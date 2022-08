Tribune/ Le temps est venu de rÃ©vÃ©ler le potentiel de la chaleur solaire par Richard Loyen, DÃ©lÃ©guÃ© gÃ©nÃ©ral Enerplan

La rentrée se prépare, après un été 2022 marqué par les vagues de canicule, la sécheresse, les méga-feux et les orages tempétueux. Les effets du bouleversement climatique sont plus tangibles cette année. La prise de conscience que nous devons collectivement agir pour abaisser rapidement et fortement nos émissions de CO2, progresserait.

Pour passer à l’acte de la décarbonation, la motivation écologique est renforcée par la crise énergétique et son effet inflationniste, avec un prix du gaz en Europe qui flirte avec les 300 €/MWh ces derniers jours. Si l’on peut espérer qu’il redescende de ce niveau stratosphérique, il est acquis que l’ancien monde où notre confort carboné s’achetait à 25 €/MWh est derrière nous. Ce bouleversement de l’équation économique où la chaleur solaire devient compétitive face à celle issue de la combustion d’énergie fossile, ouvre de grandes perspectives au développement du solaire thermique collectif afin de répondre aux besoins des campings, immeubles, quartiers, fermes et usines, à un coût maîtrisé avec une ressource locale partout disponible.

Pour passer à l’acte de la décarbonation grâce à la chaleur solaire, l’ADEME vous aide avec le fonds chaleur. Des collectivités locales se mobilisent pour faire émerger des projets. Et la communauté SOCOL fait progresser la filière, pour une chaleur solaire collective performante et durable grâce à des installations bien conçues, mises en œuvre et exploitées par des professionnels engagés. Le temps est venu de révéler le potentiel de la chaleur solaire, en faisant grandir la filière pour répondre aux besoins croissants, et en innovant dans les domaines du stockage et de l’hybridation des technologies.