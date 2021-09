Franziska Giffey, visite HPS Home Power Solutions, fournisseur de la 1Ã¨re centrale solaire-hydrogÃ¨ne domestique au monde

Franziska Giffey, présidente du Parti Social Démocrate allemand (SPD) à Berlin, et d’autres décideurs politiques ont rendu visite à l’entreprise technologique HPS Home Power Solutions GmbH (HPS) à Berlin-Adlershof. HPS est le fournisseur de Picea, la première centrale électrique hydrogène solaire au monde pour maisons unifamiliales et bifamiliales.

Est-il possible d’alimenter entièrement une maison en électricité produite à partir de panneaux solaires sur le toit, même en hiver ? Produire et utiliser de l’hydrogène en tant que particulier, utopie ou réalité ? Dans quelle mesure l’hydrogène vert est-il sûr dans le domicile? Ce ne sont là quelques-unes des questions abordées vendredi dernier par Zeyad Abul-Ella, Managing Directeur et co-fondateur de HPS, et par la délégation politique berlinoise. Au nom du personnel HPS, Ramona Jenkins, expert technique, a donné un aperçu du travail quotidien du département de développement de HPS. Franziska Giffey a été impressionné par les applications potentielles de l’hydrogène vert pour le stockage à long terme et la capacité d’innovation de HPS. Elle a également souligné l’importance du Picea pour la protection du climat au sein des habitations du secteur résidentiel privé.

“Nous sommes ravis d’avoir Franziska Giffey et sa délégation ici à HPS”, a déclaré le directeur général Zeyad Abul-Ella. “L’attention croissante accordée au HPS et au Picea nous montre vraiment que nous voulons tous faire progresser ensemble la protection du climat, basée sur des solutions innovantes. Dans ce contexte, Picea, notre centrale solaire-hydrogène, en est une car elle permet une alimentation électrique sans carbone, indépendante du réseau toute l’année ». Depuis le début de la production fin 2020, le système Picea a déjà été vendu à plus de 120 unités. Cette année, HPS a conclu des accords de partenariat avec le distributeur Energieinsel et la société de planification et de développement de projets Wohnwerke. HPS a remporté le Handelsblatt Energy Award 2020 et The smarter E Award 2021 pour ses réalisations, ses innovations et le développement de Picea. La société organise régulièrement des webinaires pour informer les parties intéressées des derniers développements de Picea. Le prochain webinaire aura lieu le 22 septembre 2021.