, le concept Revolt.eco est né d’un constat. Pour un spécialiste de l’électricité et des structures d’intégration, la gestion globale d’un projet solaire relève souvent du pensum.

Revolt, véritable tiers de confiance entre installateur et client

Après une étude de marché pointue, les trois co-fondateurs de Revolt.eco, Fabien Defouilhoux (CRO) commercial marketing, Guillaume Berson (CEO) conception produit et Charles Gwinner (CTO) développeur, avaient bien noté les exaspérantes pertes de temps liées aux différentes étapes du montage d’une centrale solaire. Ainsi est né l’outil Revolt adressé aux marchés des particuliers et du petit tertiaire 100 à 250 kWc. Véritable tiers de confiance entre installateur et client, l’assistant numérique Revolt, indépendant des distributeurs ou des fabricants, est basé sur la simplicité d’utilisation et l’ergonomie. Comme le dit Matthieu du Crest, gérant de Sola Groupe, « avec Revolt.eco, je gagne un temps fou dans mon organisation au quotidien avec mes poseurs, cela me permet de me concentrer sur la réelle plus-value de notre métier ».

Un excellent bouche-à-oreille pour un outil tout en un 360°

Revolt.eco a donc été créée fin 2023, il y a un an à peine. « Au début du printemps, nous avons sorti une version 1 qui a été testée avec succès par une dizaine d’installateurs. Aujourd’hui, la commercialisation tourne à plein régime. Nous comptons une soixantaine de clients installateurs depuis le début de notre commercialisation en juin dernier. Avec un excellent bouche-à-oreille ! Depuis juin, plus de deux mille projets ont été réalisés avec Revolt.eco » assure Fabien Defouilhoux. Revolt.eco est une mini révolution pour les installateurs, un outil tout en un 360°. Il permet d’optimiser les visites chez le client grâce à un outil embarqué sur tablette ou smartphone, de centraliser les informations des clients (données chantier, photos, docs), de générer des propositions commerciales et devis rapidement mais aussi proposer du financement. « Avec Revolt, les installateurs sont en capacité de donner le maximum de visibilité à leurs clients transmettant les simulations et devis sur un portail client dédié tout en partageant le statut d’avancement à chaque étape du projet. Nous récupérons les données de consommation des douze derniers mois et étudions la courbe de charge via un laps de temps de trente minutes pour un taux d’autoconsommation le plus fin possible » précise Fabien Defouilhoux

Automatisation des démarches administratives

Côté technique, Revolt simplifie les projets avec la réalisation d’un calepinage sur photo et image satellite en quelques clics et une évaluation précise et à distance des ombrages. Sur le plan managérial, la plateforme permet de coordonner les équipes via l’agenda partagé et le planning de pose. Last but not least, la gestion des démarches administratives : « Nous avons automatisé et simplifié la génération des déclarations de travaux (DP) conformes. Il est possible de les effectuer en quelques minutes avant de les envoyer en mairie. Nous offrons aussi l’opportunité d’externaliser l’ensemble des démarches à moindre frais. Nous faisons également tout pour supprimer la très chronophage double saisie d’information » poursuit le CRO. Au-delà des modules, Revolt se veut également multi usages et permet d’étudier les mariages entre les centrales photovoltaïques et les batteries physiques ou virtuelles, bornes de recharge, PAC et autres équipements…

Taux de conversion : +30%

Doté de cet outil d’assistance, les installateurs se différencient sur les offres transmises, par rapport à la concurrence. « Preuve en est le taux de conversion des devis qui augmente peu ou prou de 30% » confirme Fabien Defouilhoux. « Il n’y a pas de doute que sans Revolt, nous n’aurions pas réussi à atteindre nos objectifs de croissance très ambitieux cette année. L’équipe est en plus super réactive pour traiter nos demandes » affirme Brice Aloth, directeur général de BCI. Le business model par abonnement apparaît comme pertinent. En matière de tarif, Revolt en coûte en moyenne 200 euros HT par mois aux entreprises, un investissement vite amorti au regard du temps gagné sur les projets et du taux de conversion optimisé. Dernier point, Revolt est aussi un remède contre l’éco-délinquance qui sévit dans la filière. « Nous avons instauré des freins au sein même de l’outil. Qui plus est, une charte éthique est prise en compte dans nos conditions générales de vente. De quoi entretenir un réseau d’installateurs de confiance ! Et puis vous savez Revolt n’intéresse guère les éco délinquants. Nous sommes trop professionnels, trop dans le détail » conclut Fabien Defouilhoux. Revolt, une plateforme efficience et vertueuse…

Encadré

Revolt.eco en quelques chiffres

L’entreprise Revolt, installée à Paris, compte une douzaine de salariés. En 2024, l’entreprise a réalisé un premier tour de table : une levée de fonds de 500 000 euros auprès de cercles proches et de business angels couplés à la BPI. D’ici la fin de l’année, Revolt prévoit de compter 150 installateurs abonnés et près de 500 fin 2025. Objectif de CA : le franchissement du million d’euros courant 2025.