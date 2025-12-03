TCL SunPower Global lance sa nouvelle solution de stockage d’énergie domestique clé en main

TCL SunPower Global lance en France son nouveau système de stockage d’énergie domestique tout-en-un de la marque SunPower : une solution qui transforme chaque maison en centrale électrique autonome en réunissant production, stockage et pilotage de l’énergie.

Entièrement compatible avec les panneaux solaires SunPower et pilotable via l’application mobile, cette nouvelle solution permet aux propriétaires de maximiser très simplement leur autoconsommation et de prendre en main leur destin énergétique. L’un des défis majeurs du photovoltaïque résidentiel ? Consommer l’électricité produite, lorsqu’on en a besoin. Le nouveau système de stockage d’énergie SunPower apporte une réponse concrète : il stocke automatiquement l’électricité solaire produite en excédent pour la restituer au moment optimal – en soirée et la nuit, pendant les heures pleines, ou même en cas de coupure de réseau. Résultat : un taux d’autoconsommation pouvant atteindre 80%.

Solaire et stockage : SunPower réunit enfin les deux dans une solution unifiée

Composé de panneaux solaires, d’une batterie, d’un onduleur et d’un contrôleur d’énergie, le système est entièrement pilotable via l’application SunPower. Les propriétaires peuvent ainsi suivre en temps réel leur production, leur consommation et leurs économies, tout en optimisant leur autonomie énergétique. Un écosystème complet et unifié qui rend l’autoconsommation solaire accessible à tous. « Le marché français de l’autoconsommation solaire est en plein essor, et nous y répondons avec une solution simple et performante », déclare Steven Beaufrère, directeur France de TCL SunPower Global. « Notre système de stockage offre le meilleur rapport qualité-prix du marché et permet, grâce à la batterie de consommer sa propre énergie lorsqu’on en a besoin – le soir, la nuit, lors des pics tarifaires. C’est aussi un argument de vente fort pour nos partenaires installateurs : une marque de confiance, un système complet et un seul interlocuteur de référence.”

Encadrés

Un système évolutif conçu pour simplifier l’installation et s’adapter à tous les besoins

Le système de stockage SunPower repose sur des batteries modulaires de 5 kWh empilables : les propriétaires peuvent commencer avec une capacité minimale (10 kWh) et augmenter progressivement jusqu’à 30 kWh selon l’évolution de leurs besoins énergétiques.

En vedette à Energaia

Disponible chez cinq distributeurs agréés : Alliantz, Ecostal, Génélios, Ned et Voltanéo, le nouveau système de stockage sera présenté en avant-première lors du salon EnerGaïa 2025, rendez-vous incontournable du secteur des énergies renouvelables, qui se tiendra à Montpellier les 10 et 11 décembre. Le produit sera exposé sur les stands des distributeurs partenaires Alliantz (Hall A6, stand C04), Ecostal (Hall B2, stand E12 + Ext B2-02) et Voltanéo (Hall B2, stand D10).