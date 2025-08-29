Arkolia lance un Appel Ã  Candidatures pour son prochain Bootcamp ALPHA INNOVATION les 15 et 16 octobre 2025 !

Arkolia invite les startups innovantes Ã venir confronter et enrichir leurs idÃ©es au sein dâ€™Alpha Innovation, un Ã©cosystÃ¨me unique conÃ§u pour favoriser lâ€™expÃ©rimentation et les collaborations au service de la transition Ã©nergÃ©tique et climatique. Aux startups de pointe dans le domaine de lâ€™Ã©nergie, des technologies durables ou des services numÃ©riques, Arkolia propose dâ€™intÃ©grer son prochain Bootcamp les 15 et 16 octobre prochains au sein du siÃ¨ge Arkolia de Mauguio (34). Une opportunitÃ© unique de dÃ©velopper les innovations qui composeront le panorama Ã©nergÃ©tique de demain !

Â

Dans un contexte de transformation profonde du secteur de lâ€™Ã©nergie, Arkolia poursuit le dÃ©ploiement de son programme structurant Alpha Innovation, avec lâ€™ambition de connecter son cÅ“ur de mÃ©tier et son expertise dans les Ã©nergies renouvelables Ã lâ€™innovation des startups. Durant ce Bootcamp de deux jours, les startups auront lâ€™opportunitÃ© de :

- Pitcher leur solution devant les experts dâ€™Arkolia et de lâ€™Ã©cosystÃ¨me du programme.

- Participer Ã des ateliers techniques et de co-dÃ©veloppement.

- Challenger leur modÃ¨le Ã©conomique via la mise en place dâ€™un accompagnement individuel pouvant se poursuivre au-delÃ du Bootcamp (mentorat).

- Co-construire les feuilles de route pour des POC ou pilotes.

- AccÃ©der Ã un rÃ©seau de partenaires et clients potentiels.

APPEL Ã€ CANDIDATURES BOOTCAMP ALPHA INNOVATION les 15 & 16 oct. 2025

Postulez en ligne jusquâ€™au vendredi 19 septembre 2025

arkolia.com/fr/alpha-innovation