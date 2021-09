Top dÃ©part AO CRE5 : un webinaire Enerfip pour rÃ©pondre aux questions sur les bonus liÃ©s au financement participatif

En août dernier, les nouveaux cahiers des charges des Appels d’Offres CRE 5 sont rentrés en vigueur via une parution au JO européen. L’occasion pour Enerfip de proposer de nouveau un webinaire destiné à éclairer les porteurs de projet et les accompagner à la décision quant à l’option financement participatif.

Dès la fin de l’année 2020, Enerfip a travaillé au décryptage des futurs appels d’offres CRE 5 afin de proposer en février 2021 des webinaires explicatifs et didactique restituant ce long travail d’analyse.

Enerfip avait vu juste dans son analyse des Cahiers des Charges CRE5

Ces webinaires ont permis à plus de 350 personnes de prendre connaissances de l’évolution du mode opératoire du financement citoyen à venir dans ces appels d’offre, et d’apprécier l’intérêt et le potentiel de cette option. Cet été, les cahiers des charges CRE5 ont donc été entérinés. Il est désormais acté que tout ce qui a été proposé en premier intention sur les bonus du financement participatif a été validé lors des versions finales. Enerfip avait, dans son analyse et son travail, vu juste : les bonus de cette nouvelle mouture CRE5 s’avèrent très attractifs. Afin de résumer cette analyse Enerfip avait réalisé un « Guide AO CRE5 » toujours disponible sur le site d’Enerfip. (https://enerfip.fr/enerfip-vous-eclaire/cre5). Le webinaire du printemps 2021 est lui toujours en ligne.

Une session question / réponse lors d’un nouveau webinaire

En cette rentrée, Enerfip propose un nouveau webinaire le mardi 14 septembre 2021 à 11h pour les porteurs de projets réservé à une session de questions / réponses à propos de ces nouveaux cahiers des charges CRE5. Afin d’apporter des réponses les plus concrètes possibles, Enerfip s’engage à interroger la Commission de Régulation de l’Énergie pour toute question posée auquel elle ne pourrait répondre de manière immédiate, et à restituer ces réponses à destination de tous les porteurs de projets.

app.livestorm.co/enerfip/les-ao-cre-5-questionsreponses-sur-les-bonus-fip?type=detailed