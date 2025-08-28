AXIAN Energy et SIKA Capital annoncent la construction de 4 centrales solaires au BÃ©nin

AXIAN Energy, acteur panafricain dans le domaine des Ã©nergies renouvelables et dÃ©veloppeur de projets Ã fort impact, et son partenaire SIKA Capital, dÃ©veloppeur et investisseur africain dÃ©diÃ© Ã la production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir de sources d’Ã©nergie renouvelables, annoncent le lancement d’un projet de construction de quatre centrales solaires au BÃ©nin. Un projet transformateur pour l’avenir Ã©nergÃ©tique du BÃ©ninÂ !

Cette opÃ©ration d’AXIAN Energy au BÃ©nin est la premiÃ¨re pour le groupe dans le pays. Cela reprÃ©sente une nouvelle Ã©tape dans son engagement Ã favoriser une transition Ã©nergÃ©tique inclusive Ã travers l’Afrique. Le projet consiste en la construction de quatre centrales solaires stratÃ©giquement situÃ©es Ã travers le pays : Bohicon, Parakou, Djougou et Natitingou. Â« Ce projet reprÃ©sente une Ã©tape dÃ©cisive pour le BÃ©nin et pour notre ambition commune : rendre les Ã©nergies renouvelables accessibles au plus grand nombre. Aux cÃ´tÃ©s de Sika Capital et des autoritÃ©s bÃ©ninoises, nous Å“uvrerons Ã la rÃ©alisation de ce projet majeur qui posera les bases d’un avenir Ã©nergÃ©tique plus inclusif et rÃ©silient pour le pays. Â» confie Benjamin Memmi, PDG d’AXIAN Energy.

Un investissement stratÃ©gique favorisant lâ€™inclusion Ã©nergÃ©tique en Afrique de lâ€™Ouest

D’une capacitÃ© totale deÂ 50 MWc, les centrales fourniront de l’Ã©lectricitÃ© propre Ã l’Ã©quivalent deÂ 50 000 foyers, contribuant directement Ã l’objectif national du BÃ©nin d’atteindreÂ 30% d’Ã©nergies renouvelables dans le mix Ã©nergÃ©tique d’ici 2030. ReprÃ©sentant un investissement total deÂ 45 millions dâ€™euros, le projet est soutenu par une solide alliance dâ€™acteurs publics et privÃ©s engagÃ©s dans le dÃ©veloppement dâ€™infrastructures Ã©nergÃ©tiques durables en Afrique.

Le financement de 35 millions d’euros sera assurÃ© par deux institutions financiÃ¨res de dÃ©veloppement de premier plan, soulignant Ã la fois la soliditÃ© du projet et son impact attendu sur le dÃ©veloppement Ã©conomique et social du pays.

L’initiative est menÃ©e en Ã©troite collaboration avec les autoritÃ©s bÃ©ninoises et les opÃ©rateurs du secteur de l’Ã©nergie. La SBPE (SociÃ©tÃ© BÃ©ninoise de Production d’Ã‰lectricitÃ©) et la SBEE (SociÃ©tÃ© BÃ©ninoise d’Ã‰nergie Ã‰lectrique) joueront un rÃ´le central dans l’intÃ©gration de l’Ã©lectricitÃ© produite dans le rÃ©seau national.

Le solaire parmi les prioritÃ©s Ã©conomiques du BÃ©nin

Le ministÃ¨re de lâ€™Ã‰nergie, de lâ€™Eau et des Mines et le ministÃ¨re de lâ€™Ã‰conomie et des Finances soutiennent activement le projet, garantissant ainsi son alignement total sur les prioritÃ©s Ã©nergÃ©tiques du BÃ©nin. Â« AprÃ¨s cinq annÃ©es de prÃ©paration en Ã©troite collaboration avec le Gouvernement du BÃ©nin, les autoritÃ©s locales et les communautÃ©s de Bohicon, Parakou, Djougou et Natitingou, nous sommes fiers dâ€™annoncer que SIKA va devenir le premier producteur indÃ©pendant dâ€™Ã©lectricitÃ© Ã base dâ€™Ã©nergie renouvelable au BÃ©nin. Ce projet dÃ©montre l’attractivitÃ© du BÃ©nin pour les investissements en infrastructures. Nous sommes ravis de collaborer avec AXIAN Energy sur ce projet visant Ã dÃ©velopper quatre centrales solaires qui alimenteront en Ã©lectricitÃ© plus de 50Â 000 foyers, tout en soutenant l’ambition du BÃ©nin de dÃ©velopper sa production d’Ã©nergies renouvelablesÂ Â» conclut TchÃ¨gnon Amoussou, PrÃ©sident de SIKA Capital.

Quid d’AXIAN EnergyÂ ?

AXIAN Energy, division Ã‰nergie du groupe AXIAN, est un dÃ©veloppeur panafricain de projets d’Ã©nergies renouvelables Ã grande Ã©chelle. Sa double mission est de favoriser l’innovation dans les Ã©nergies renouvelables et de promouvoir l’inclusion Ã©nergÃ©tique sur le continent africain. AXIAN Energy est prÃ©sent dans neuf pays africains via ses filialesÂ : NEA, WeLight, CGHV, JOVENA et EYDON. L’entreprise dispose d’un portefeuille de capacitÃ©s renouvelables de 183Â MW et d’un pipeline de 800Â MW. Elle vise une capacitÃ© installÃ©e de plus de 1Â GW d’ici 2030. Avec une vaste expÃ©rience, une Ã©quipe de plus de 800 employÃ©s et une forte prÃ©sence Ã travers l’Afrique, AXIAN Energy est un partenaire de confiance pour le dÃ©veloppement de projets d’Ã©nergie renouvelable Ã grande Ã©chelle.