TRIBUNE/Comment valoriser les investissements dans le smart building grÃ¢ce aux systÃ¨mes de gestion de l’Ã©nergie ?

Par Kamal Mehta, Product & Offer Manager EMEA chez Eaton

La hausse des coÃ»ts de l’Ã©nergie accroÃ®t la pression sur les Ã©quipes facility management (FM). Pour Kamal Mehta (Eaton), c’est prÃ©cisÃ©ment dans ce contexte que les technologies de bÃ¢timent intelligent (smart building) peuvent gÃ©nÃ©rer des Ã©conomies, voire de nouveaux revenus. Les facility managers sont appelÃ©s Ã jouer un rÃ´le clÃ© dans l’atteinte des objectifs de neutralitÃ© carbone. Plus d’un tiers des Ã©missions mondiales de gaz Ã effet de serre sont directement liÃ©es au secteur du bÃ¢timent. Les Ã©quipements tels que la CVC (chauffage, ventilation, climatisation) et lâ€™Ã©lectricitÃ©, supervisÃ©s par les Ã©quipes de facility management, contribuent fortement Ã ces Ã©missions. Une Ã©lectrification plus large du chauffage et de la climatisation, associÃ©e Ã des mesures d’efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique ambitieuses, peut faire une rÃ©elle diffÃ©rence.

Alors que les facility managers font de la durabilitÃ© une prioritÃ©, ils doivent composer avec une concurrence croissante pour lâ€™accÃ¨s Ã lâ€™alimentation Ã©lectrique. Cette tension est alimentÃ©e par l’essor de la mobilitÃ© Ã©lectrique et l’expansion rapide des data centers. Cette hausse de la demande d’Ã©lectricitÃ© dÃ©passe bien souvent la capacitÃ© des rÃ©seaux et des fournisseurs d’Ã©nergie Ã garantir une alimentation stable et fiable. La maniÃ¨re dont les facility managers explorent des stratÃ©gies d’autosuffisance Ã©nergÃ©tique s’avÃ¨re cruciale, portÃ©e par une nouvelle gÃ©nÃ©ration de systÃ¨mes de gestion de l’Ã©nergie. Ces systÃ¨mes ont considÃ©rablement Ã©voluÃ© depuis leurs dÃ©buts comme simples outils de suivi.

En intÃ©grant les donnÃ©es collectÃ©es par diffÃ©rents systÃ¨mes intelligents : capteurs IoT, compteurs, systÃ¨mes de gestion technique du bÃ¢timent (GTB), les facility managers disposent dÃ©sormais d’une vision Ã 360Â° de leur consommation Ã©nergÃ©tique. Cela englobe plusieurs services, dont l’Ã©clairage, la CVC et l’Ã©lectricitÃ©, sur un ou plusieurs sites. En consolidant un volume important de donnÃ©es dÃ©taillÃ©es, un systÃ¨me de gestion de l’Ã©nergie peut identifier des tendances de consommation et recommander aux facility managers des pistes concrÃ¨tes d’efficacitÃ©.

Cette meilleure visibilitÃ© sur la consommation actuelle et future permet de rÃ©pondre Ã une question clÃ© : le retour sur investissement. Une Ã©tude menÃ©e en 2024 par 451 Research, en UK pour le compte d’Eaton, confirme que le retour sur investissement arrive en tÃªte des freins Ã©voquÃ©s pour se lancer dans un projet de bÃ¢timent intelligent. Les systÃ¨mes de gestion de l’Ã©nergie permettent de renforcer l’autosuffisance Ã©nergÃ©tique d’un bÃ¢timent tout en rÃ©duisant les coÃ»ts, grÃ¢ce Ã une meilleure efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique.

Une des pistes consiste Ã valoriser financiÃ¨rement les investissements Ã©nergÃ©tiques des bÃ¢timents Ã©quipÃ©s de production d’Ã©nergie sur site et de systÃ¨mes de stockage par batteries. De nouvelles sources de revenus peuvent ainsi Ãªtre crÃ©Ã©es, amÃ©liorant le retour sur investissement du projet. Pour les facility managers gÃ©rant des campus multi-bÃ¢timents, des logiciels avancÃ©s et des technologies de communication permettent de faire fonctionner des ressources Ã©nergÃ©tiques dÃ©centralisÃ©es, telles que des panneaux solaires ou batteries, comme une vÃ©ritable centrale Ã©lectrique virtuelle, capable de piloter de faÃ§on autonome l’offre et la demande d’Ã©nergie.

L’hÃ´tel Florian, un Ã©tablissement de 150 chambres amÃ©nagÃ© dans un ancien immeuble de bureaux dÃ©saffectÃ© prÃ¨s de l’aÃ©roport de Schiphol (Pays-Bas), illustre bien ce qui est possible. En raison d’un raccordement au rÃ©seau limitÃ©, l’hÃ´tel utilise un systÃ¨me de gestion et d’optimisation de l’Ã©nergie associÃ© Ã des panneaux solaires et Ã un parc de batteries de stockage installÃ©s sur site. En stockant l’Ã©nergie du rÃ©seau ou le surplus d’Ã©nergie renouvelable pendant les pÃ©riodes creuses pour la restituer aux heures de forte demande, l’hÃ´tel Florian ne dÃ©passe plus les plafonds prÃ©vus par son contrat d’Ã©nergie. L’Ã©nergie est stockÃ©e la nuit, lorsque la demande est faible, puis utilisÃ©e en journÃ©e. L’Ã©nergie produite par les panneaux solaires en journÃ©e est quant Ã elle largement autoconsommÃ©e plutÃ´t que stockÃ©e. Ce dispositif s’est rÃ©vÃ©lÃ© si efficace que l’hÃ´tel alimente et tire des revenus de neuf bornes de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques tout au long de la journÃ©e. Au global, le systÃ¨me de gestion et d’optimisation de l’Ã©nergie a permis Ã l’hÃ´tel de rÃ©duire ses Ã©missions de carbone de 15 tonnes par an.

Reproduire la rÃ©ussite de l’hÃ´tel Florian dÃ©pendra des conditions de marchÃ©, et notamment de la possibilitÃ© pour les exploitants de bÃ¢timents de participer aux marchÃ©s de l’Ã©nergie. La dÃ©rÃ©glementation du secteur de l’Ã©lectricitÃ© permettra aux bÃ¢timents de jouer un rÃ´le plus actif en tant que producteur d’Ã©nergie redistribuÃ©e. Les politiques publiques incitant au pilotage de la demande et au dÃ©ploiement de systÃ¨mes de stockage d’Ã©nergie seront elles aussi dÃ©terminantes. Elles favoriseront une adoption plus large de systÃ¨mes de gestion de l’Ã©nergie capables d’optimiser la consommation et de vendre de l’Ã©lectricitÃ© pendant les pics de demande.

En associant systÃ¨mes de gestion de l’Ã©nergie, production dÃ©centralisÃ©e et solutions de stockage, les facility managers disposent aujourd’hui d’une opportunitÃ© stratÃ©gique : transformer leurs bÃ¢timents tertiaires ou publics selon le modÃ¨le du Â« building as a grid Â». Une dÃ©marche gagnante pour concilier performance Ã©nergÃ©tique, dÃ©carbonation et rentabilitÃ© financiÃ¨re Ã long terme.