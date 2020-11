Tribune / Que le solaire europÃ©en se lÃ¨ve enfin !

Par Andre Langwost, Secrétaire Général du ESMC (European Solar Manufacturing Council)

«Je souhaite évoquer aujourd’hui avec vous la tragédie de « l’industrie solaire européenne »… Permettez-moi de m’inspirer du début du discours stimulant de Zurich prononcé par Sir Winston Churchill il y a près de 75 ans.

La tragédie d’aujourd’hui est que bien que l’Europe dispose d’énormes atouts dans la fabrication solaire européenne, beaucoup de gens considèrent cela comme une bataille perdue. Le contraire est vrai et nous devons comprendre le grand potentiel de valeur ajoutée, d’emplois mais aussi la vision d’un degré plus élevé d’indépendance énergétique et le fort potentiel du solaire made in Europe pour être l’épine dorsale d’une renaissance de l’industrie européenne, la construction sur une énergie rentable, résiliente et propre.

Mais dans le même discours, Churchill a également demandé plus de patriotisme européen. Pour de nombreux secteurs de l’industrie du futur, la Chine fournit un exemple dans la manière de stimuler la fabrication locale: soutien politique et accès facile aux capitaux. «Le temps peut être court. Nous devons commencer maintenant! » Le co-président de l’ESMC, le professeur Weber, déclare que la fenêtre d’opportunités pour ramener la fabrication solaire en Europe est limitée. Nous devons suivre les sages conseils de Churchill qui a exigé un leadership et un partenariat fort entre la France et l’Allemagne.

Nous devons inspirer en nous la recherche, la production industrielle et les chaînes de valeur. Les membres fondateurs de l’ESMC l’ont fait en suivant le conseil de Churchill de «former un Conseil de l’Europe» : notre quête. Maintenant, nous devons convaincre tout le monde. Lors du Forum franco-allemand de l’énergie, organisé le 3 novembre dernier, l’organisateur en a même fait un «triangle de Weimar» intégrant la Pologne. Pour la famille des énergies renouvelables, le CV est triste: la France et la Pologne voient leur chemin vers la neutralité climatique dans le nucléaire ancien ou nouveau et l’Allemagne veut de l’hydrogène vert via l’éolien offshore. Fausse Route.

Toutes les dernières publications pertinentes en matière de renouvelables ouvrent la voie au solaire PV, pour devenir le «nouveau roi des marchés mondiaux de l’électricité», comme l’a déclaré Fatih Birol de l’IEA. Maintenant, ce que nous devons faire, c’est l’intégrer dans nos modèles pour la future économie, nous devons y voir une chance pour la création de nouveaux emplois européens dans l’industrie, dans la recherche. Lorsque nous ne suivons que la ligne pour acheter le moins cher, nous payons plus à la fin de la journée. Le nouveau solaire européen doit «devenir le champion… » pour vivre et briller.

Par conséquent, je vous dis: « que le temps d’une aube solaire européenne est venu » !