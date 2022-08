Fin de lâ€™aventure du drone solaire Zephyr-8 solaire aprÃ¨s un vol record de 64 jours au-dessus des Etats-Unis

Certains y verront le verre à moitié vide, l’autre à moitié plein. L’info tombée sur les télescripteurs le 24 août 2022 annonce le crash de Zéphyr-8, le drone propulsé à l’énergie solaire conçu par Airbus, après 64 jours de vol. Reste que ces plus de neuf semaines au-dessus des nuages marquent un nouveau record de durée de vol pour un avion sans pilote. Il s’agit même de plus du double du record précédent pour un aéronef sans pilote. Encourageant !

Mais que s’est-il donc passé pour que ce drone autonome finisse par mordre la poussière des ergs de l’Amérique de l’Ouest ? Le drone a «connu des événements qui ont mené à sa fin imprévue» au-dessus du site d’essais Yuma Proving Ground dans le désert de l’Arizona, a déclaré mardi dans un communiqué le commandement de l’armée américaine en charge du développement des équipements militaires. Le communiqué ne fournit pas davantage de détails, mais le site spécialisé Simple Flying, qui suit des données de vol, a affirmé que le drone volait en effectuant des trajets en forme de «S» au-dessus du sud-ouest des Etats-Unis à 15 km d’altitude, quand il a soudainement chuté à haute vitesse avant de s’arrêter complètement.

Avec une envergure de 25 mètres et un poids de seulement 75 kg, le Zephyr était situé durant l’ensemble de son vol dans la stratosphère, testant ainsi ses capacités à collecter et à transmettre des données et à être piloté via satellite, selon l’armée américaine et Airbus. Le constructeur a qualifié le vol d’«expérience précieuse» pour ses objectifs de vols d’endurance. Le drone aura le potentiel à terme de servir de «HAPS», soit «plateforme de haute altitude». Un tel appareil peut rester à des altitudes élevées pour de longues périodes, fournissant des services de communication à haut débit pour des zones isolées au sol.