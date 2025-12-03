TRIBUNE PPE : Â« La souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique franÃ§aise se jouera localement et pas dans un scÃ©nario unique Â»

Par RaphaÃ«l Goerens Directeur des salons Open Energies et Expobiogaz

La France vit aujourdâ€™hui un paradoxe Ã©nergÃ©tique. La PPE, censÃ©e donner enfin une trajectoire cohÃ©rente, se fait attendre. Le Premier ministre a rÃ©cemment annoncÃ© vouloir prendre des dÃ©cisions d’ici NoÃ«l : l’urgence est enfin reconnue. Dans le mÃªme temps, la StratÃ©gie FranÃ§aise pour lâ€™Energie et le Climat (SFEC) confie lâ€™essentiel de la transformation Ã©nergÃ©tique au secteur privÃ©, mais sans lui offrir la visibilitÃ© indispensable pour investir. RÃ©sultat : un pays figÃ© en attente dâ€™un cap nationalâ€¦ tandis que les territoires eux, avancent, expÃ©rimentent, innovent. Â OÃ¹ il y a danger dâ€™une vision monolithiqueÂ !

Il devient urgent de sortir de la fiction selon laquelle un modÃ¨le unique pourrait organiser toute la transition Ã©nergÃ©tique du pays. Les dÃ©bats nationaux cherchent parfois LA solution miracle, LE scÃ©nario idÃ©al, LA filiÃ¨re prioritaire, LE modÃ¨le dominant. Câ€™est une erreur stratÃ©gique. La rÃ©alitÃ© est moins confortable : les ressources varient dâ€™un territoire Ã lâ€™autre ; les rÃ©seaux nâ€™ont pas les mÃªmes caractÃ©ristiques et capacitÃ©s ; les besoins varient selon les usages ; les contraintes agricoles ne sont pas comparables ; les rÃ©seaux nÃ©cessitent des investissementsâ€¦

Imaginer que la transition se rÃ©sume Ã une trajectoire unique, câ€™est ignorer ce que le terrain sait dÃ©jÃ : lâ€™Ã©nergie est territoriale par nature. La PPE doit donc devenir un cadre stable, qui sÃ©curise et oriente. Elle ne doit en aucun cas devenir une doctrine. Aujourdâ€™hui, la France a besoin dâ€™un cadre, pas dâ€™un carcan.

Les territoires montrent dÃ©jÃ la voie

La filiÃ¨re biogaz en apporte une dÃ©monstration trÃ¨s claire. MalgrÃ© les Ã©volutions rÃ©glementaires rÃ©centes, malgrÃ© une gouvernance du marchÃ© encore en transition, malgrÃ© des signaux contradictoires, la production augmente : +27 % en 2024, plus de 700 sites injecteurs, dont une majoritÃ©, sont agricoles. Câ€™est simple : Le biogaz avance parce quâ€™il est utile. Utile pour les agriculteurs, utile pour les territoires, utile pour la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique. Ses innovations (pyrogazÃ©ification, gazÃ©ification hydrothermale, valorisation du COâ‚‚ biogÃ©nique) ne sont pas des expÃ©rimentations en laboratoire mais sont des rÃ©ponses directes Ã des contraintes locales. LÃ oÃ¹ lâ€™Ã©lectrification atteint ses limites, oÃ¹ les rÃ©seaux saturent, oÃ¹ les dÃ©chets doivent Ãªtre valorisÃ©s, le biogaz apporte une solution concrÃ¨te.

Prenons des exemples concrets : le Grand Est, premiÃ¨re rÃ©gion franÃ§aise pour lâ€™injection et la production de biomÃ©thane, illustre parfaitement la maniÃ¨re dont un territoire structurÃ© peut accÃ©lÃ©rer sa transition Ã©nergÃ©tique. En Bretagne, la mÃ©thanisation agricole sâ€™est imposÃ©e comme un levier majeur dâ€™autonomie et de valorisation locale, soutenu par un tissu dâ€™exploitations trÃ¨s actives. En Occitanie, lâ€™articulation entre solaire, biomÃ©thane et rÃ©seaux de chaleur renouvelable montre quâ€™une stratÃ©gie multi-Ã©nergies peut pleinement sâ€™adapter aux rÃ©alitÃ©s du terrain. Des preuves quâ€™une transition Ã©nergÃ©tique efficace naÃ®t dâ€™abord de solutions locales adaptÃ©es, avant dâ€™Ãªtre nationale.

Cette dynamique se traduit par des ambitions fortes : la filiÃ¨re vise 60 TWh de biomÃ©thane en 2030 et au moins 100 TWh en 2035, bien au-delÃ des objectifs actuels de la PPE3 (44 TWh et 79 TWh). PrÃ¨s de 1000 projets, reprÃ©sentant 15,4 TWh de capacitÃ©, sont en attente de raccordement : un potentiel prÃªt Ã se dÃ©ployer si le cadre rÃ©glementaire le permet.

Produire ne suffit plus : place Ã la gestion intelligente du systÃ¨me

La filiÃ¨re photovoltaÃ¯que illustre lâ€™autre moitiÃ© du dÃ©fi. Produire, nous savons faire. Le photovoltaÃ¯que est mature, compÃ©titif, dÃ©ployÃ©. Mais la transition nâ€™est plus un sujet de production. Le vrai dÃ©fi est ailleurs : stocker ; lisser ; piloter ; Ã©viter les congestions ; orchestrer la consommationâ€¦

Câ€™est prÃ©cisÃ©ment ces sujets qui conditionneront les annÃ©es 2026â€“2030. Ce nâ€™est pas un hasard si le SER (Syndicat des Ã©nergies renouvelables) a crÃ©Ã© en 2025 une commission dÃ©diÃ©e Ã la flexibilitÃ© : lâ€™enjeu dÃ©passe largement le solaire. Câ€™est la capacitÃ© de tout le systÃ¨me Ã©nergÃ©tique Ã absorber, synchroniser et sÃ©curiser les flux dâ€™Ã©nergie qui se joue maintenant.

Lâ€™annonce par lâ€™ADEME, lors du CongrÃ¨s des Maires le 18 novembre dernier, de la crÃ©ation dâ€™un Observatoire national de lâ€™agrivoltaÃ¯sme va dans ce sens : comprendre, accompagner et structurer des pratiques Ã©nergÃ©tiques qui naissent dâ€™abord sur le terrain, au croisement de lâ€™agriculture et du photovoltaÃ¯que.

Ce que la PPE doit enfin assumer

Lâ€™enjeu nâ€™est pas de choisir entre gaz renouvelable, photovoltaÃ¯que, flexibilitÃ© ou stockage. Lâ€™enjeu est de reconnaÃ®tre que la transition franÃ§aise nâ€™aura pas un centre, mais une mosaÃ¯que de noyaux locaux, sectoriels, agricoles, industriels.

La PPE doit donner de la visibilitÃ© ; sÃ©curiser les investissements ; structurer les coopÃ©rations ; reconnaÃ®tre la diversitÃ© des solutions ; accepter lâ€™hybridation comme principe ; sortir du rÃ©flexe de hiÃ©rarchiser les technologies.

La France dispose de technologies matures, dâ€™acteurs engagÃ©s, de centaines de projets locaux qui fonctionnent dÃ©jÃ . La transition est en marche : elle a simplement besoin quâ€™on arrÃªte de la ralentir par crainte de la complexitÃ©.Â Le rÃ´le de lâ€™Ã‰tat nâ€™est pas de simplifier la rÃ©alitÃ© pour quâ€™elle rentre dans des cases. Le rÃ´le de lâ€™Ã‰tat est dâ€™accepter cette complexitÃ© pour crÃ©er un cadre stable, lisible et durable. La transition Ã©nergÃ©tique ne se dÃ©crÃ¨te pas : elle se construit, brique par brique, territoire par territoire. Et, aujourdâ€™hui, ce sont ces territoires qui tiennent le pays en mouvement.