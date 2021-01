Tribune/ Â« Le mandat municipal qui sâ€™est ouvert en 2020 placÃ© sous le signe de lâ€™urgence climatique Â» par Arnaud Leroy

A la veille du lancement des Assises Européennes de la Transition Energétique 2021 de Dunkerque, Arnaud Leroy, président de l’ADEME et co-organisateur de l’événement, lance un appel aux territoires pour accélérer le rythme de réalisations et embarquer un nombre toujours plus important de collectivités dans l’action. Il est urgent d’agir et l’Ademe de mettre des outils à disposition !

« Qu’importe leur taille, leur localisation et leurs enjeux : tous les territoires ont un rôle à jouer et doivent mener cette bataille et s’en servir de tremplin pour être plus résilient, plus attractif, redynamiser nos entreprises locales, réinventer les solidarités, améliorer notre cadre de vie et renforcer la capacité de nos territoires à surmonter les crises.»

« Le mandat municipal qui s’est ouvert en 2020 est incontestablement placé sous le signe de l’urgence climatique et donc de l’urgence d’agir ! Nous savons que la décennie qui s’annonce sera décisive pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et adopter un mode de développement plus respectueux des ressources et du vivant. En première ligne dans ce combat, partout en France, en métropole comme en Outre-Mer, les élus locaux sont déjà nombreux à agir. Plus que jamais, il faut accélérer le rythme de réalisations et embarquer un nombre toujours plus important de collectivités dans l’action. Qu’importe leur taille, leur localisation et leurs enjeux : tous les territoires ont un rôle à jouer et doivent mener cette bataille et s’en servir de tremplin pour être plus résilient, plus attractif, redynamiser nos entreprises locales, réinventer les solidarités, améliorer notre cadre de vie et renforcer la capacité de nos territoires à surmonter les crises.

Pour impulser ce passage à l’action, l’ADEME propose des solutions adaptées aux territoires, pour déterminer les moyens et les solutions afin d’initier et poursuivre la transition écologique. Les Assises Européennes de la Transition Ecologique seront l’occasion de le découvrir à travers notre « matinée élus » le 14 janvier. Organisée autour d’un triptyque « comprendre » les enjeux, « s’inspirer » des réussites et « agir » sur son territoire, l’offre ADEME aux élus s’appuie sur des outils ressources, les labels, des formations et évènements en digital et, en septembre 2021 en présentiel. L’ensemble de ces ressources, mais aussi nos différents appels à projets, sont regroupés sur notre plateforme de services AGIR pour la transition écologique www.agirpourlatransition.ademe.fr qui propose un véritable accompagnement personnalisé pour aider les collectivités à réaliser leurs projets.

Cette offre renouvelée, simplifiée et adaptée, trouve toute sa pertinence à l’heure du plan de relance mis en place par l’Etat pour sortir notre pays de la crise économique que nous vivons depuis le printemps dernier. Le plan France Relance, par l’ampleur des moyens engagés, par l’ambition affichée de faire de la transition écologique un levier de développement économique nous oblige. Il nous oblige à amplifier le rythme et l’impact de nos actions pour créer un nouveau modèle de société plus sobre et solidaire. La décennie qui s’ouvre sera déterminante et nous sommes, à l’ADEME, plus que jamais engagés et résolus pour accompagner l’ensemble des acteurs des territoires dans la réussite de la transition écologique ! »