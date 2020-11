Mouvements de personnel Ã  lâ€™Ademe Occitanie : passage en revue

Suite à plusieurs départs, la Direction Régionale Occitanie de l’ADEME (l’Agence de la transition écologique) connaît quelques mouvements de personnel en cette fin d’année 2020. Présentation de cette restructuration.

Céline Vachey, Directrice régionale adjointe (Labège)

Suite au départ d’Eric Gouardes, Céline Vachey est nommée Directrice régionale adjointe depuis octobre 2020.

Après une première expérience au sein d’une agence régionale de l’environnement en tant que chargée de projets Energies Renouvelables, cette ingénieure de formation intègre l’ADEME Occitanie en 2001. Elle y occupe différents postes : Chargée de mission Energies renouvelables, Bâtiment et Approches Territoriales énergie-climat, Coordinatrice du pôle Energie et Territoires, Coordinatrice du pôle Transition Energétique. Ces expériences et sa connaissance du tissu local lui permettent aujourd’hui d’accéder au poste de Directrice régionale adjointe.

Ses missions : responsable du site de l’ADEME à Labège, supervision de l’activité du pôle Transition Energétique et manager référent pour les départements de l’Ariège, du Gers, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne.

Camille Fabre, Directeur régional délégué (Montpellier)

Suite au changement de fonction de Frédéric Guillot, Camille Fabre est nommé Directeur régional délégué en juillet 2020.

Après plusieurs expériences en tant que chargé d’études, ingénieur environnement ou encore Project leader au sein de différentes institutions et entreprises privées, Camille Fabre intègre la Direction régionale de l’ADEME Languedoc-Roussillon en 2002 en tant que chef de projets. En 2012, il est nommé représentant territorial de l’ADEME en Nouvelle-Calédonie. En 2016, il devient Directeur régional de l’ADEME en Corse où il encadre une dizaine de personnes. En juillet 2020, fort de ses différentes expériences et de son expertise métier, Camille prend le poste de Directeur régional délégué sur le site de Montpellier. Une belle opportunité qui lui permet de réintégrer sa région d’origine.

Ses missions : responsable du site de l’ADEME à Montpellier, supervision de l’activité du pôle Territoires durables et manager référent pour les départements du Gard, de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales, de la Lozère et de l’Aveyron.

Sandrine Carballes, Chargée de mission Economie Circulaire (Labège)

Suite au départ de Bertrand Véron, Sandrine Carballes prend le poste de Chargée de mission Economie Circulaire au sein de la Direction régionale ADEME Occitanie. Titulaire d’un doctorat en Economie et forte d’une première expérience d’enseignant-chercheur, elle intègre le siège de l’ADEME en tant qu’économiste expert au sein du service transports et mobilité. Sur ce nouveau poste en Occitanie qu’elle a intégré début octobre 2020, elle porte dorénavant l’offre de l’ADEME en matière d’économie circulaire auprès des cibles entreprises et collectivités dans le département du Gers et des Hautes-Pyrénées. Elle a également pour objectif d’accompagner, instruire et suivre les projets de financement en lien avec la stratégie de déploiement du Fonds Economie Circulaire, de promouvoir le référentiel économie circulaire ainsi que suivre, accompagner et évaluer les démarches territoriales intégrées du type Territoires Zéro Déchets Zéro Gaspillage (TZDZG) ou Territoires Economes en Ressources (TER).

Franck Chatelain, Responsable communication (Labège et Montpellier)

Suite au départ à la retraite d’Hubert Pscherer en juillet dernier, Franck Chatelain prend en charge la communication de l’ensemble de la région Occitanie. Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence, il connaît une première expérience en tant que chef de projet au sein d’une agence de communication événementielle. Il intègre l’ADEME en 1999 et prend en charge la communication de la zone ex Midi-Pyrénées. Hubert Pscherer, son homologue sur la zone ex Languedoc-Roussillon prenant sa retraite, Franck Chatelain couvre depuis juillet dernier l’ensemble du territoire de la région.

Ses missions : proposer une stratégie de communication, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions de communication appropriées (relations presse, éditions, événements, communication digitale…) auprès des différents publics de l’Agence.