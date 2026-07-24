Mexens renforce sa trajectoire multi-Ã©nergies avec un financement de 288 Mâ‚¬

Le groupe Mexens, ex-Technique Solaire, producteur indÃ©pendant dâ€™Ã©nergies renouvelables, annonce la signature dâ€™un financement de 288 Mâ‚¬ sous forme de dette senior, mis en place pour la premiÃ¨re fois avec un pool de partenaires financiers rÃ©unissant Bpifrance, CrÃ©dit Agricole Transitions & Ã‰nergies aux cÃ´tÃ©s de CrÃ©dit Agricole Leasing & Factoring et des banques partenaires du groupe CrÃ©dit Agricole1, CrÃ©dit Agricole CIB, et CIC Corporate & Institutional Banking (CIC CIB), pour accompagner la construction dâ€™un portefeuille europÃ©en de 230 projets solaires et Ã©oliens, en France et en Espagne, reprÃ©sentant 244 MW de capacitÃ© installÃ©e. Un portefeuille europÃ©en majoritairement greenfield, reflet du savoir-faire de MexensÂ !

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Le financement porte sur un portefeuille de 230 projets dâ€™Ã©nergies renouvelables rÃ©partis entre la France (environ 180 MW) et lâ€™Espagne (environ 64 MW), trÃ¨s majoritairement constituÃ©s de projets greenfield. Il illustre la capacitÃ© de Mexens Ã dÃ©velopper, financer et construire des projets dâ€™Ã©nergies renouvelables dans la durÃ©e, Ã grande Ã©chelle et sur plusieurs marchÃ©s.

Â«Â Gouvernance claire, exÃ©cution avÃ©rÃ©e, modÃ¨le financier robuste Â»

Les projets financÃ©s combinent des installations de diffÃ©rentes tailles et typologies, reflÃ©tant la diversitÃ© des modÃ¨les dÃ©veloppÃ©s par le Groupe sur ses principaux marchÃ©s. Pour la premiÃ¨re fois, cette opÃ©ration intÃ¨gre Ã©galement des projets Ã©oliens aux cÃ´tÃ©s du solaire photovoltaÃ¯que, traduisant lâ€™Ã©largissement progressif du modÃ¨le du Groupe et le dÃ©ploiement de sa stratÃ©gie multi-Ã©nergies en Europe. Â« Bpifrance est trÃ¨s fiÃ¨re dâ€™accompagner depuis prÃ¨s de 10 ans Mexens dans sa trajectoire de croissance, de diversification filiÃ¨re et de diversification gÃ©ographique. Cette stratÃ©gie de conquÃªte est trÃ¨s alignÃ©e avec notre vision du dÃ©ploiement des Ã©nergies renouvelables. Cette nouvelle levÃ©e de dettes tÃ©moigne de la confiance des partenaires financiers, grÃ¢ce aux retours dâ€™expÃ©rience continuellement positifs des prÃ©cÃ©dentes levÃ©es : gouvernance claire, exÃ©cution avÃ©rÃ©e, modÃ¨le financier robuste Â» confie Pascale Courcelle, Directrice du Financement immobilier, Ã‰nergie, Environnement chez Bpifrance.

Une opÃ©ration au service de la stratÃ©gie multi-Ã©nergies de Mexens

Cette opÃ©ration sâ€™inscrit dans la continuitÃ© des financements rÃ©alisÃ©s par le Groupe ces derniÃ¨res annÃ©es et fait suite aux prÃ©cÃ©dentes levÃ©es de dette ayant accompagnÃ© sa montÃ©e en puissance progressive. Elle confirme la capacitÃ© de Mexens Ã structurer des opÃ©rations de financement de long terme pour soutenir lâ€™exÃ©cution de sa stratÃ©gie. Forte de ces opÃ©rations structurantes, Mexens dispose aujourdâ€™hui des moyens nÃ©cessaires pour poursuivre le dÃ©ploiement de sa trajectoire de croissance, Ã travers le dÃ©veloppement organique de ses activitÃ©s et une stratÃ©gie de croissance externe ciblÃ©e, comme rÃ©cemment dans lâ€™Ã©olien, afin de renforcer la complÃ©mentaritÃ© et la rÃ©silience de son portefeuille de projets Ã lâ€™Ã©chelle europÃ©enne. Elle accompagne ainsi la stratÃ©gie de Mexens visant Ã accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement de projets dâ€™Ã©nergies renouvelables, Ã consolider sa prÃ©sence sur ses marchÃ©s clÃ©s et Ã affirmer son positionnement de groupe multi-Ã©nergies intÃ©grÃ©, dans le cadre dâ€™une trajectoire de croissance durable Ã horizon 2030 visant plus de 4 GW de capacitÃ©s installÃ©es.

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Un engagement solidaire renouvelÃ©

Dans le cadre de cette opÃ©ration, Mexens renouvelle son engagement en faveur de lâ€™accÃ¨s Ã lâ€™Ã©nergie, en effectuant, aux cÃ´tÃ©s de plusieurs partenaires, un don global de 75 000 â‚¬ Ã Synergie Renouvelable. Ce soutien vise Ã accompagner des organisations porteuses de projets favorisant lâ€™accÃ¨s Ã lâ€™Ã©nergie dans les territoires les plus fragiles. Â« Cette opÃ©ration constitue une Ã©tape importante pour Mexens. Elle nous permet de financer un portefeuille europÃ©en de projets diversifiÃ©s et dâ€™accompagner notre montÃ©e en puissance Ã lâ€™Ã©chelle europÃ©enne. En intÃ©grant, pour la premiÃ¨re fois, des projets Ã©oliens aux cÃ´tÃ©s du solaire photovoltaÃ¯que, cette levÃ©e de dette illustre lâ€™Ã©volution de notre modÃ¨le et la soliditÃ© de notre trajectoire multi-Ã©nergies. La confiance de nos partenaires financiers, quâ€™ils soient historiques ou nouveaux, confirme notre capacitÃ© Ã mener des opÃ©rations dâ€™envergure et Ã dÃ©ployer durablement notre stratÃ©gie de croissance Â» soulignent Ã lâ€™unisson Lionel Themine, cofondateur et directeur gÃ©nÃ©ral en charge des Finances et Edouard Dazard, directeur des Investissements de Mexens.

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Les partenaires sur cette opÃ©ration

Conseillers sur cette opÃ©ration :

â€¢ Conseil financier : Finergreen

â€¢ Conseil juridique : Watson Farley & Williams

â€¢ Conseil en couverture de taux : ESTER Finance

â€¢ Conseil prix : Aurora Energy Research

Conseillers des prÃªteurs sur cette opÃ©ration :

â€¢ Conseil juridique : Hogan Lovells

â€¢ Auditeur technique : Rina Consulting

â€¢ Auditeur juridique : Ã‰nergie Legal et Hogan Lovells

â€¢ Auditeur assurances : AlthaRisk

â€¢ Auditeur modÃ¨le financier : KPMG Advisory

Banques de couverture :

â€¢ CIC CIB

â€¢ Nomura

1 CrÃ©dit Agricole Alpes Provence, CrÃ©dit Agricole Atlantique VendÃ©e, CrÃ©dit Agricole Centre Loire, CrÃ©dit Agricole Charente PÃ©rigord,

CrÃ©dit Agricole du Languedoc, CrÃ©dit Agricole Nord de France, CrÃ©dit Agricole Touraine Poitou et LCL.