Reportage/Corsica Sole : solaire et stockage, duo de choc

De sa spécificité originelle mâtinée d’insularité, la société Corse, bien nommée Corsica Sole, a en tiré des compétences plurielles et des aptitudes singulières. Au-delà de son expertise dans le solaire, sur une île ensoleillée plus de trois cents jours par an, Corsica Sole a été parmi les premières en France à proposer des solutions de stockage. Sur les terres éloignées des continents, les fragilités intrinsèques des réseaux amènent à trouver des solutions de stabilité. Quand la contrainte pousse à l’innovation ! Stratégie d’une entreprise qui a su se diversifier dans l’implantation de batteries en France et !

A l’heure des commencements il y a treize ans, Corsica Sole avait pour ambition de devenir un acteur majeur du photovoltaïque sur l’Ile de Beauté. Nous étions alors en pleine explosion du photovoltaïque. L’entreprise fondée par Paul Antoniotti et Michael Coudyser, deux ingénieurs imprégnés de corsitude, s’emploie à faire fleurir des centrales solaires dans le maquis avec toujours un profond respect de la chose environnementale. On n’abime pas ce que l’on vénère par-dessus tout. Et la mission a été plus que réussie. Corsica Sole est ainsi devenue le premier producteur d’énergie solaire indépendant de Corse. Un vrai succès !

Experts ès stockage

Mais l’activité de Corsica Sole ne se résume pas seulement au développement de parcs solaires en Corse. L’entreprise a su se diversifier, étoffer ses savoir-faire. Question de contraintes techniques. Et pour cause ! Depuis 2015, le seuil des 30% d’énergies renouvelables a été atteint dans le mix énergétique corse. Cela signifie que les parcs solaires développés après cette date ont été obligés de se doter d’unités de stockage. Les appels d’offres de la CRE sont allés en ce sens. Corsica Sole s’est alors parfaitement adaptée à cette nouvelle prérogative devenant par la même expertes ès technologies de stockage lithium ion travaillant avec LG, Samsung ou encore Tesla. « Il est vrai que par ce biais de l’obligation de stockage, nous sommes devenus des spécialistes du lissage de l’intermittence et de la régulation de fréquence à la milliseconde. Jusqu’à devenir des acteurs à part entière et reconnus du stockage de l’énergie notamment grâce à notre logiciel d’Energie Management System (EMS). Nous disposons de la double compétence : informatique digitale et énergétique solaire. En route vers le 100% renouvelable » précise Michael Coudyser, directeur général de l’entreprise.

La plus grande centrale de stockage d’Europe : 100 MWh

Après avoir parsemé l’Ile de Beauté de centrales solaires et dès 2015, Corsica Sole a exporté son savoir-faire dans les îles, notamment, et sur le continent, toujours avec cette double casquette solaire et stockage. Parfois pour faire du solaire seul, parfois pour implanter uniquement du stockage et parfois un couplage des deux. La force de la synergie technologique ! Corsica Sole développe et exploite désormais des projets sur l’ensemble du territoire français, du Nord au Sud, et possède des bureaux à Paris, Bastia, Bordeaux, Marseille, ainsi qu’en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à la Réunion, pour être au plus près du terrain. A fin 2022, l’entreprise affichera au compteur 100 MWc de solaire installés et de substantielles capacités en matière de stockage de l’ordre de 150 MWh. Il faut dire que Corsica Sole est en train de construire en Belgique la plus grande centrale de stockage d’énergie d’Europe. Mise en service durant cet été 2022, la centrale de 100 MWh participera à la stabilité du réseau et de la plaque électrique européens. Avec ce projet, la société corse change d’échelle et devient l’un des leaders européens du secteur ! « Pour notre activité stockage, nous visons clairement le monde entier » assure ainsi le fondateur de l’entreprise qui a levé des fonds conséquents au printemps dernier auprès de Mirova, l’affilié de Natixis Investment Managers dédié à l’investissement durable. Une manne financière de près de 80 millions d’euros qui permettra d’atteindre l’objectif 2028 du GW installé réparti à parité entre 500 MWc solaire et 500 MWh stockage. Des ambitions réalistes pour cet entreprise spécialiste du sol en stock !

Encadré

Et DriveEco de devenir un opérateur de recharge électrique !

Filiale de Corsica Sole, la société Driveco est une start-up née d’une expérience et d’un programme de R&D entre 2010 et 2016 avec le CEA et l’INES autour d’un concept de mobilité solaire : le parasol solaire couplé à des batteries pour rouler décarboné sur les routes de Corse à toute heure du jour et de la nuit. Deux exemplaires de ce concept innovant ont ainsi vu le jour du côté de Bastia. Deux phares technologiques pour imposer l’idée d’une mobilité propre. En 2016, le process entre en phase commerciale. A cette époque et s’appuyant sur ces travaux de recherche, Driveco développe d’autres projets commerciaux plus globaux fondés sur la complétude des composants. Au-delà du parasol, Driveco plante des ombrières solaires sur de grands parkings couplés à des batteries recyclées de voitures électriques et des bornes électriques. Le tout étant managé par un smartgrid, véritable système de gestion de l’énergie axé vers la mobilité solaire. Aujourd’hui, Driveco compte plus d’un MW d’installation de mobilité solaire et plus de 5000 points de recharge entre la Corse, la France continentale et la Belgique. Driveco est ainsi devenu un leader de la mobilité électrique sur sa zone de chalandise. Mais la start-up qui multiplie son CA par plus de deux tous les ans (2021 : 12 M€ ; 2022 : 25 M€ attendus) révèle qu’elle est en train de changer de modèle. « De simple fournisseur de solutions, Driveco devient désormais un opérateur de recharge (CPO). Nous allons capter directement le revenu des utilisateurs pour le compte de. Nous sommes sur le point d’internaliser le financement. Notre dernier partenariat en date avec Carrefour porte sur 600 sites et 3000 points de charges. Notre objectif est simple : détenir le plus gros réseau de bornes de recharge ouvert au public de France » déclare Ion Leahu-Aluas, Directeur Général de Driveco. Des bornes qui devraient être le plus souvent possible alimentées par l’énergie solaire…