Tribune / Â« Opposer nuclÃ©aire et renouvelable va nous emmener dans le mur Â» signÃ©e par un collectif

En rÃ©ponse Ã une tribune publiÃ©e dans Â«Â le FigaroÂ Â», des chercheurs et experts en politiques Ã©nergÃ©tiques le rÃ©affirmentÂ : taper sur le solaire et lâ€™Ã©olien pour prÃ´ner la relance du nuclÃ©aire ne peut que prolonger notre dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles.

Des Ã©lus et personnalitÃ©s, parmi lesquelles FranÃ§ois-Xavier Bellamy, Alexandre Jardin, David Lisnard et Robert MÃ©nard, ont dansÂ une tribuneÂ du 12 aoÃ»t, publiÃ©e dans Â«Â le FigaroÂ Â», appelÃ© Ã bloquer la Programmation pluriannuelle de lâ€™Energie (PPE3). Elle prÃ©pareraitÂ Â«Â un doublementÂ Â»Â des factures dâ€™Ã©lectricitÃ© et uneÂ Â«Â condamnation Ã mortÂ Â»Â de lâ€™Ã©conomie franÃ§aise. Ce procÃ¨s est fondÃ© sur des chiffres inexacts et tronquÃ©s, mais surtout il occulte un point essentielÂ : le pire serait de ne rien faire. Reporter les investissements indispensables condamnerait notre pays Ã une dÃ©pendance accrue aux Ã©nergies fossiles importÃ©es, avec Ã la clÃ© une facture bien plus lourde pour les mÃ©nages et les entreprises et une dÃ©rive climatique encore plus sÃ©vÃ¨re.

Les auteurs de la tribune brandissent le spectre dâ€™un coÃ»tÂ Â«Â de 300 milliards dâ€™eurosÂ Â»Â pour justifier lâ€™abandon de la PPE3 mais ne semblent pas comprendre de quoi ils parlent exactement. En effet, une bonne partie de ces investissements sont vitaux pour Ã©lectrifier lâ€™Ã©conomie que les auteurs de la tribune eux-mÃªmes soutiennent. Ce chiffrage est, Ã lâ€™origine, une addition rÃ©alisÃ©e par le dÃ©putÃ© RN Jean-Philippe TanguyÂ : il a ajoutÃ© aux investissements nÃ©cessaires Ã la mise Ã jour du rÃ©seau Ã©lectrique franÃ§ais vieillissant et Ã son adaptation au changement climatique (faire que les rÃ©seaux rÃ©sistent par exemple aux chaleurs accrues), une estimation grossiÃ¨rement fausse de la charge de soutien aux Ã©nergies renouvelables. Il lâ€™estime bien au-delÃ de 100 milliards dâ€™euros alors que la Commission de RÃ©gulation de lâ€™Energie, elle, la situe, dans son scÃ©nario mÃ©dian, Ã 65 milliards dâ€™euros en tout, rÃ©partis chaque annÃ©e jusquâ€™en 2060â€¦ Et dans le mÃªme temps les auteurs nâ€™Ã©voquent jamais la facture de 50 Ã 70 milliards dâ€™euros dâ€™Ã©nergies fossiles importÃ©es que les FranÃ§ais paient chaque annÃ©e Ã des pays dont certains ne sont pas vraiment des alliÃ©sâ€¦

Cette tribune reconnaÃ®t Ã demi-mot que le prix de gros de lâ€™Ã©lectricitÃ© sâ€™effondre quand la production renouvelable augmenteâ€¦ câ€™est justement ce qui protÃ¨ge les consommateurs. En 2022, en pleine crise gaziÃ¨re aggravÃ©e par des arrÃªts massifs des rÃ©acteurs nuclÃ©aires, lâ€™Ã©olien et le solaire ont permis de rÃ©duire la dÃ©pendance aux centrales fossiles, limitant la hausse des prix. Par ailleurs France Renouvelables souligne que les producteurs dâ€™ENR ont reversÃ© 16,5 milliards dâ€™euros Ã lâ€™Etat et aux consommateurs entre 2021 et 2023, compensant en partie les aides perÃ§ues sur la dÃ©cennie.

Oui, les auteurs de cette tribune ont raisonÂ : 22Â % des FranÃ§ais sont Ã dÃ©couvert dÃ¨s le 15 du mois et plus de 50Â % finissent dans le rouge. Oui, les dÃ©faillances dâ€™entreprises atteignent un record depuis quinze ans. Mais bloquer la transition, câ€™est accepter que ces chiffres empirentÂ : sans nouveaux moyens de production dÃ©carbonÃ©s et compÃ©titifs, la France sera contrainte de continuer Ã Ãªtre soumise Ã la volatilitÃ© du gaz et du pÃ©trole via ses importations. Les crises de 2022 et 2023 ont montrÃ© que le coÃ»t social de lâ€™inaction dÃ©passe de loin celui de la PPE3.

Le pire des scÃ©narios serait de figer notre systÃ¨me Ã©nergÃ©tique

Â

Opposer nuclÃ©aire et ENR ne sert Ã rien. Oui, le nuclÃ©aire peut Ãªtre une solution pour rÃ©duire les Ã©missions de gaz Ã effet de serre mais ses dÃ©fenseurs oublient de prÃ©senter sa faiblesseÂ : son coÃ»t.Â Investir dans une centrale EPR moderne coÃ»te six fois plus cher au kW que pour nos centrales historiques, selon la Cour des Comptes. Ainsi, le renouvellement intÃ©gral Ã lâ€™Ã©quivalent de notre parc nuclÃ©aire vieillissant coÃ»tera des centaines de milliards dâ€™argent public sans compter les financements associÃ©s de la filiÃ¨re amont et aval du combustible nuclÃ©aire. Cette PPE3 Ã©voque ainsi le lancement de quatorze EPR sans aucun devis solidement Ã©tabli alors que le projet de SizeWell C en Angleterre est annoncÃ© Ã plus de 100 milliards dâ€™euros pour deux EPR par le Â«Â Financial TimesÂ Â» (soit 700 Mds dâ€™euros pour quatorze EPR) â€¦

Pour rappel, le coÃ»t des panneaux solaires a baissÃ© de 90Â % depuis 2010, celui des Ã©oliennes terrestres de 50Â % et des batteries de 90Â % en dix ans. Le problÃ¨me dâ€™intermittence tant reprochÃ© aux renouvelables appartiendra bientÃ´t au passÃ©Â : en Californie, les capacitÃ©s de stockage des batteries compensent le manque dâ€™ensoleillement ou de vent et ouvrent la voie Ã une nouvelle rÃ©volution Ã©nergÃ©tique. Dans ce contexte, on voit mal comment lâ€™investissement massif dans le nuclÃ©aire peut faire baisser la facture des FranÃ§ais. Lâ€™intÃ©gration progressive des ENR, couplÃ©e au stockage et Ã la gestion intelligente du rÃ©seau, est la seule voie pour maintenir la sÃ©curitÃ© dâ€™approvisionnement et limiter la hausse de la facture Ã long terme.

Le pire des scÃ©narios serait de cÃ©der Ã la peur et de figer notre systÃ¨me Ã©nergÃ©tique. Ce serait prolonger la dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles importÃ©es, exposer les mÃ©nages Ã de nouvelles flambÃ©es tarifaires, priver nos entreprises de lâ€™Ã©lectricitÃ© bon marchÃ© nÃ©cessaire Ã leur compÃ©titivitÃ©, rater lâ€™opportunitÃ© de crÃ©er des milliers dâ€™emplois dans les filiÃ¨res industrielles de la transition et ne pas contribuer Ã la lutte contre le changement climatique. Pour Ã©viter cette catastrophe, la prioritÃ© doit Ãªtre donnÃ©e aux projets prÃ©sentant un triple bÃ©nÃ©ficeÂ : Ã©conomique, Ã©cologique et social. Pour cela, il faut investir dans lâ€™Ã©lectrification des usages, le stockage, la flexibilitÃ© et les rÃ©seaux.

Le dÃ©bat Ã©nergÃ©tique ne peut pas se rÃ©duire Ã un affrontement de slogans. La PPE3 nâ€™est pas un Â«Â hold-upÂ Â» mais un plan perfectible qui doit Ãªtre discutÃ©, amendÃ©, sÃ©curisÃ©. Le vrai hold-up serait de priver la France de sa transition Ã©nergÃ©tique, en condamnant les mÃ©nages et les entreprises Ã subir encore et toujours la tyrannie des marchÃ©s fossiles. Câ€™est lâ€™inaction, pas lâ€™action, qui prÃ©parerait la crise sociale la plus grave.

SignatairesÂ :