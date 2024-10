Sharp lance une boutique en ligne B2B avancÃ©e pour les commandes de panneaux solaires en Europe

Sharp Energy Solutions Europe a lancé une nouvelle plateforme de commerce électronique pour commercialiser sa gamme complète de modules solaires. La gamme complète de produits comprend des panneaux puissants et durables adaptés aux projets résidentiels, commerciaux, industriels et à grande échelle. Les clients de l’UE, du Royaume-Uni, de la Suisse et de la Norvège peuvent désormais passer leurs commandes en ligne.

La boutique offre aux clients plusieurs avantages clés. Elle permet de passer des commandes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui offre souplesse et commodité au-delà des heures d’ouverture habituelles, et permet aux clients de passer leurs commandes au moment qui leur convient le mieux. La plateforme est également conçue pour une passation de commande rapide et efficace et réduit le temps de traitement. En outre, toutes les informations relatives aux commandes, y compris les détails du suivi de la livraison, sont centralisées au sein de la plateforme. Les clients disposent ainsi d’une vue d’ensemble en un seul endroit et n’ont plus besoin de gérer les détails figurant dans plusieurs courriels, ce qui simplifie la gestion et l’examen des commandes.

Caractéristiques de la boutique

La boutique en ligne propose des prix en fonction du volume pour les commandes plus importantes, les frais de livraison étant inclus dans les prix des panneaux.

Les clients peuvent également bénéficier de promotions tarifaires attrayantes limitées dans le temps.

Une vue d’ensemble centralisée de toutes les commandes permet de les gérer en un seul endroit pour plus de commodité.​​​​​​​L’affichage de la disponibilité des stocks en temps réel indique les produits disponibles pour une livraison immédiate.

La plateforme prend en charge le suivi des envois, ce qui permet aux clients de contrôler le statut de leurs livraisons.

Des options de livraison flexibles sont disponibles, permettant aux clients de préciser des détails tels que la date de livraison et les exigences de collecte.

Les fonctions de gestion des adresses facilitent la gestion et la mise à jour des adresses de livraison en fonction des besoins.

Des options administratives sont incluses pour permettre aux entreprises d’ajouter des utilisateurs supplémentaires.

La documentation relative aux commandes est accessible et les informations relatives aux commandes peuvent être téléchargées pour les conserver dans les archives de l’entreprise.

Les clients peuvent créer et utiliser des modèles de commande personnalisés pour des commandes sur mesure.

Groupe cible et accès

Les revendeurs et les installateurs peuvent passer des commandes une fois qu’ils se sont enregistrés en tant que clients B2B de Sharp.

Les commandes peuvent être passées depuis tous les pays de l’UE, le Royaume-Uni, la Suisse et la Norvège.

La boutique en ligne n’est actuellement disponible qu’en anglais et en allemand, mais d’autres langues seront bientôt disponibles.

« Le lancement de notre boutique en ligne marque un tournant dans la manière dont nous nous engageons auprès de nos clients. Nous pouvons désormais leur offrir une solution numérique rationalisée, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, adaptée aux exigences rapides de l’industrie solaire. Nous ne nous contentons pas de suivre le rythme de la numérisation ; nous améliorons l’expérience de nos clients en intégrant la disponibilité en temps réel, le suivi des livraisons et des outils de commande personnalisés qui favorisent l’excellence opérationnelle. Les premiers retours de nos clients sur la boutique en ligne sont très positifs et nous sommes impatients d’accueillir de nombreux nouveaux clients », souligne Anne Schilling, responsable du marketing et des ventes numériques chez Sharp Energy Solutions Europe.