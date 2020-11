Le BIPV Status Report 2020 est dÃ©sormais online

SUPSI (University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland) et le Becquerel Institute viennent d’annoncer que le «BIPV Status Report 2020» est désormais en ligne! Le rapport est un manuel pratique pour les parties prenantes des bâtiments solaires et traite de la situation du BIPV en Europe, y compris, entre autres:

• L’évolution du BIPV en 40 ans d’histoire

• Un aperçu des tendances de l’innovation

• Une base de données des produits BIPV

• Le statut et les perspectives du marché

• La compétitivité économique des solutions BIPV

• Exemples de bâtiments réels et leur analyse

Le rapport est gratuit et peut être téléchargé depuis la plateforme BIPV solarchitecture.ch.

solarchitecture.ch/wp-content/uploads/2020/11/201022_BIPV_web_V01.pdf