Avec son entrée au capital de Gaïa Energy System, NGE vise 200 MW de production d’énergies renouvelables d’ici 2030

En s’associant à Gaïa Energy Systems, spécialiste des énergies renouvelables, NGE accélère son développement dans la transition énergétique et confirme son positionnement en tant qu’opérateur EnR avec une offre globale intégrée.

Le 7 juillet 2026, NGE est entré au capital de Gaïa Energy Systems développeur et exploitant d’énergies renouvelables (éolien, hydroélectricité, géothermie et photovoltaïque), situé à Marseille et créé en 2020, opérant sur l’ensemble du territoire français.

Cette opération permet à NGE de s’appuyer immédiatement sur un portefeuille d’actifs en exploitation

Face à l’accélération des besoins en production d’énergies renouvelables et en solutions énergétiques durables, NGE, Nouvelles Générations d’Entrepreneurs, quatrième groupe français de BTP, renforce son positionnement sur l’ensemble de la chaîne de valeur des projets EnR, comme il le fait déjà pour le réseau de chaleur urbain de Dinan Agglomération en tant que co-financeur, constructeur et opérateur. Grâce à cette opération, NGE confirme son positionnement comme un acteur global capable d’intervenir à chaque étape des projets d’énergies renouvelables :

● Développement de projets EnR

● Financement via NGE Concessions, avec des capacités de co-investissement

● Conception et construction grâce aux synergies multimétiers de NGE

● Exploitation et maintenance des infrastructures énergétiques

Cette approche intégrée permet d’apporter une réponse complète aux enjeux des territoires et des acteurs publics et privés, en sécurisant les projets et en optimisant leur performance globale. Cette opération permet à NGE de s’appuyer immédiatement sur un portefeuille d’actifs en exploitation composé de cinq centrales hydroélectriques, d’une centrale photovoltaïque au sol de grande taille et de deux portefeuilles de centrales photovoltaïques en toiture. NGE et Gaïa portent également plusieurs projets de géothermie profonde autour de l’étang de Berre. D’autres développements sont à l’étude, notamment dans les domaines du photovoltaïque terrestre et flottant ainsi que de l’éolien terrestre.

« Répondre plus efficacement aux enjeux climatiques »

NGE et Gaïa Energy Systems entendent également proposer aux acteurs industriels, tertiaires et aux collectivités des solutions clés en main de décarbonation énergétique adaptées aux usages des sites, reposant notamment sur le photovoltaïque en toiture, les ombrières de parking et les schémas d’autoconsommation individuelle ou collective. À l’horizon 2030, l’objectif est de disposer à minima de 200MW d’installations de production d’électricité et de chaleur renouvelable. Immédiatement après cette entrée au capital, Gaïa Energy Systems a fait l’acquisition de trois projets de centrales photovoltaïques flottantes représentant 13 MW en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. « Avec cette opération, NGE confirme son ambition de devenir un acteur majeur de la transition énergétique, en s’appuyant sur des partenariats stratégiques et des investissements ciblés. L’association avec Gaïa Energy Systems permettra de répondre plus efficacement aux enjeux climatiques, tout en accompagnant les territoires dans leur transformation énergétique et leur résilience » précise Cyril Colin, directeur développement de NGE et président de Gaïa Energy Systems

Encadré

Quid de Gaïa Energy Systems ?

Gaïa Energy Systems est une société française, active dans le domaine des énergies renouvelables (éolien, hydroélectricité, géothermie et photovoltaïque). Créée en 2020 par des professionnels du secteur ayant déjà développé et exploité plus de 120 MW de capacités de production, sa vocation est patrimoniale, et son activité s’inscrit à la fois dans la durée et dans les territoires de ses projets. Avec un objectif double : partager une vision commune dans le développement de projets durables pour la transition énergétique et s’associer aux acteurs locaux, du citoyen à la Région, en leur garantissant une rentabilité appréciable, sur la durée de vie de l’installation.