Tribune/ Transitionner plus vite & plus fort avec le couplage solaire & e-mobilitÃ©

Par Richard Loyen, Délégué Général du Syndicat Enerplan

Le constat politique est maintenant unanime, face au bouleversement climatique nous devons transitionner vite & fort vers la neutralité carbone. C’est la mère des batailles de la décennie, celle de la survie de notre civilisation avec une baisse massive de nos émissions de CO2 à obtenir d’ici 2030. Une fois ce constat fait, il y les questions de « comment agir », « quoi décider », « quels leviers immédiatement actionnables » pour accélérer ? Transitionner, les décideurs publics et privés savent plus ou moins comment faire, mais comment faire plus vite & plus fort ?

Le solaire : « le nouveau roi des marchés de l’électricité »

L’énergie solaire est reconnue comme une des solutions les plus prometteuses pour décarboner l’économie mondiale, « le nouveau roi des marchés de l’électricité » selon l’Agence Internationale de l’Energie. Elle peut se déployer rapidement avec plusieurs GW par an dans chaque pays, comme le démontrent nos voisins européens. La France va (enfin) entrer en 2021 dans le club des pays aux multiGW de PV installés par an. Le Premier ministre a déclaré cet été que « l’énergie solaire constitue l’axe prioritaire de notre stratégie en matière d’énergies renouvelables électriques. » De l’autre côté de l’Atlantique, les USA pourraient générer plus de 40% de leur production d’électricité avec du photovoltaïque d’ici 2035, contre 3% actuellement, d’après le ministère américain de l’énergie.

Les aigris de l’atome vous diront qu’ajouter plus d’électricité solaire dans un mix électrique déjà grandement décarboné, cela ne servira pas à grand-chose. C’est factuellement faux comme le démontrent les travaux de RTE. Et ça l’est doublement, dès lors que l’électricité solaire produite localement est mise au service de l’électro-mobilité pour faciliter son déploiement.

Photovoltaïque & électromobilité, un couplage gagnant pour le climat et l’économie

Avere France, association qui promeut l’électromobilité, Enerplan le syndicat des professionnels de l’énergie solaire et le cabinet Wavestone ont publié en juin dernier l’étude « Energie photovoltaïque et mobilité électrique : quelles synergies pour la transition énergétique ? », afin d’apprendre des bonnes pratiques des pionniers et d’évaluer les avantages de coupler PV et électromobilité. L’étude montre que ce couplage est à même d’offrir de multiples gains additionnels systémiques :

Décarbonation,

Diminution de la pollution de l’air,

Conformité à la réglementation,

Réduction des coûts liés à l’énergie et à l’e-mobilité,

Enjeux d’image et de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

Alors que le déploiement de la mobilité électrique doit jouer un rôle essentiel pour baisser nos émissions de CO2, il est essentiel de comprendre que si les installations PV bénéficient aujourd’hui de modèles économiquement rentables, les services de recharge n’ont pas encore cette maturité. Le couplage des deux, qui peut être complété par un système de stockage ou de pilotage, peut permettre d’atteindre l’équilibre économique et donc d’accélérer le déploiement de l’e-mobilité, en levant un frein économique.

Coupler photovoltaïque et mobilité électrique ouvre des horizons prometteurs pour la transition énergétique avec moins de pollution immédiatement, pour substituer de la combustion fossile liée à la mobilité avec la production locale du carburant solaire des véhicules électriques, sans stress pour le réseau avec une amélioration de l’économie de l’e-mobilité. Le marché est en phase d’émergence et regorge d’innovations avec une offre industrielle française. Des pionniers ont déjà commencé à explorer ce couplage. Ils ouvrent la voie pour accélérer le développement de ce modèle vertueux, décentralisé, moins carboné et plus durable.

Le couplage photovoltaïque et mobilité électrique au programme de la prochaine Université de l’Autoconsommation 2021

Ce combo gagnant pour le climat en émergence, est une opportunité à saisir par les élu-e-s locaux en l’intégrant dans la politique publique locale, afin de transitionner plus vite et plus fort. Libérez l’énergie solaire des territoires en la mettant au service de l’e-mobilité est une mesure efficace, rapide à mettre en œuvre, qui parle aux citoyens et aux décideurs économiques.

A noter que ce couplage gagnant sera au programme de la prochaine Université de l’Autoconsommation 2021 (21 & 22 septembre à Paris et en ligne). Lors de cet évènement seront dévoilés les résultats de l’étude qu’ENERPLAN a commandé à Yannick Perez professeur à Centrale Supélec, pour « franciser » l’étude japonaise « SolarEV City concept : Building the next urban power and mobility systems » qui a analysé la faisabilité et les avantages de la solarisation des bâtiments de 9 métropoles japonaises couplée avec la généralisation de la mobilité électrique. L’étude de Centrale Supélec pour ENERPLAN, sur PV & e-mobilité porte sur les métropoles de Lille, Nantes, Strasbourg, Lyon, Paris, Marseille, Bordeaux et Toulouse.