Major’Fret, un bâtiment à vocation environnementale vertueuse doté d’une toiture solaire à Caluire-et-Cuire

Le Groupe MAÏA est engagé dans le développement des énergies décarbonées. Les filiales Immobilier et Energie du Groupe répondent à cet enjeu en réalisant des projets sur mesure qui intègrent, dès la phase études, des solutions énergétiques. Selon les besoins et les possibilités, plusieurs scénarios sont proposés aux acquéreurs qui choisissent la solution la plus adaptée à leurs modèles économiques d’investissement. Concernant les programmes immobiliers, et afin de maîtriser le coût énergétique des bâtiments, Maïa Immobilier, via la société Maïa Energie, est en capacité de proposer des solutions de géothermie (sur sondes ou sur nappes) et/ou de solaire à ses clients.

Le projet Major’Fret – ancienne usine de production des voitures Majorette réhabilitée par Maïa Immobilier depuis janvier 2025 – est raccordé au réseau de chaleur urbain de la ville de Caluire-et-Cuire. Cette solution technique et la réhabilitation environnementale vertueuse de cet entrepôt de 8 800 m², améliorent la capacité énergétique de ce bâtiment historique.

En complément, le maître d’ouvrage donne un usage à la toiture en installant une centrale solaire qui produira de l’énergie. L’investisseur a choisi de louer la toiture à Maïa Energie via un bail emphytéotique de 20 ans. L’analyse, l’étude, l’installation et l’exploitation de cette centrale, sont donc entièrement réalisées et financièrement portées par Maïa Energie. Ce programme vise la certification BREEAM (niveau excellent) qui évalue la performance environnementale d’un bâtiment en tenant compte de plusieurs critères (performance énergétique, gestion de l’eau, émissions de gaz à effet de serre, ..).

Encadré

L’installation en chiffres

• 974 panneaux photovoltaïques en toiture

• 3 400 m² de surface

• Production / puissance : 460 Wc/panneau

• 440 kWc puissance totale

• Production annuelle : 484 MWh

• Etudes : 2ème semestre 2024

• Installation : octobre à décembre 2025

• Livraison de la centrale : 1er trimestre 2026